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FIFA World Cup 2026 Schedule Results Standings
Tsutomu Maeda

試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026

ワールドカップ
日本
アルジェリア
アルゼンチン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ブラジル
カナダ
カーボベルデ
コロンビア
クロアチア
キュラソー島
チェコ
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エクアドル
エジプト
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フランス
ドイツ
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ハイチ
イラン
イラク
コートジボワール
ヨルダン
メキシコ
モロッコ
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
パナマ
パラグアイ
ポルトガル
カタール
サウジアラビア
スコットランド
セネガル
南アフリカ
韓国
スペイン
スウェーデン
スイス
チュニジア
トルコ
ウルグアイ
アメリカ合衆国
ウズベキスタン

2026年北中米ワールドカップ(W杯)の全試合日程・結果、グループ組み合わせ・順位表、出場国一覧を紹介。

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    北中米ワールドカップ2026｜組み合わせ一覧

    グループチーム1チーム2チーム3チーム4
    Aメキシコ南アフリカ韓国チェコ
    Bカナダボスニア・ヘルツェゴビナカタールスイス
    Cブラジルモロッコハイチスコットランド
    Dアメリカパラグアイオーストラリアトルコ
    Eドイツキュラソーコートジボワールエクアドル
    Fオランダ日本スウェーデンチュニジア
    Gベルギーエジプトイランニュージーランド
    Hスペインカーボベルデサウジアラビアウルグアイ
    Iフランスセネガルイラクノルウェー
    Jアルゼンチンアルジェリアオーストリアヨルダン
    Kポルトガルコンゴ民主共和国ウズベキスタンコロンビア
    Lイングランドクロアチアガーナパナマ

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  • グループA｜順位表・対戦カード・開始日時

    【順位表】

    順位チーム得点失点勝ち点
    1メキシコ0000000
    1南アフリカ0000000
    1韓国0000000
    1チェコ0000000

    【日程・キックオフ時間】

    日時カード会場
    2026/6/12(金)
    4:00    		1メキシコ vs 南アフリカエスタディオ・アステカ
    (メキシコ)
    2026/6/12(金)
    11:00    		1韓国 vs チェコエスタディオ・グアダラハラ
    (メキシコ)
    2026/6/19(金)
    1:00    		2チェコ vs 南アフリカアトランタ・スタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/19(金)
    10:00    		2メキシコ vs 韓国エスタディオ・グアダラハラ
    (メキシコ)
    2026/6/25(木)
    10:00    		3南アフリカ vs 韓国エスタディオ・モンテレイ
    (メキシコ)
    2026/6/25(木)
    10:00    		3チェコvs メキシコエスタディオ・アステカ
    (メキシコ)

  • グループB｜順位表・対戦カード・開始日時

    【順位表】

    順位チーム得点失点勝ち点
    1カナダ0000000
    1ボスニア・ヘルツェゴビナ0000000
    1カタール0000000
    1スイス0000000

    【日程・キックオフ時間】

    日時カード会場
    2026/6/13(土)
    4:00    		1カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナトロントスタジアム
    (カナダ)
    2026/6/14(日)
    4:00    		1カタール vs スイスサンフランシスコベイエリアスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/19(金)
    4:00    		2スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナロサンゼルススタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/19(金)
    7:00    		2カナダ vs カタールBCプレイスバンクーバー
    (カナダ)
    2026/6/25(木)
    4:00    		3スイス vs カナダBCプレイスバンクーバー
    (カナダ)
    2026/6/25(木)
    4:00    		3ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタールシアトルスタジアム
    (アメリカ)

  • グループC｜順位表・対戦カード・開始日時

    【順位表】

    順位チーム得点失点勝ち点
    1ブラジル0000000
    1モロッコ0000000
    1ハイチ0000000
    1スコットランド0000000

    【日程・キックオフ時間】

    日時カード会場
    2026/6/14(日)
    7:00    		1ブラジル vs モロッコニューヨーク/ニュージャージースタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/14(日)
    10:00    		1ハイチ vs スコットランドボストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/20(土)
    7:00    		2スコットランド vs モロッコボストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/20(土)
    10:00    		2ブラジル vs ハイチフィラデルフィアスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/25(木)
    7:00    		3スコットランド vs ブラジルマイアミスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/25(木)
    7:00    		3モロッコ vs ハイチアトランタスタジアム
    (アメリカ)

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  • グループD｜順位表・対戦カード・開始日時

    【順位表】

    順位チーム得点失点勝ち点
    1アメリカ0000000
    1パラグアイ0000000
    1オーストラリア0000000
    1トルコ0000000

