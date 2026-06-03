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Yuta Tokuma

サッカートルコ代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのトルコ代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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トルコ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、トルコ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

トルコ代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
ヨーロッパ(UEFA)欧州予選グループE：2位(4勝1分1敗)
欧州プレーオフ：パスC勝ち抜け		22位6大会ぶり3回目3位

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トルコ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

トルコ代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手所属
 GKアルタイ・バユンドゥルマンチェスター・ユナイテッド
 GKメルト・ギュノクフェネルバフチェ
 GKウウルジャン・チャクルガラタサライ
 DFアブデュルケリム・バルダクチガラタサライ
 DFチャーラル・ソユンジュフェネルバフチェ
 DFエレン・エルマルガラタサライ
 DFフェルディ・カディオグルブライトン
 DFメルフ・デミラルアル・アハリ・サウジ
 DFメルト・ムルドゥルフェネルバフチェ
 DFオザン・カバクホッフェンハイム
 DFサメト・アクアイディンチャイクル・リゼスポル
 DFゼキ・チェリクローマ
 MFハカン・チャルハノールインテル
 MFイスマイル・ユクセクフェネルバフチェ
 MFカーン・アイハンガラタサライ
 MFオルクン・コクチュベシクタシュ
 MFサリフ・エズジャンドルトムント
 FWアルダ・ギュレルレアル・マドリー
 FWバルシュ・アルペル・ユルマズガラタサライ
 FWジャン・ウズンフランクフルト
 FWデニズ・ギュルポルト
 FWイフラン・ジャン・カフヴェジカスムパシャ
 FWケナン・ユルディズユヴェントス
 FWケレム・アクトゥルコールフェネルバフチェ
 FWオウズ・アイドゥンフェネルバフチェ
 FWユヌス・アクギュンガラタサライ

※所属クラブは2026年6月1日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜ケナン・ユルディズ

Kenan Yildiz JuventusGetty Images

トルコ代表の未来を背負う若き至宝、ケナン・ユルディズ。バイエルン・ミュンヘンの下部組織で技を磨いた後、2022年にイタリアの名門ユヴェントスへと移籍した。翌年にトップチームデビューを果たすと、卓越したテクニックとしなやかなドリブル、そして高い決定力を武器に瞬く間に世界中から注目を集めている。ユヴェントスでは伝統の背番号10を託されるなど、クラブの新たな象徴として絶大な期待を寄せられている。

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トルコ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

トルコ代表は、W杯本大会でグループDに入り、アメリカ代表、パラグアイ代表、オーストラリア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月14日(日)
13:00		グループD第1戦オーストラリア vs トルコバンクーバー【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月20日(土)
12:00		グループD第2戦トルコ vs パラグアイサンフランシスコ【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月26日(金)
11:00		グループD第3戦パラグアイ vs オーストラリアロサンゼルス【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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