Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ecuador-team photo-20260327-vs morocco(C)Getty Images
Yuta Tokuma

サッカーエクアドル代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ワールドカップ
エクアドル
コートジボワール 対 エクアドル
コートジボワール
エクアドル 対 ドイツ
エクアドル 対 キュラソー島
ドイツ
キュラソー島

【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのエクアドル代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER

DAZNのサッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯、アジアカップ、海外サッカー、Jリーグをお得に視聴！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

7/20まで割引キャンペーン実施中
DAZN期間限定で半額以下！
dazn 2026 worldcup cp kv

DAZN Standard

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が月額1,980円(税込) ※最初の3カ月間

月額プランが対象、月ごとに途中解約も可能！

7/20まで大幅値下げ！

エクアドル代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中今すぐ視聴

本記事では、エクアドル代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

エクアドル代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
南米(CONMEBOL)南米予選：2位(8勝8分け2敗)23位2大会連続5回目ラウンド16 (2006)

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

エクアドル代表｜ワールドカップ メンバーリスト

エクアドル代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
1GKエルナン・ガリンデスウラカン
22GKゴンサロ・バジェLDUキト
12GKモイセス・ラミレスAEキフィシア
3DFピエロ・インカピエアーセナル
6DFウィリアン・パチョパリ・サンジェルマン
7DFペルビス・エストゥピニャンACミラン
17DFアンヘロ・プレシアードアトレチコ・ミネイロ
4DFホエル・オルドニェスクラブ・ブルージュ
2DFフェリックス・トーレスインテルナシオナル
25DFジャクソン・ポロソティフアナ
24DFヤイマル・メディナヘンク
23MFモイセス・カイセドチェルシー
21MFアラン・フランコアトレチコ・ミネイロ
19MFゴンサロ・プラタフラメンゴ
10MFケンドリー・パエスリバープレート
15MFペドロ・ビテUNAMプマス
5MFジョルディ・アルシバルインディペンディエンテ・デル・バジェ
8MFデニル・カスティージョミッティラン
9MFジョン・イェボアヴェネツィア
20MFニルソン・アングロサンダーランド
14MFアラン・ミンダアトレチコ・ミネイロ
13FWエネル・バレンシアパチューカ
11FWケビン・ロドリゲスユニオン・サン=ジロワーズ
18FWジョルディ・カイセドウラカン
16FWアントニー・バレンシアロイヤル・アントワープ
26FWジェレミー・アレバロシュツットガルト

※所属クラブは2026年6月1日時点。

注目選手｜モイセス・カイセド

Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images

チェルシーに所属するMFモイセス・カイセドは、豊富な運動量とフィジカルの強さで圧倒的なボール奪取力を誇るチームの大黒柱。所属するチェルシーでも、そのスタミナと広い視野、状況判断能力で攻撃のスイッチを入れチームに勢いを与えている。2022年ワールドカップはチームの中核として3試合フル出場、当時21歳27日で決めたゴールはエクアドル代表における最年少ゴール記録となっている。

ワールドカップはDAZNで全試合配信！7/20までサッカー専用プランが最初の3カ月・月々980円今すぐ視聴

エクアドル代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

エクアドル代表は、W杯本大会でグループEに入り、ドイツ代表、コートジボワール代表、キュラソー代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月15日(月)
8:00		グループE第1戦コートジボワール vs エクアドルリンカーン・フィナンシャル・フィールド【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月21日(日)
9:00		グループE第2戦エクアドル vs キュラソーGEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月26日(金)
5:00		グループE第3戦エクアドル vs ドイツメットライフ・スタジアム【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

【W杯】エクアドル代表戦のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN world cup monthly sub campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

コートジボワール 対 エクアドル
DAZN

ライブ視聴

DAZN
NHK BSP4K
エクアドル 対 キュラソー島
DAZN

ライブ視聴

DAZN
NHK BSP4K
エクアドル 対 ドイツ
DAZN

ライブ視聴

DAZN
NHK BSP4K