    【日程・キックオフ時間】

    日時カード会場
    2026/6/13(土)
    10:00    		1アメリカ vs パラグアイロサンゼルススタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/14(日)
    13:00    		1オーストラリア vs トルコBCプレイスバンクーバー
    (カナダ)
    2026/6/20(土)
    4:00    		2アメリカ vs オーストラリアシアトルスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/20(土)
    13:00    		2トルコ vs パラグアイサンフランシスコベイエリアスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/26(金)
    11:00    		3トルコ vs アメリカロサンゼルススタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/26(金)
    11:00    		3パラグアイ vs オーストラリアサンフランシスコベイエリアスタジアム
    (アメリカ)

  • グループE｜順位表・対戦カード・開始日時

    【順位表】

    順位チーム得点失点勝ち点
    1ドイツ0000000
    1キュラソー0000000
    1コートジボワール0000000
    1エクアドル0000000

    【日程・キックオフ時間】

    日時カード会場
    2026/6/15(月)
    2:00    		1ドイツ vs キュラソーヒューストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/15(月)
    8:00    		1コートジボワール vs エクアドルフィラデルフィアスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/21(日)
    5:00    		2ドイツ vs コートジボワールトロントスタジアム
    (カナダ)
    2026/6/21(日)
    9:00    		2エクアドル vs キュラソーカンザスシティスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/26(金)
    5:00    		3キュラソー vs コートジボワールフィラデルフィアスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/26(金)
    5:00    		3エクアドル vs ドイツニューヨーク/ニュージャージースタジアム
    (アメリカ)

  • グループF｜順位表・対戦カード・開始日時

    【順位表】

    順位チーム得点失点勝ち点
    1オランダ0000000
    1日本0000000
    1スウェーデン0000000
    1チュニジア0000000

    【日程・キックオフ時間】

    日時カード会場
    2026/6/15(月)
    5:00    		1オランダ vs 日本ダラススタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/15(月)
    11:00    		1スウェーデン vs チュニジアモンテレースタジアム
    (メキシコ)
    2026/6/21(日)
    2:00    		2オランダ vs スウェーデンヒューストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/21(日)
    13:00    		2チュニジア vs 日本モンテレースタジアム
    (メキシコ)
    2026/6/26(金)
    8:00    		3日本 vs スウェーデンダラススタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/26(金)
    8:00    		3チュニジア vs オランダカンザスシティスタジアム
    (アメリカ)

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  • グループG｜順位表・対戦カード・開始日時

    【順位表】

    順位チーム得点失点勝ち点
    1ベルギー0000000
    1エジプト0000000
    1イラン0000000
    1ニュージーランド0000000

    【日程・キックオフ時間】

    日時カード会場
    2026/6/16(火)
    4:00    		1ベルギー vs エジプトシアトルスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/16(火)
    10:00    		1イラン vs ニュージーランドロサンゼルススタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/22(月)
    4:00    		2ベルギー vs イランロサンゼルススタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/22(月)
    10:00    		2ニュージーランド vs エジプトBCプレイスバンクーバー
    (カナダ)
    2026/6/27(土)
    12:00    		3エジプト vs イランシアトルスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/27(土)
    12:00    		3ニュージーランド vs ベルギーBCプレイスバンクーバー
    (カナダ)

  • グループH｜順位表・対戦カード・開始日時

    【順位表】

    順位チーム得点失点勝ち点
    1スペイン0000000
    1カーボベルデ0000000
    1サウジアラビア0000000
    1ウルグアイ0000000

    【日程・キックオフ時間】

    日時カード会場
    2026/6/16(火)
    1:00    		1スペイン vs カーボベルデアトランタスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/16(火)
    7:00    		1サウジアラビア vs ウルグアイマイアミスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/22(月)
    1:00    		2スペイン vs サウジアラビアアトランタスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/22(月)
    7:00    		2ウルグアイ vs カーボベルデマイアミスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/27(土)
    9:00    		3カーボベルデ vs サウジアラビアヒューストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/27(土)
    9:00    		3ウルグアイ vs スペイングアダラハラスタジアム
    (メキシコ)

