メキシコ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、メキシコ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
メキシコ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|北中米カリブ海(CONCACAF)
|開催国
|15位
|9大会連続18回目
|ベスト8(1970、1986)
メキシコ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
メキシコ代表は5月31日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|1
|GK
|ラウール・ランヘル
|グアダラハラ・チバス
|12
|GK
|カルロス・アセベド
|サントス・ラグナ
|13
|GK
|ギジェルモ・オチョア
|AELリマソル
|2
|DF
|ホルヘ・サンチェス
|PAOK
|3
|DF
|セサル・モンテス
|ロコモティフ・モスクワ
|4
|DF
|エドソン・アルバレス
|フェネルバフチェ
|5
|DF
|ヨハン・バスケス
|ジェノア
|15
|DF
|イスラエル・レジェス
|アメリカ
|20
|DF
|マテオ・チャベス
|AZアルクマール
|23
|DF
|ヘスス・ガジャルド
|トルーカ
|6
|MF
|エリック・リラ
|クルス・アスル
|7
|MF
|ルイス・ロモ
|グアダラハラ・チバス
|8
|MF
|アルバロ・フィダルゴ
|ベティス
|17
|MF
|オルベリン・ビネダ
|AEKアテネ
|18
|MF
|オベド・バルガス
|アトレティコ・マドリー
|19
|MF
|ヒルベルト・モラ
|ティフアナ
|24
|MF
|ルイス・チャベス
|ディナモ・モスクワ
|26
|MF
|ブライアン・グティエレス
|グアダラハラ・チバス
|9
|FW
|ラウール・ヒメネス
|フラム
|10
|FW
|アレクシス・ベガ
|トルーカ
|11
|FW
|サンティアゴ・ヒメネス
|ミラン
|14
|FW
|アルマンド・ゴンサレス
|グアダラハラ・チバス
|16
|FW
|フリアン・キニョネス
|アル・カーディシーヤ
|21
|FW
|セサル・ウエルタ
|アンデルレヒト
|22
|FW
|ギジェルモ・マルティネス
|UNAMプマス
|25
|FW
|ロベルト・アルバラド
|グアダラハラ・チバス
※所属クラブは2026年5月31日時点
注目選手｜ギジェルモ・オチョア
Getty Images
オチョアはFIFAワールドカップ2026で最多記録となる6大会出場を果たすメキシコのレジェンドだ。これまで数々のビッグセーブで世界中のサッカーファンを魅了してきた守護神であり、40歳となった今も代表の一員として母国開催の大舞台に挑む。豊富な経験と存在感でチームを支える注目選手である。
メキシコ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
メキシコ代表は、W杯本大会でグループAに入り、南アフリカ代表、韓国代表、チェコ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月12日(金)
4:00
|グループA第1戦
|メキシコ vs 南アフリカ
|メキシコシティ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
10:00
|グループA第2戦
|メキシコ vs 韓国
|グアダラハラ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
10:00
|グループA第3戦
|チェコ vs メキシコ
|メキシコシティ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】メキシコ代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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DAZN
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。