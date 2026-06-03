メキシコ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、メキシコ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

メキシコ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 北中米カリブ海(CONCACAF) 開催国 15位 9大会連続18回目 ベスト8(1970、1986)

メキシコ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

メキシコ代表は5月31日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 1 GK ラウール・ランヘル グアダラハラ・チバス 12 GK カルロス・アセベド サントス・ラグナ 13 GK ギジェルモ・オチョア AELリマソル 2 DF ホルヘ・サンチェス PAOK 3 DF セサル・モンテス ロコモティフ・モスクワ 4 DF エドソン・アルバレス フェネルバフチェ 5 DF ヨハン・バスケス ジェノア 15 DF イスラエル・レジェス アメリカ 20 DF マテオ・チャベス AZアルクマール 23 DF ヘスス・ガジャルド トルーカ 6 MF エリック・リラ クルス・アスル 7 MF ルイス・ロモ グアダラハラ・チバス 8 MF アルバロ・フィダルゴ ベティス 17 MF オルベリン・ビネダ AEKアテネ 18 MF オベド・バルガス アトレティコ・マドリー 19 MF ヒルベルト・モラ ティフアナ 24 MF ルイス・チャベス ディナモ・モスクワ 26 MF ブライアン・グティエレス グアダラハラ・チバス 9 FW ラウール・ヒメネス フラム 10 FW アレクシス・ベガ トルーカ 11 FW サンティアゴ・ヒメネス ミラン 14 FW アルマンド・ゴンサレス グアダラハラ・チバス 16 FW フリアン・キニョネス アル・カーディシーヤ 21 FW セサル・ウエルタ アンデルレヒト 22 FW ギジェルモ・マルティネス UNAMプマス 25 FW ロベルト・アルバラド グアダラハラ・チバス

※所属クラブは2026年5月31日時点

注目選手｜ギジェルモ・オチョア

Getty Images

オチョアはFIFAワールドカップ2026で最多記録となる6大会出場を果たすメキシコのレジェンドだ。これまで数々のビッグセーブで世界中のサッカーファンを魅了してきた守護神であり、40歳となった今も代表の一員として母国開催の大舞台に挑む。豊富な経験と存在感でチームを支える注目選手である。

メキシコ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

メキシコ代表は、W杯本大会でグループAに入り、南アフリカ代表、韓国代表、チェコ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月12日(金)

4:00 グループA第1戦 メキシコ vs 南アフリカ メキシコシティ 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月19日(金)

10:00 グループA第2戦 メキシコ vs 韓国 グアダラハラ 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月25日(木)

10:00 グループA第3戦 チェコ vs メキシコ メキシコシティ 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】メキシコ代表戦のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。