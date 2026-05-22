ハイチ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、ハイチ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ハイチ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 北中米カリブ海(Concacaf) 北中米カリブ海予選グループC：1位(3勝2分け1敗) 83位 13大会ぶり2回目 グループステージ敗退

ハイチ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ハイチ代表は5月15日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK ジョズエ・デュヴェルジェ コスモス・コブレンツ GK アレクサンドル・ピエール ソショー GK ジョニー・ブラシド バスティア DF リカルド・アデ LDUキト DF カルラン・アルキュス アンジェ DF ハネス・デルクロワ ルガーノ DF ジャン＝ケヴィン・デュヴェルヌ ヘント DF マルタン・エクスペリエンス ナンシー DF デューク・ラクロワ コロラド・スプリングス・スウィッチバックス DF ウィルゲンス・ポーガン ズルテ・ワレヘム DF キート・テルモンシー ヤング・ボーイズII MF カル・フレッド・サント エルパソ・ロコモティヴ MF ジャン＝リクネル・ベルガルド ウォルヴァーハンプトン MF レヴァートン・ピエール ヴィゼラ MF ダンリー・ジャン＝ジャック フィラデルフィア・ユニオン MF ウーデンスキー・ピエール ヴァイオレット MF ドミニク・シモン タトラン・プレショフ FW ジョズエ・カジミール オセール FW ルイシウス・ディードソン FCダラス FW デリック・エティエンヌJr. トロントFC FW ヤシン・フォルチュネ ヴィゼラ FW ウィルソン・イジドール サンダーランド FW レニー・ジョゼフ フェレンツヴァーロシュ FW デュケンス・ナゾン エステグラル FW フランツディ・ピエロ チャイクル・リゼスポル FW ルーベン・プロヴィデンス アルメレ・シティ

※所属クラブは2026年5月15日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜ジャン＝リクネル・ベルガルド

Getty Images

フランス出身で、プレミアリーグのウォルヴァーハンプトンに所属するジャン＝リクネル・ベルガルド。2025年8月にハイチ代表への転籍を届け出て代表デビューを果たし、今大会ではチームの攻撃をけん引する中心選手として期待されている。52年ぶりのW杯出場を果たすハイチの台風の目となれるか注目だ。

ハイチ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ハイチ代表は、W杯本大会でグループCに入り、ブラジル代表、モロッコ代表、スコットランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月14日(日)

10:00 グループC第1戦 ハイチ vs スコットランド ボストン 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月20日(土)

9:30 グループC第2戦 ブラジル vs ハイチ フィラデルフィア 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月25日(木)

7:00 グループC第3戦 モロッコ vs ハイチ アトランタ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり

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