  • グループI｜順位表・対戦カード・開始日時

    【順位表】

    順位チーム得点失点勝ち点
    1フランス0000000
    1セネガル0000000
    1イラク0000000
    1ノルウェー0000000

    【日程・キックオフ時間】

    日時カード会場
    2026/6/17(水)
    4:00    		1フランス vs セネガルニューヨーク/ニュージャージースタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/17(水)
    7:00    		1イラク vs ノルウェーボストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/23(火)
    6:00    		2フランス vs イラクフィラデルフィアスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/23(火)
    9:00    		2ノルウェー vs セネガルニューヨーク/ニュージャージースタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/27(土)
    4:00    		3ノルウェー vs フランスボストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/27(土)
    4:00    		3セネガル vs イラクトロントスタジアム
    (カナダ)

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  • グループJ｜順位表・対戦カード・開始日時

    日時カード会場
    2026/6/17(水)
    10:00    		1アルゼンチン vs アルジェリアカンザスシティスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/17(水)
    13:00    		1オーストリア vs ヨルダンサンフランシスコベイエリアスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/23(火)
    2:00    		2アルゼンチン vs オーストリアダラススタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/23(火)
    12:00    		2ヨルダン vs アルジェリアサンフランシスコベイエリアスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/28(日)
    11:00    		3アルジェリア vs オーストリアカンザスシティスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/28(日)
    11:00    		3ヨルダン vs アルゼンチンダラススタジアム
    (アメリカ)

  • グループK｜順位表・対戦カード・開始日時

    【順位表】

    順位チーム得点失点勝ち点
    1ポルトガル0000000
    1DRコンゴ0000000
    1ウズベキスタン0000000
    1コロンビア0000000

    【日程・キックオフ時間】

    日時カード会場
    2026/6/18(木)
    2:00    		1ポルトガル vs DRコンゴヒューストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/18(木)
    11:00    		1ウズベキスタン vs コロンビアメキシコシティスタジアム
    (メキシコ)
    2026/6/24(水)
    2:00    		2ポルトガル vs ウズベキスタンヒューストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/24(水)
    11:00    		2コロンビア vs DRコンゴグアダラハラスタジアム
    (メキシコ)
    2026/6/28(日)
    8:30    		3コロンビア vs ポルトガルマイアミスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/28(日)
    8:30    		3DRコンゴ vs ウズベキスタンアトランタスタジアム
    (アメリカ)

  • グループL｜順位表・対戦カード・開始日時

    【順位表】

    順位チーム得点失点勝ち点
    1イングランド0000000
    1クロアチア0000000
    1ガーナ0000000
    1パナマ0000000

    【日程・キックオフ時間】

    日時カード会場
    2026/6/18(木)
    5:00    		1イングランド vs クロアチアダラススタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/18(木)
    8:00    		1ガーナ vs パナマトロントスタジアム
    (カナダ)
    2026/6/24(水)
    5:00    		2イングランド vs ガーナボストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/24(水)
    8:00    		2パナマ vs クロアチアトロントスタジアム
    (カナダ)
    2026/6/28(日)
    6:00    		3パナマ vs イングランドニューヨーク/ニュージャージースタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/28(日)
    6:00    		3クロアチア vs ガーナフィラデルフィアスタジアム
    (アメリカ)

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  • FIFA World Cup 2026 Tournament

    決勝トーナメント｜開始日時・結果・対戦カード

    【ラウンド32】

    日時Match Numberカード会場
    2026/6/29(月)
    4:00    		73グループA 2位 vs グループB 2位ロサンゼルススタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/30(火)
    2:00    		76グループC 1位 vs グループF 2位ヒューストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/30(火)
    5:30    		74グループE 1位 vs グループA/B/C/D/F 3位ボストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/6/30(火)
    10:00    		75グループF 1位 vs グループC 2位モンテレースタジアム
    (メキシコ)
    2026/7/1(水)
    2:00    		78グループE 2位 vs グループI 2位ダラススタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/1(水)
    6:00    		77グループI 1位 vs グループC/D/F/G/H 3位ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/1(水)
    10:00    		79グループA 1位 vs グループC/E/F/H/I 3位メキシコシティスタジアム
    (メキシコ)
    2026/7/2(木)
    1:00    		80グループL 1位 vs グループE/H/I/J/K 3位アトランタスタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/2(木)
    5:00    		82グループG 1位 vs グループA/E/H/I/J 3位シアトルスタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/2(木)
    9:00    		81グループD 1位 vs グループB/E/F/I/J 3位サンフランシスコベイエリアスタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/3(金)
    4:00    		84グループH 1位 vs グループJ 2位ロサンゼルススタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/3(金)
    8:00    		83グループK 2位 vs グループL 2位トロントスタジアム
    (カナダ)
    2026/7/3(金)
    12:00    		85グループB 1位 vs グループE/F/G/I/J 3位BCプレイスバンクーバー
    (カナダ)
    2026/7/4(土)
    3:00    		88グループD 2位 vs グループG 2位ダラススタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/4(土)
    7:00    		86グループJ 1位 vs グループH 2位マイアミスタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/4(土)
    10:30    		87グループK 1位 vs グループD/E/I/J/L 3位カンザスシティスタジアム
    (アメリカ)

