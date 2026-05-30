カーボベルデ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、カーボベルデ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

カーボベルデ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アフリカ(CAF) アフリカ予選グループD：1位(7勝2分1敗) 69位 初出場 -

カーボベルデ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

カーボベルデ代表は5月19日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手 所属 GK ヴォジーニャ チャヴェス GK マルシオ・ロサ FCモンタナ GK CJ・ドス・サントス サンディエゴFC DF ディニー アル・バタエ DF スティーヴン・モレイラ コロンバス・クルー DF ケルビン・ピレス SJK DF ジョアン・パウロ FCSB DF ワグナー・ピナ トラブゾンスポル DF ピコ シャムロック・ローヴァーズ DF シドニー・ロペス・カブラル ベンフィカ DF ストピラ トレエンセ DF ローガン・コスタ ビジャレアル MF ケビン・ピナ クラスノダール MF デロイ・ドゥアルテ ルドゴレツ MF ラロス・ドゥアルテ プスカシュ・アカデーミア MF ジャミロ・モンテイロ PECズウォレ MF ヤニック・セメド ファレンセ MF テルモ・アルカンジョ ヴィトーリア FW ダイロン・リブラメント カーサ・ピア FW ジョバネ・カブラル エストレラ・アマドーラ FW ライアン・メンデス ウードゥル FW ヌーノ・ダ・コスタ イスタンブール・バシャクシェヒル FW ガリー・ロドリゲス アポロン・リマソル FW ウィリー・セメド オモニア FW エリオ・バレラ マッカビ・テルアビブ FW ベンシモル アクロン・トリヤッチ

※所属クラブは2026年5月19日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜ローガン・コスタ

世代別のフランス代表にも選出された経験のあるDF。現在はスペイン、ラ・リーガのビジャレアルに所属している。2023年に両親の出身国であるカーボベルデ代表に初招集され、A代表デビューを果たした。W杯予選のほか、アフリカネイションズカップ2023にも出場している。

2025年8月に前十字靭帯断裂の大怪我を負ったが、5月17日の国内リーグ戦で復帰。滑り込みでのメンバー入りとなった。

カーボベルデ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

カーボベルデ代表は、W杯本大会でグループHに入り、スペイン代表、サウジアラビア代表、ウルグアイ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月16日(火)

1:00 グループH第1戦 スペイン vs カーボベルデ アトランタ 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月22日(月)

1:00 グループH第2戦 ウルグアイ vs カーボベルデ マイアミ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月27日(土)

9:00 グループH第3戦 カーボベルデ vs サウジアラビア ヒューストン 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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