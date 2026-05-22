ハイチ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、ハイチ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ハイチ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|北中米カリブ海(Concacaf)
|北中米カリブ海予選グループC：1位(3勝2分け1敗)
|83位
|13大会ぶり2回目
|グループステージ敗退
ハイチ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
ハイチ代表は5月15日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|ジョズエ・デュヴェルジェ
|コスモス・コブレンツ
|GK
|アレクサンドル・ピエール
|ソショー
|GK
|ジョニー・ブラシド
|バスティア
|DF
|リカルド・アデ
|LDUキト
|DF
|カルラン・アルキュス
|アンジェ
|DF
|ハネス・デルクロワ
|ルガーノ
|DF
|ジャン＝ケヴィン・デュヴェルヌ
|ヘント
|DF
|マルタン・エクスペリエンス
|ナンシー
|DF
|デューク・ラクロワ
|コロラド・スプリングス・スウィッチバックス
|DF
|ウィルゲンス・ポーガン
|ズルテ・ワレヘム
|DF
|キート・テルモンシー
|ヤング・ボーイズII
|MF
|カル・フレッド・サント
|エルパソ・ロコモティヴ
|MF
|ジャン＝リクネル・ベルガルド
|ウォルヴァーハンプトン
|MF
|レヴァートン・ピエール
|ヴィゼラ
|MF
|ダンリー・ジャン＝ジャック
|フィラデルフィア・ユニオン
|MF
|ウーデンスキー・ピエール
|ヴァイオレット
|MF
|ドミニク・シモン
|タトラン・プレショフ
|FW
|ジョズエ・カジミール
|オセール
|FW
|ルイシウス・ディードソン
|FCダラス
|FW
|デリック・エティエンヌJr.
|トロントFC
|FW
|ヤシン・フォルチュネ
|ヴィゼラ
|FW
|ウィルソン・イジドール
|サンダーランド
|FW
|レニー・ジョゼフ
|フェレンツヴァーロシュ
|FW
|デュケンス・ナゾン
|エステグラル
|FW
|フランツディ・ピエロ
|チャイクル・リゼスポル
|FW
|ルーベン・プロヴィデンス
|アルメレ・シティ
※所属クラブは2026年5月15日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜ジャン＝リクネル・ベルガルド
Getty Images
フランス出身で、プレミアリーグのウォルヴァーハンプトンに所属するジャン＝リクネル・ベルガルド。2025年8月にハイチ代表への転籍を届け出て代表デビューを果たし、今大会ではチームの攻撃をけん引する中心選手として期待されている。52年ぶりのW杯出場を果たすハイチの台風の目となれるか注目だ。
ハイチ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
ハイチ代表は、W杯本大会でグループCに入り、ブラジル代表、モロッコ代表、スコットランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
10:00
|グループC第1戦
|ハイチ vs スコットランド
|ボストン
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
9:30
|グループC第2戦
|ブラジル vs ハイチ
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
7:00
|グループC第3戦
|モロッコ vs ハイチ
|アトランタ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり
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