    【ラウンド16】

    日時Match Numberカード会場
    2026/7/5(日)
    2:00    		90Match 73 勝者 vs Match 75 勝者ヒューストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/5(日)
    6:00    		89Match 74 勝者 vs Match 77 勝者フィラデルフィアスタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/6(月)
    5:00    		91Match 76 勝者 vs Match 78 勝者ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/6(月)
    9:00    		92Match 79 勝者 vs Match 80 勝者メキシコシティスタジアム
    (メキシコ)
    2026/7/7(火)
    4:00    		93Match 83 勝者 vs Match 84 勝者ダラススタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/7(火)
    9:00    		94Match 81 勝者 vs Match 82 勝者シアトルスタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/8(水)
    1:00    		95Match 86 勝者 vs Match 88 勝者アトランタスタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/8(水)
    5:00    		96Match 85 勝者 vs Match 87 勝者BCプレイスバンクーバー
    (カナダ)

    【準々決勝】

    日時Match Numberカード会場
    2026/7/10(金)
    5:00    		97Match 89 勝者 vs Match 90 勝者ボストンスタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/11(土)
    4:00    		98Match 93 勝者 vs Match 94 勝者ロサンゼルススタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/12(日)
    6:00    		99Match 91 勝者 vs Match 92 勝者マイアミスタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/12(日)
    10:00    		100Match 95 勝者 vs Match 96 勝者カンザスシティスタジアム
    (アメリカ)

    【準決勝】

    日時Match Numberカード会場
    2026/7/15(水)
    4:00    		101Match 97 勝者 vs Match 98 勝者ダラススタジアム
    (アメリカ)
    2026/7/16(木)
    4:00    		102Match 99 勝者 vs Match 100 勝者アトランタスタジアム
    (アメリカ)

    【3位決定戦】

    日時Match Numberカード会場
    2026/7/19(日)
    6:00    		103Match 101 敗者 vs Match 102 敗者マイアミスタジアム
    (アメリカ)

    【決勝】

    日時Match Numberカード会場
    2026/7/20(月)
    4:00    		104Match 101 勝者 vs Match 102 勝者ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
    (アメリカ)

    FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

  • DAZN FIFA World Cup 2026 JapanDAZN

    北中米ワールドカップ2026｜放送/配信局・おすすめ視聴方法

    日本時間6月12日(金)から7月20日(月)に行われる2026年W杯は、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。また、地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信する。さらに、『NHK BS』でも一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では全104試合を生中継と録画で放送(地上波放送の34試合はBSP4Kでも同時生中継)する予定だ。

    また、民放では『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』も一部の試合を生中継。『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定だ。

    なお、日本戦についてはグループ第1節オランダ戦と第3節スウェーデン戦を『NHK 総合』、第2節チュニジア戦を『日本テレビ系』で生中継予定のため、すべて地上波テレビで視聴可能。ネット『DAZN』の配信についても、日本戦は全試合無料配信となる。

    W杯試合中継

    放送・配信局形態対象試合
    DAZNネット・全104試合をライブ・見逃し配信
    ※日本戦は全試合無料配信

    NHK 総合

    [NHK ONEネット同時配信]

    		テレビ・計34試合を生中継
    ・グループステージ19試合
    ・決勝トーナメント15試合
    NHK BSテレビ(衛星放送)・一部試合を生中継
    NHK BSプレミアム4Kテレビ(衛星放送)・全104試合を生中継・録画放送
    ※地上波放送の34試合は同時生中継
    日本テレビ系テレビ・計15試合を生中継
    ・グループステージ9試合
    ・決勝トーナメント6試合
    フジテレビ系列テレビ・計10試合を生中継
    ・グループステージ5試合
    ・決勝トーナメント5試合

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    【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

    DAZN SOCCER topDAZN

    『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

    2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

    なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

    なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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    【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

    DAZN world cup monthly sub campaignDAZN

    DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

    本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

    月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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    【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

    DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

    DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

    通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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  • japan-team photo-20260331(C)Getty Images

    北中米ワールドカップ2026｜関連情報

    【大会情報・日程】

    【日本代表】

    【視聴方法】