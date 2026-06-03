試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
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北中米ワールドカップ2026｜組み合わせ一覧
グループ チーム1 チーム2 チーム3 チーム4 A メキシコ 南アフリカ 韓国 チェコ B カナダ ボスニア・ヘルツェゴビナ カタール スイス C ブラジル モロッコ ハイチ スコットランド D アメリカ パラグアイ オーストラリア トルコ E ドイツ キュラソー コートジボワール エクアドル F オランダ 日本 スウェーデン チュニジア G ベルギー エジプト イラン ニュージーランド H スペイン カーボベルデ サウジアラビア ウルグアイ I フランス セネガル イラク ノルウェー J アルゼンチン アルジェリア オーストリア ヨルダン K ポルトガル コンゴ民主共和国 ウズベキスタン コロンビア L イングランド クロアチア ガーナ パナマ
グループA｜順位表・対戦カード・開始日時
【順位表】
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 メキシコ 0 0 0 0 0 0 0 1 南アフリカ 0 0 0 0 0 0 0 1 韓国 0 0 0 0 0 0 0 1 チェコ 0 0 0 0 0 0 0
【日程・キックオフ時間】
日時 節 カード 会場 2026/6/12(金)
4:00
1 メキシコ vs 南アフリカ エスタディオ・アステカ
(メキシコ)
2026/6/12(金)
11:00
1 韓国 vs チェコ エスタディオ・グアダラハラ
(メキシコ)
2026/6/19(金)
1:00
2 チェコ vs 南アフリカ アトランタ・スタジアム
(アメリカ)
2026/6/19(金)
10:00
2 メキシコ vs 韓国 エスタディオ・グアダラハラ
(メキシコ)
2026/6/25(木)
10:00
3 南アフリカ vs 韓国 エスタディオ・モンテレイ
(メキシコ)
2026/6/25(木)
10:00
3 チェコvs メキシコ エスタディオ・アステカ
(メキシコ)
グループB｜順位表・対戦カード・開始日時
【順位表】
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 カナダ 0 0 0 0 0 0 0 1 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 0 0 0 0 0 0 1 カタール 0 0 0 0 0 0 0 1 スイス 0 0 0 0 0 0 0
【日程・キックオフ時間】
日時 節 カード 会場 2026/6/13(土)
4:00
1 カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ トロントスタジアム
(カナダ)
2026/6/14(日)
4:00
1 カタール vs スイス サンフランシスコベイエリアスタジアム
(アメリカ)
2026/6/19(金)
4:00
2 スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
2026/6/19(金)
7:00
2 カナダ vs カタール BCプレイスバンクーバー
(カナダ)
2026/6/25(木)
4:00
3 スイス vs カナダ BCプレイスバンクーバー
(カナダ)
2026/6/25(木)
4:00
3 ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール シアトルスタジアム
(アメリカ)
グループC｜順位表・対戦カード・開始日時
【順位表】
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 ブラジル 0 0 0 0 0 0 0 1 モロッコ 0 0 0 0 0 0 0 1 ハイチ 0 0 0 0 0 0 0 1 スコットランド 0 0 0 0 0 0 0
【日程・キックオフ時間】
日時 節 カード 会場 2026/6/14(日)
7:00
1 ブラジル vs モロッコ ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
2026/6/14(日)
10:00
1 ハイチ vs スコットランド ボストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/20(土)
7:00
2 スコットランド vs モロッコ ボストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/20(土)
10:00
2 ブラジル vs ハイチ フィラデルフィアスタジアム
(アメリカ)
2026/6/25(木)
7:00
3 スコットランド vs ブラジル マイアミスタジアム
(アメリカ)
2026/6/25(木)
7:00
3 モロッコ vs ハイチ アトランタスタジアム
(アメリカ)
グループD｜順位表・対戦カード・開始日時
【順位表】
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 アメリカ 0 0 0 0 0 0 0 1 パラグアイ 0 0 0 0 0 0 0 1 オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 1 トルコ 0 0 0 0 0 0 0
【日程・キックオフ時間】
日時 節 カード 会場 2026/6/13(土)
10:00
1 アメリカ vs パラグアイ ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
2026/6/14(日)
13:00
1 オーストラリア vs トルコ BCプレイスバンクーバー
(カナダ)
2026/6/20(土)
4:00
2 アメリカ vs オーストラリア シアトルスタジアム
(アメリカ)
2026/6/20(土)
13:00
2 トルコ vs パラグアイ サンフランシスコベイエリアスタジアム
(アメリカ)
2026/6/26(金)
11:00
3 トルコ vs アメリカ ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
2026/6/26(金)
11:00
