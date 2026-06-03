トルコ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、トルコ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
トルコ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|ヨーロッパ(UEFA)
|欧州予選グループE：2位(4勝1分1敗)
欧州プレーオフ：パスC勝ち抜け
|22位
|6大会ぶり3回目
|3位
トルコ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
トルコ代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手
|所属
|GK
|アルタイ・バユンドゥル
|マンチェスター・ユナイテッド
|GK
|メルト・ギュノク
|フェネルバフチェ
|GK
|ウウルジャン・チャクル
|ガラタサライ
|DF
|アブデュルケリム・バルダクチ
|ガラタサライ
|DF
|チャーラル・ソユンジュ
|フェネルバフチェ
|DF
|エレン・エルマル
|ガラタサライ
|DF
|フェルディ・カディオグル
|ブライトン
|DF
|メルフ・デミラル
|アル・アハリ・サウジ
|DF
|メルト・ムルドゥル
|フェネルバフチェ
|DF
|オザン・カバク
|ホッフェンハイム
|DF
|サメト・アクアイディン
|チャイクル・リゼスポル
|DF
|ゼキ・チェリク
|ローマ
|MF
|ハカン・チャルハノール
|インテル
|MF
|イスマイル・ユクセク
|フェネルバフチェ
|MF
|カーン・アイハン
|ガラタサライ
|MF
|オルクン・コクチュ
|ベシクタシュ
|MF
|サリフ・エズジャン
|ドルトムント
|FW
|アルダ・ギュレル
|レアル・マドリー
|FW
|バルシュ・アルペル・ユルマズ
|ガラタサライ
|FW
|ジャン・ウズン
|フランクフルト
|FW
|デニズ・ギュル
|ポルト
|FW
|イフラン・ジャン・カフヴェジ
|カスムパシャ
|FW
|ケナン・ユルディズ
|ユヴェントス
|FW
|ケレム・アクトゥルコール
|フェネルバフチェ
|FW
|オウズ・アイドゥン
|フェネルバフチェ
|FW
|ユヌス・アクギュン
|ガラタサライ
※所属クラブは2026年6月1日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜ケナン・ユルディズ
Getty Images
トルコ代表の未来を背負う若き至宝、ケナン・ユルディズ。バイエルン・ミュンヘンの下部組織で技を磨いた後、2022年にイタリアの名門ユヴェントスへと移籍した。翌年にトップチームデビューを果たすと、卓越したテクニックとしなやかなドリブル、そして高い決定力を武器に瞬く間に世界中から注目を集めている。ユヴェントスでは伝統の背番号10を託されるなど、クラブの新たな象徴として絶大な期待を寄せられている。
トルコ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
トルコ代表は、W杯本大会でグループDに入り、アメリカ代表、パラグアイ代表、オーストラリア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
13:00
|グループD第1戦
|オーストラリア vs トルコ
|バンクーバー
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
12:00
|グループD第2戦
|トルコ vs パラグアイ
|サンフランシスコ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
11:00
|グループD第3戦
|パラグアイ vs オーストラリア
|ロサンゼルス
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】トルコ代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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DAZN
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