チェコ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、チェコ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

チェコ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 欧州(UEFA) 欧州予選プレーオフ：パスD勝者(2戦2勝) 41位 5大会ぶり10回目(旧チェコスロバキア時代を含む) 準優勝(1934、1962)

チェコ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

チェコ代表は5月31日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 1 GK マチェイ・コヴァージュ PSV 16 GK インジフ・スタニェク スラヴィア・プラハ 23 GK ルカーシュ・ホルニーチェク ブラガ 2 DF ダヴィド・ジマ スラヴィア・プラハ 3 DF トマーシュ・ホレシュ スラヴィア・プラハ 4 DF ロビン・フラナーチ ホッフェンハイム 5 DF ヴラディミール・ツォウファル ホッフェンハイム 6 DF シュテパン・チャロウペク スラヴィア・プラハ 7 DF ラディスラフ・クレイチー ウォルヴァーハンプトン 14 DF ダヴィド・ユラーセク スラヴィア・プラハ 20 DF ヤロスラフ・ゼレニー スパルタ・プラハ 21 DF ダヴィド・ドウデラ スラヴィア・プラハ 8 MF ヴラディミール・ダリダ フラデツ・クラーロヴェー 12 MF ルカーシュ・チェルフ ヴィクトリア・プルゼニ 17 MF ルカーシュ・プロヴォド スラヴィア・プラハ 18 MF ミハル・サディーレク スラヴィア・プラハ 22 MF トマーシュ・ソウチェク ウェストハム 24 MF アレクサンドル・ソイカ ヴィクトリア・プルゼニ 25 MF ヒューゴ・ソフフルェク スパルタ・プラハ 9 FW アダム・ハロジェク ホッフェンハイム 10 FW パトリック・シック レヴァークーゼン 11 FW ヤン・クフタ スパルタ・プラハ 13 FW モイミール・ヒティル スラヴィア・プラハ 15 FW パヴェル・シュルツ リヨン 19 FW トマーシュ・ホリー スラヴィア・プラハ 26 FW デニス・ヴィシンスキー ヴィクトリア・プルゼニ

※所属クラブは2026年5月31日時点

注目選手｜パトリック・シック

Getty Images

チェコ代表のエースとしてW杯に臨むパトリック・シック。ユーロ2020では45メートルを超えるロングシュートを叩き込むなど、その得点力で世界を驚かせた。グループステージでは韓国、南アフリカ、メキシコと対戦するチェコの決勝トーナメント進出のカギを握る。

チェコ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

チェコ代表は、W杯本大会でグループAに入り、メキシコ代表、南アフリカ代表、韓国代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月12日(金)

11:00 グループA第1戦 韓国 vs チェコ グアダラハラ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月19日(金)

1:00 グループA第2戦 チェコ vs 南アフリカ アトランタ 【テレビ】

日本テレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月25日(木)

10:00 グループA第3戦 チェコ vs メキシコ メキシコシティ 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】チェコ代表戦のおすすめ視聴方法

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