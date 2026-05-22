フランス代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、フランス代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
フランス代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選グループD：1位(5勝1分け)
|1位
|8大会連続17回目
|優勝（1998、2018年）
フランス代表｜ワールドカップ メンバーリスト
フランス代表は5月14日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|マイク・メニャン
|ACミラン
|GK
|ロビン・リセール
|RCランス
|GK
|ブライス・サンバ
|レンヌ
|DF
|リュカ・ディーニュ
|アストン・ヴィラ
|DF
|マロ・ギュスト
|チェルシー
|DF
|リュカ・エルナンデス
|パリ・サンジェルマン
|DF
|テオ・エルナンデス
|アル・ヒラル
|DF
|イブラヒマ・コナテ
|リヴァプール
|DF
|ジュール・クンデ
|バルセロナ
|DF
|マクサンス・ラクロワ
|クリスタル・パレス
|DF
|ウィリアン・サリバ
|アーセナル
|DF
|ダヨ・ウパメカノ
|バイエルン
|MF
|エンゴロ・カンテ
|フェネルバフチェ
|MF
|マヌ・コネ
|ASローマ
|MF
|アドリアン・ラビオ
|ACミラン
|MF
|オーレリアン・チュアメニ
|レアル・マドリード
|MF
|ウォーレン・ザイール＝エメリ
|パリ・サンジェルマン
|FW
|マグネス・アクリウシュ
|モナコ
|FW
|ブラッドリー・バルコラ
|パリ・サンジェルマン
|FW
|ラヤン・シェルキ
|マンチェスター・シティ
|FW
|ウスマン・デンベレ
|パリ・サンジェルマン
|FW
|デジレ・ドゥエ
|パリ・サンジェルマン
|FW
|ジャン＝フィリップ・マテタ
|クリスタル・パレス
|FW
|キリアン・エンバペ
|レアル・マドリード
|FW
|マイケル・オリーセ
|バイエルン
|FW
|マルクス・テュラム
|インテル
※所属クラブは2026年5月12日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜キリアン・エンバペ
Getty Images
レアル・マドリードに所属するFWキリアン・エンバペは、圧倒的なスピードを誇るストライカーで、前回W杯は決勝でハットトリックを達成し、計8得点で得点王に輝いた。2023年からフランス代表のキャプテンを務める。
フランス代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
フランス代表は、W杯本大会でグループIに入り、セネガル代表、イラク代表、ノルウェー代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
4:00
|グループI第1戦
|フランス vs セネガル
|ニューヨーク/ニュージャージー
|【テレビ】
フジテレビ系列
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
6:00
|グループI第2戦
|フランス vs イラク
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
4:00
|グループI第3戦
|ノルウェー vs フランス
|ボストン
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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