チェコ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、チェコ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
チェコ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選プレーオフ：パスD勝者(2戦2勝)
|41位
|5大会ぶり10回目(旧チェコスロバキア時代を含む)
|準優勝(1934、1962)
チェコ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
チェコ代表は5月31日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|1
|GK
|マチェイ・コヴァージュ
|PSV
|16
|GK
|インジフ・スタニェク
|スラヴィア・プラハ
|23
|GK
|ルカーシュ・ホルニーチェク
|ブラガ
|2
|DF
|ダヴィド・ジマ
|スラヴィア・プラハ
|3
|DF
|トマーシュ・ホレシュ
|スラヴィア・プラハ
|4
|DF
|ロビン・フラナーチ
|ホッフェンハイム
|5
|DF
|ヴラディミール・ツォウファル
|ホッフェンハイム
|6
|DF
|シュテパン・チャロウペク
|スラヴィア・プラハ
|7
|DF
|ラディスラフ・クレイチー
|ウォルヴァーハンプトン
|14
|DF
|ダヴィド・ユラーセク
|スラヴィア・プラハ
|20
|DF
|ヤロスラフ・ゼレニー
|スパルタ・プラハ
|21
|DF
|ダヴィド・ドウデラ
|スラヴィア・プラハ
|8
|MF
|ヴラディミール・ダリダ
|フラデツ・クラーロヴェー
|12
|MF
|ルカーシュ・チェルフ
|ヴィクトリア・プルゼニ
|17
|MF
|ルカーシュ・プロヴォド
|スラヴィア・プラハ
|18
|MF
|ミハル・サディーレク
|スラヴィア・プラハ
|22
|MF
|トマーシュ・ソウチェク
|ウェストハム
|24
|MF
|アレクサンドル・ソイカ
|ヴィクトリア・プルゼニ
|25
|MF
|ヒューゴ・ソフフルェク
|スパルタ・プラハ
|9
|FW
|アダム・ハロジェク
|ホッフェンハイム
|10
|FW
|パトリック・シック
|レヴァークーゼン
|11
|FW
|ヤン・クフタ
|スパルタ・プラハ
|13
|FW
|モイミール・ヒティル
|スラヴィア・プラハ
|15
|FW
|パヴェル・シュルツ
|リヨン
|19
|FW
|トマーシュ・ホリー
|スラヴィア・プラハ
|26
|FW
|デニス・ヴィシンスキー
|ヴィクトリア・プルゼニ
※所属クラブは2026年5月31日時点
注目選手｜パトリック・シック
Getty Images
チェコ代表のエースとしてW杯に臨むパトリック・シック。ユーロ2020では45メートルを超えるロングシュートを叩き込むなど、その得点力で世界を驚かせた。グループステージでは韓国、南アフリカ、メキシコと対戦するチェコの決勝トーナメント進出のカギを握る。
チェコ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
チェコ代表は、W杯本大会でグループAに入り、メキシコ代表、南アフリカ代表、韓国代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月12日(金)
11:00
|グループA第1戦
|韓国 vs チェコ
|グアダラハラ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
1:00
|グループA第2戦
|チェコ vs 南アフリカ
|アトランタ
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
10:00
|グループA第3戦
|チェコ vs メキシコ
|メキシコシティ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】チェコ代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。