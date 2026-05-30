オランダ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、オランダ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
オランダ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選グループB：4位(2分け4敗)
欧州予選プレーオフパスB：2勝
|38位
|2大会ぶり13回目
|準優勝 (1958)
オランダ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
オランダ代表は5月27日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|マルク・フレッケン
|レヴァークーゼン
|GK
|ロビン・ルーフス
|サンダーランド
|GK
|バルト・フェルブルッヘン
|ブライトン
|DF
|ナタン・アケ
|マンチェスター・シティ
|DF
|フィルジル・ファン・ダイク
|リヴァプール
|DF
|デンゼル・ダンフリース
|インテル
|DF
|ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
|ブライトン
|DF
|ユリエン・ティンバー
|アーセナル
|DF
|ミッキー・ファン・デ・フェン
|トッテナム・ホットスパー
|DF
|ヨレル・ハト
|チェルシー
|MF
|ガライアン・フラーフェンベルフ
|リヴァプール
|MF
|トゥーン・コープマイネルス
|ユヴェントス
|MF
|タイアニ・ラインデルス
|マンチェスター・シティ
|MF
|マルテン・デ・ローン
|アタランタ
|MF
|フレンキー・デ・ヨング
|バルセロナ
|MF
|クインテン・ティンバー
|マルセイユ
|MF
|ジャスティン・クライファート
|ボーンマス
|MF
|フース・ティル
|PSV
|MF
|マッツ・ウィーファー
|ブライトン
|FW
|メンフィス・デパイ
|コリンチャンス
|FW
|コーディ・ガクポ
|リヴァプール
|FW
|ブライアン・ブロビー
|サンダーランド
|FW
|ドニエル・マレン
|ASローマ
|FW
|ヴァウト・ヴェグホルスト
|アヤックス
|FW
|ノア・ラング
|ガラタサライ
|FW
|クリセンシオ・サマーフィル
|ウェストハム
※所属クラブは2026年5月27日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜フィルジル・ファン・ダイク
Getty Images
リヴァプールに所属するフィルジル・ファン・ダイクは、圧倒的な対人能力を誇る強力なディフェンダーでオランダチームのキャプテンを務める。ラインの統率力や空中戦の強さに優れ、またその経験からチームの精神的支柱、絶対的な大黒柱としてディフェンスのみならずチームを統率する。所属のリヴァプールでも2025-26シーズンは全38試合にフルタイムで出場、DFながら強力なヘディングで6ゴールを記録するなど攻守においてチームの要となる。
オランダ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
オランダ代表は、W杯本大会で日本代表と同じグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
5:00
|グループF第1戦
|オランダ vs 日本
|ダラス
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
2:00
|グループF第2戦
|オランダ vs スウェーデン
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
8:00
|グループF第3戦
|チュニジア vs オランダ
|カンザスシティー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】オランダ代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得
DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。
DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。