エクアドル代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、エクアドル代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
エクアドル代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|南米(CONMEBOL)
|南米予選：2位(8勝8分け2敗)
|23位
|2大会連続5回目
|ラウンド16 (2006)
エクアドル代表｜ワールドカップ メンバーリスト
エクアドル代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|1
|GK
|エルナン・ガリンデス
|ウラカン
|22
|GK
|ゴンサロ・バジェ
|LDUキト
|12
|GK
|モイセス・ラミレス
|AEキフィシア
|3
|DF
|ピエロ・インカピエ
|アーセナル
|6
|DF
|ウィリアン・パチョ
|パリ・サンジェルマン
|7
|DF
|ペルビス・エストゥピニャン
|ACミラン
|17
|DF
|アンヘロ・プレシアード
|アトレチコ・ミネイロ
|4
|DF
|ホエル・オルドニェス
|クラブ・ブルージュ
|2
|DF
|フェリックス・トーレス
|インテルナシオナル
|25
|DF
|ジャクソン・ポロソ
|ティフアナ
|24
|DF
|ヤイマル・メディナ
|ヘンク
|23
|MF
|モイセス・カイセド
|チェルシー
|21
|MF
|アラン・フランコ
|アトレチコ・ミネイロ
|19
|MF
|ゴンサロ・プラタ
|フラメンゴ
|10
|MF
|ケンドリー・パエス
|リバープレート
|15
|MF
|ペドロ・ビテ
|UNAMプマス
|5
|MF
|ジョルディ・アルシバル
|インディペンディエンテ・デル・バジェ
|8
|MF
|デニル・カスティージョ
|ミッティラン
|9
|MF
|ジョン・イェボア
|ヴェネツィア
|20
|MF
|ニルソン・アングロ
|サンダーランド
|14
|MF
|アラン・ミンダ
|アトレチコ・ミネイロ
|13
|FW
|エネル・バレンシア
|パチューカ
|11
|FW
|ケビン・ロドリゲス
|ユニオン・サン=ジロワーズ
|18
|FW
|ジョルディ・カイセド
|ウラカン
|16
|FW
|アントニー・バレンシア
|ロイヤル・アントワープ
|26
|FW
|ジェレミー・アレバロ
|シュツットガルト
※所属クラブは2026年6月1日時点。
注目選手｜モイセス・カイセド
Getty Images
チェルシーに所属するMFモイセス・カイセドは、豊富な運動量とフィジカルの強さで圧倒的なボール奪取力を誇るチームの大黒柱。所属するチェルシーでも、そのスタミナと広い視野、状況判断能力で攻撃のスイッチを入れチームに勢いを与えている。2022年ワールドカップはチームの中核として3試合フル出場、当時21歳27日で決めたゴールはエクアドル代表における最年少ゴール記録となっている。
エクアドル代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
エクアドル代表は、W杯本大会でグループEに入り、ドイツ代表、コートジボワール代表、キュラソー代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
8:00
|グループE第1戦
|コートジボワール vs エクアドル
|リンカーン・フィナンシャル・フィールド
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
9:00
|グループE第2戦
|エクアドル vs キュラソー
|GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
5:00
|グループE第3戦
|エクアドル vs ドイツ
|メットライフ・スタジアム
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】エクアドル代表戦のおすすめ視聴方法
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