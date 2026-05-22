フランス代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、フランス代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

フランス代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 欧州(UEFA) 欧州予選グループD：1位(5勝1分け) 1位 8大会連続17回目 優勝（1998、2018年）

フランス代表｜ワールドカップ メンバーリスト

フランス代表は5月14日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK マイク・メニャン ACミラン GK ロビン・リセール RCランス GK ブライス・サンバ レンヌ DF リュカ・ディーニュ アストン・ヴィラ DF マロ・ギュスト チェルシー DF リュカ・エルナンデス パリ・サンジェルマン DF テオ・エルナンデス アル・ヒラル DF イブラヒマ・コナテ リヴァプール DF ジュール・クンデ バルセロナ DF マクサンス・ラクロワ クリスタル・パレス DF ウィリアン・サリバ アーセナル DF ダヨ・ウパメカノ バイエルン MF エンゴロ・カンテ フェネルバフチェ MF マヌ・コネ ASローマ MF アドリアン・ラビオ ACミラン MF オーレリアン・チュアメニ レアル・マドリード MF ウォーレン・ザイール＝エメリ パリ・サンジェルマン FW マグネス・アクリウシュ モナコ FW ブラッドリー・バルコラ パリ・サンジェルマン FW ラヤン・シェルキ マンチェスター・シティ FW ウスマン・デンベレ パリ・サンジェルマン FW デジレ・ドゥエ パリ・サンジェルマン FW ジャン＝フィリップ・マテタ クリスタル・パレス FW キリアン・エンバペ レアル・マドリード FW マイケル・オリーセ バイエルン FW マルクス・テュラム インテル

※所属クラブは2026年5月12日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜キリアン・エンバペ

Getty Images

レアル・マドリードに所属するFWキリアン・エンバペは、圧倒的なスピードを誇るストライカーで、前回W杯は決勝でハットトリックを達成し、計8得点で得点王に輝いた。2023年からフランス代表のキャプテンを務める。

フランス代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

フランス代表は、W杯本大会でグループIに入り、セネガル代表、イラク代表、ノルウェー代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月17日(水)

4:00 グループI第1戦 フランス vs セネガル ニューヨーク/ニュージャージー 【テレビ】

フジテレビ系列

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月23日(火)

6:00 グループI第2戦 フランス vs イラク フィラデルフィア 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月27日(土)

4:00 グループI第3戦 ノルウェー vs フランス ボストン 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

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※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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