エクアドル代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、エクアドル代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

エクアドル代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 南米(CONMEBOL) 南米予選：2位(8勝8分け2敗) 23位 2大会連続5回目 ラウンド16 (2006)

エクアドル代表｜ワールドカップ メンバーリスト

エクアドル代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 1 GK エルナン・ガリンデス ウラカン 22 GK ゴンサロ・バジェ LDUキト 12 GK モイセス・ラミレス AEキフィシア 3 DF ピエロ・インカピエ アーセナル 6 DF ウィリアン・パチョ パリ・サンジェルマン 7 DF ペルビス・エストゥピニャン ACミラン 17 DF アンヘロ・プレシアード アトレチコ・ミネイロ 4 DF ホエル・オルドニェス クラブ・ブルージュ 2 DF フェリックス・トーレス インテルナシオナル 25 DF ジャクソン・ポロソ ティフアナ 24 DF ヤイマル・メディナ ヘンク 23 MF モイセス・カイセド チェルシー 21 MF アラン・フランコ アトレチコ・ミネイロ 19 MF ゴンサロ・プラタ フラメンゴ 10 MF ケンドリー・パエス リバープレート 15 MF ペドロ・ビテ UNAMプマス 5 MF ジョルディ・アルシバル インディペンディエンテ・デル・バジェ 8 MF デニル・カスティージョ ミッティラン 9 MF ジョン・イェボア ヴェネツィア 20 MF ニルソン・アングロ サンダーランド 14 MF アラン・ミンダ アトレチコ・ミネイロ 13 FW エネル・バレンシア パチューカ 11 FW ケビン・ロドリゲス ユニオン・サン=ジロワーズ 18 FW ジョルディ・カイセド ウラカン 16 FW アントニー・バレンシア ロイヤル・アントワープ 26 FW ジェレミー・アレバロ シュツットガルト

※所属クラブは2026年6月1日時点。

注目選手｜モイセス・カイセド

Getty Images

チェルシーに所属するMFモイセス・カイセドは、豊富な運動量とフィジカルの強さで圧倒的なボール奪取力を誇るチームの大黒柱。所属するチェルシーでも、そのスタミナと広い視野、状況判断能力で攻撃のスイッチを入れチームに勢いを与えている。2022年ワールドカップはチームの中核として3試合フル出場、当時21歳27日で決めたゴールはエクアドル代表における最年少ゴール記録となっている。

エクアドル代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

エクアドル代表は、W杯本大会でグループEに入り、ドイツ代表、コートジボワール代表、キュラソー代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月15日(月)

8:00 グループE第1戦 コートジボワール vs エクアドル リンカーン・フィナンシャル・フィールド 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月21日(日)

9:00 グループE第2戦 エクアドル vs キュラソー GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月26日(金)

5:00 グループE第3戦 エクアドル vs ドイツ メットライフ・スタジアム 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】エクアドル代表戦のおすすめ視聴方法

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