3 パラグアイ vs オーストラリア サンフランシスコベイエリアスタジアム
(アメリカ)
グループE｜順位表・対戦カード・開始日時
【順位表】
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 ドイツ 0 0 0 0 0 0 0 1 キュラソー 0 0 0 0 0 0 0 1 コートジボワール 0 0 0 0 0 0 0 1 エクアドル 0 0 0 0 0 0 0
【日程・キックオフ時間】
日時 節 カード 会場 2026/6/15(月)
2:00
1 ドイツ vs キュラソー ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/15(月)
8:00
1 コートジボワール vs エクアドル フィラデルフィアスタジアム
(アメリカ)
2026/6/21(日)
5:00
2 ドイツ vs コートジボワール トロントスタジアム
(カナダ)
2026/6/21(日)
9:00
2 エクアドル vs キュラソー カンザスシティスタジアム
(アメリカ)
2026/6/26(金)
5:00
3 キュラソー vs コートジボワール フィラデルフィアスタジアム
(アメリカ)
2026/6/26(金)
5:00
3 エクアドル vs ドイツ ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
グループF｜順位表・対戦カード・開始日時
【順位表】
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 オランダ 0 0 0 0 0 0 0 1 日本 0 0 0 0 0 0 0 1 スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 1 チュニジア 0 0 0 0 0 0 0
【日程・キックオフ時間】
日時 節 カード 会場 2026/6/15(月)
5:00
1 オランダ vs 日本 ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/6/15(月)
11:00
1 スウェーデン vs チュニジア モンテレースタジアム
(メキシコ)
2026/6/21(日)
2:00
2 オランダ vs スウェーデン ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/21(日)
13:00
2 チュニジア vs 日本 モンテレースタジアム
(メキシコ)
2026/6/26(金)
8:00
3 日本 vs スウェーデン ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/6/26(金)
8:00
3 チュニジア vs オランダ カンザスシティスタジアム
(アメリカ)
グループG｜順位表・対戦カード・開始日時
【順位表】
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 1 エジプト 0 0 0 0 0 0 0 1 イラン 0 0 0 0 0 0 0 1 ニュージーランド 0 0 0 0 0 0 0
【日程・キックオフ時間】
日時 節 カード 会場 2026/6/16(火)
4:00
1 ベルギー vs エジプト シアトルスタジアム
(アメリカ)
2026/6/16(火)
10:00
1 イラン vs ニュージーランド ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
2026/6/22(月)
4:00
2 ベルギー vs イラン ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
2026/6/22(月)
10:00
2 ニュージーランド vs エジプト BCプレイスバンクーバー
(カナダ)
2026/6/27(土)
12:00
3 エジプト vs イラン シアトルスタジアム
(アメリカ)
2026/6/27(土)
12:00
3 ニュージーランド vs ベルギー BCプレイスバンクーバー
(カナダ)
グループH｜順位表・対戦カード・開始日時
【順位表】
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 スペイン 0 0 0 0 0 0 0 1 カーボベルデ 0 0 0 0 0 0 0 1 サウジアラビア 0 0 0 0 0 0 0 1 ウルグアイ 0 0 0 0 0 0 0
【日程・キックオフ時間】
日時 節 カード 会場 2026/6/16(火)
1:00
1 スペイン vs カーボベルデ アトランタスタジアム
(アメリカ)
2026/6/16(火)
7:00
1 サウジアラビア vs ウルグアイ マイアミスタジアム
(アメリカ)
2026/6/22(月)
1:00
2 スペイン vs サウジアラビア アトランタスタジアム
(アメリカ)
2026/6/22(月)
7:00
2 ウルグアイ vs カーボベルデ マイアミスタジアム
(アメリカ)
2026/6/27(土)
9:00
3 カーボベルデ vs サウジアラビア ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/27(土)
9:00
3 ウルグアイ vs スペイン グアダラハラスタジアム
(メキシコ)
グループI｜順位表・対戦カード・開始日時
【順位表】
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 フランス 0 0 0 0 0 0 0 1 セネガル 0 0 0 0 0 0 0 1 イラク 0 0 0 0 0 0 0 1 ノルウェー 0 0 0 0 0 0 0
【日程・キックオフ時間】
日時 節 カード 会場 2026/6/17(水)
4:00
1 フランス vs セネガル ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
2026/6/17(水)
7:00
1 イラク vs ノルウェー ボストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/23(火)
6:00
2 フランス vs イラク フィラデルフィアスタジアム
(アメリカ)
2026/6/23(火)
9:00
2 ノルウェー vs セネガル ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
2026/6/27(土)
4:00
3 ノルウェー vs フランス ボストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/27(土)
