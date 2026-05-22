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Yuta Tokuma

サッカーフランス代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのフランス代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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フランス代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、フランス代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

フランス代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
欧州(UEFA)欧州予選グループD：1位(5勝1分け)1位8大会連続17回目優勝（1998、2018年）

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フランス代表｜ワールドカップ メンバーリスト

フランス代表は5月14日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKマイク・メニャンACミラン
 GKロビン・リセールRCランス
 GKブライス・サンバレンヌ
 DFリュカ・ディーニュアストン・ヴィラ
 DFマロ・ギュストチェルシー
 DFリュカ・エルナンデスパリ・サンジェルマン
 DFテオ・エルナンデスアル・ヒラル
 DFイブラヒマ・コナテリヴァプール
 DFジュール・クンデバルセロナ
 DFマクサンス・ラクロワクリスタル・パレス
 DFウィリアン・サリバアーセナル
 DFダヨ・ウパメカノバイエルン
 MFエンゴロ・カンテフェネルバフチェ
 MFマヌ・コネASローマ
 MFアドリアン・ラビオACミラン
 MFオーレリアン・チュアメニレアル・マドリード
 MFウォーレン・ザイール＝エメリパリ・サンジェルマン
 FWマグネス・アクリウシュモナコ
 FWブラッドリー・バルコラパリ・サンジェルマン
 FWラヤン・シェルキマンチェスター・シティ
 FWウスマン・デンベレパリ・サンジェルマン
 FWデジレ・ドゥエパリ・サンジェルマン
 FWジャン＝フィリップ・マテタクリスタル・パレス
 FWキリアン・エンバペレアル・マドリード
 FWマイケル・オリーセバイエルン
 FWマルクス・テュラムインテル

※所属クラブは2026年5月12日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜キリアン・エンバペ

Kylian Mbappe France 2025Getty Images

レアル・マドリードに所属するFWキリアン・エンバペは、圧倒的なスピードを誇るストライカーで、前回W杯は決勝でハットトリックを達成し、計8得点で得点王に輝いた。2023年からフランス代表のキャプテンを務める。

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フランス代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

フランス代表は、W杯本大会でグループIに入り、セネガル代表、イラク代表、ノルウェー代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月17日(水)
4:00		グループI第1戦フランス vs セネガルニューヨーク/ニュージャージー【テレビ】
フジテレビ系列
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月23日(火)
6:00		グループI第2戦フランス vs イラクフィラデルフィア【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月27日(土)
4:00		グループI第3戦ノルウェー vs フランスボストン【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】フランス代表戦のおすすめ視聴方法

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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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