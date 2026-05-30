オランダ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、オランダ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

オランダ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 欧州(UEFA) 欧州予選グループB：4位(2分け4敗)

欧州予選プレーオフパスB：2勝 38位 2大会ぶり13回目 準優勝 (1958)

オランダ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

オランダ代表は5月27日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK マルク・フレッケン レヴァークーゼン GK ロビン・ルーフス サンダーランド GK バルト・フェルブルッヘン ブライトン DF ナタン・アケ マンチェスター・シティ DF フィルジル・ファン・ダイク リヴァプール DF デンゼル・ダンフリース インテル DF ヤン・ポール・ファン・ヘッケ ブライトン DF ユリエン・ティンバー アーセナル DF ミッキー・ファン・デ・フェン トッテナム・ホットスパー DF ヨレル・ハト チェルシー MF ガライアン・フラーフェンベルフ リヴァプール MF トゥーン・コープマイネルス ユヴェントス MF タイアニ・ラインデルス マンチェスター・シティ MF マルテン・デ・ローン アタランタ MF フレンキー・デ・ヨング バルセロナ MF クインテン・ティンバー マルセイユ MF ジャスティン・クライファート ボーンマス MF フース・ティル PSV MF マッツ・ウィーファー ブライトン FW メンフィス・デパイ コリンチャンス FW コーディ・ガクポ リヴァプール FW ブライアン・ブロビー サンダーランド FW ドニエル・マレン ASローマ FW ヴァウト・ヴェグホルスト アヤックス FW ノア・ラング ガラタサライ FW クリセンシオ・サマーフィル ウェストハム

※所属クラブは2026年5月27日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜フィルジル・ファン・ダイク

Getty Images

リヴァプールに所属するフィルジル・ファン・ダイクは、圧倒的な対人能力を誇る強力なディフェンダーでオランダチームのキャプテンを務める。ラインの統率力や空中戦の強さに優れ、またその経験からチームの精神的支柱、絶対的な大黒柱としてディフェンスのみならずチームを統率する。所属のリヴァプールでも2025-26シーズンは全38試合にフルタイムで出場、DFながら強力なヘディングで6ゴールを記録するなど攻守においてチームの要となる。

オランダ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

オランダ代表は、W杯本大会で日本代表と同じグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月15日(月)

5:00 グループF第1戦 オランダ vs 日本 ダラス 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月21日(日)

2:00 グループF第2戦 オランダ vs スウェーデン ヒューストン 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月26日(金)

8:00 グループF第3戦 チュニジア vs オランダ カンザスシティー 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】オランダ代表戦のおすすめ視聴方法

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