4:00
3 セネガル vs イラク トロントスタジアム
(カナダ)
グループJ｜順位表・対戦カード・開始日時
日時 節 カード 会場 2026/6/17(水)
10:00
1 アルゼンチン vs アルジェリア カンザスシティスタジアム
(アメリカ)
2026/6/17(水)
13:00
1 オーストリア vs ヨルダン サンフランシスコベイエリアスタジアム
(アメリカ)
2026/6/23(火)
2:00
2 アルゼンチン vs オーストリア ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/6/23(火)
12:00
2 ヨルダン vs アルジェリア サンフランシスコベイエリアスタジアム
(アメリカ)
2026/6/28(日)
11:00
3 アルジェリア vs オーストリア カンザスシティスタジアム
(アメリカ)
2026/6/28(日)
11:00
3 ヨルダン vs アルゼンチン ダラススタジアム
(アメリカ)
グループK｜順位表・対戦カード・開始日時
【順位表】
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 ポルトガル 0 0 0 0 0 0 0 1 DRコンゴ 0 0 0 0 0 0 0 1 ウズベキスタン 0 0 0 0 0 0 0 1 コロンビア 0 0 0 0 0 0 0
【日程・キックオフ時間】
日時 節 カード 会場 2026/6/18(木)
2:00
1 ポルトガル vs DRコンゴ ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/18(木)
11:00
1 ウズベキスタン vs コロンビア メキシコシティスタジアム
(メキシコ)
2026/6/24(水)
2:00
2 ポルトガル vs ウズベキスタン ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/24(水)
11:00
2 コロンビア vs DRコンゴ グアダラハラスタジアム
(メキシコ)
2026/6/28(日)
8:30
3 コロンビア vs ポルトガル マイアミスタジアム
(アメリカ)
2026/6/28(日)
8:30
3 DRコンゴ vs ウズベキスタン アトランタスタジアム
(アメリカ)
グループL｜順位表・対戦カード・開始日時
【順位表】
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝ち点 1 イングランド 0 0 0 0 0 0 0 1 クロアチア 0 0 0 0 0 0 0 1 ガーナ 0 0 0 0 0 0 0 1 パナマ 0 0 0 0 0 0 0
【日程・キックオフ時間】
日時 節 カード 会場 2026/6/18(木)
5:00
1 イングランド vs クロアチア ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/6/18(木)
8:00
1 ガーナ vs パナマ トロントスタジアム
(カナダ)
2026/6/24(水)
5:00
2 イングランド vs ガーナ ボストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/24(水)
8:00
2 パナマ vs クロアチア トロントスタジアム
(カナダ)
2026/6/28(日)
6:00
3 パナマ vs イングランド ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
2026/6/28(日)
6:00
3 クロアチア vs ガーナ フィラデルフィアスタジアム
(アメリカ)
決勝トーナメント｜開始日時・結果・対戦カード
【ラウンド32】
日時 Match Number カード 会場 2026/6/29(月)
4:00
73 グループA 2位 vs グループB 2位 ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
2026/6/30(火)
2:00
76 グループC 1位 vs グループF 2位 ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/30(火)
5:30
74 グループE 1位 vs グループA/B/C/D/F 3位 ボストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/30(火)
10:00
75 グループF 1位 vs グループC 2位 モンテレースタジアム
(メキシコ)
2026/7/1(水)
2:00
78 グループE 2位 vs グループI 2位 ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/7/1(水)
6:00
77 グループI 1位 vs グループC/D/F/G/H 3位 ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
2026/7/1(水)
10:00
79 グループA 1位 vs グループC/E/F/H/I 3位 メキシコシティスタジアム
(メキシコ)
2026/7/2(木)
1:00
80 グループL 1位 vs グループE/H/I/J/K 3位 アトランタスタジアム
(アメリカ)
2026/7/2(木)
5:00
82 グループG 1位 vs グループA/E/H/I/J 3位 シアトルスタジアム
(アメリカ)
2026/7/2(木)
9:00
81 グループD 1位 vs グループB/E/F/I/J 3位 サンフランシスコベイエリアスタジアム
(アメリカ)
2026/7/3(金)
4:00
84 グループH 1位 vs グループJ 2位 ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
2026/7/3(金)
8:00
83 グループK 2位 vs グループL 2位 トロントスタジアム
(カナダ)
2026/7/3(金)
12:00
85 グループB 1位 vs グループE/F/G/I/J 3位 BCプレイスバンクーバー
(カナダ)
2026/7/4(土)
3:00
88 グループD 2位 vs グループG 2位 ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/7/4(土)
7:00
86 グループJ 1位 vs グループH 2位 マイアミスタジアム
(アメリカ)
2026/7/4(土)
10:30
87 グループK 1位 vs グループD/E/I/J/L 3位 カンザスシティスタジアム
(アメリカ)
【ラウンド16】
日時 Match Number カード 会場 2026/7/5(日)
2:00
90 Match 73 勝者 vs Match 75 勝者 ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
2026/7/5(日)
6:00
89 Match 74 勝者 vs Match 77 勝者 フィラデルフィアスタジアム
(アメリカ)
2026/7/6(月)
5:00
91 Match 76 勝者 vs Match 78 勝者 ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
2026/7/6(月)
9:00
92 Match 79 勝者 vs Match 80 勝者 メキシコシティスタジアム
(メキシコ)
2026/7/7(火)
4:00
93 Match 83 勝者 vs Match 84 勝者 ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/7/7(火)
9:00
94 Match 81 勝者 vs Match 82 勝者 シアトルスタジアム
(アメリカ)
2026/7/8(水)
1:00
95 Match 86 勝者 vs Match 88 勝者 アトランタスタジアム
(アメリカ)
2026/7/8(水)
5:00
96 Match 85 勝者 vs Match 87 勝者 BCプレイスバンクーバー
(カナダ)
【準々決勝】
日時 Match Number カード 会場 2026/7/10(金)
5:00
97 Match 89 勝者 vs Match 90 勝者 ボストンスタジアム
(アメリカ)
2026/7/11(土)
4:00
98 Match 93 勝者 vs Match 94 勝者 ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
2026/7/12(日)
6:00
99 Match 91 勝者 vs Match 92 勝者 マイアミスタジアム
(アメリカ)
2026/7/12(日)
10:00
100 Match 95 勝者 vs Match 96 勝者 カンザスシティスタジアム
(アメリカ)
【準決勝】
日時 Match Number カード 会場 2026/7/15(水)
4:00
101 Match 97 勝者 vs Match 98 勝者 ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/7/16(木)
4:00
102 Match 99 勝者 vs Match 100 勝者 アトランタスタジアム
(アメリカ)
【3位決定戦】
日時 Match Number カード 会場 2026/7/19(日)
6:00
103 Match 101 敗者 vs Match 102 敗者 マイアミスタジアム
(アメリカ)
【決勝】
日時 Match Number カード 会場 2026/7/20(月)
4:00
104 Match 101 勝者 vs Match 102 勝者 ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
- DAZN
北中米ワールドカップ2026｜放送/配信局・おすすめ視聴方法
日本時間6月12日(金)から7月20日(月)に行われる2026年W杯は、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。また、地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信する。さらに、『NHK BS』でも一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では全104試合を生中継と録画で放送(地上波放送の34試合はBSP4Kでも同時生中継)する予定だ。
また、民放では『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』も一部の試合を生中継。『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定だ。
なお、日本戦についてはグループ第1節オランダ戦と第3節スウェーデン戦を『NHK 総合』、第2節チュニジア戦を『日本テレビ系』で生中継予定のため、すべて地上波テレビで視聴可能。ネット『DAZN』の配信についても、日本戦は全試合無料配信となる。
W杯試合中継
放送・配信局 形態 対象試合 DAZN ネット ・全104試合をライブ・見逃し配信
※日本戦は全試合無料配信
NHK 総合
[NHK ONEネット同時配信]
テレビ ・計34試合を生中継
・グループステージ19試合
・決勝トーナメント15試合
NHK BS テレビ(衛星放送) ・一部試合を生中継 NHK BSプレミアム4K テレビ(衛星放送) ・全104試合を生中継・録画放送
※地上波放送の34試合は同時生中継
日本テレビ系 テレビ ・計15試合を生中継
・グループステージ9試合
・決勝トーナメント6試合
フジテレビ系列 テレビ ・計10試合を生中継
・グループステージ5試合
・決勝トーナメント5試合
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得
DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。
DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
- (C)Getty Images
北中米ワールドカップ2026｜関連情報
【大会情報・日程】
- FIFAワールドカップ2026組み合わせ一覧 日本の対戦相手・死の組はどこ？
- 2026年北中米ワールドカップ(W杯)の最新情報まとめ｜日程・出場国・対戦カード・中継予定
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
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【日本代表】
- サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定
- サッカー日本代表 最新選手名鑑・背番号・プロフィール一覧｜FIFAワールドカップ2026
- サッカー日本代表のW杯グループリーグ移動スケジュールまとめ｜会場・気候・時差から見る負担は？
- サッカー日本代表 主なワールドカップ落選メンバーは？
【視聴方法】