カーボベルデ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、カーボベルデ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
カーボベルデ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アフリカ(CAF)
|アフリカ予選グループD：1位(7勝2分1敗)
|69位
|初出場
|-
カーボベルデ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
カーボベルデ代表は5月19日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手
|所属
|GK
|ヴォジーニャ
|チャヴェス
|GK
|マルシオ・ロサ
|FCモンタナ
|GK
|CJ・ドス・サントス
|サンディエゴFC
|DF
|ディニー
|アル・バタエ
|DF
|スティーヴン・モレイラ
|コロンバス・クルー
|DF
|ケルビン・ピレス
|SJK
|DF
|ジョアン・パウロ
|FCSB
|DF
|ワグナー・ピナ
|トラブゾンスポル
|DF
|ピコ
|シャムロック・ローヴァーズ
|DF
|シドニー・ロペス・カブラル
|ベンフィカ
|DF
|ストピラ
|トレエンセ
|DF
|ローガン・コスタ
|ビジャレアル
|MF
|ケビン・ピナ
|クラスノダール
|MF
|デロイ・ドゥアルテ
|ルドゴレツ
|MF
|ラロス・ドゥアルテ
|プスカシュ・アカデーミア
|MF
|ジャミロ・モンテイロ
|PECズウォレ
|MF
|ヤニック・セメド
|ファレンセ
|MF
|テルモ・アルカンジョ
|ヴィトーリア
|FW
|ダイロン・リブラメント
|カーサ・ピア
|FW
|ジョバネ・カブラル
|エストレラ・アマドーラ
|FW
|ライアン・メンデス
|ウードゥル
|FW
|ヌーノ・ダ・コスタ
|イスタンブール・バシャクシェヒル
|FW
|ガリー・ロドリゲス
|アポロン・リマソル
|FW
|ウィリー・セメド
|オモニア
|FW
|エリオ・バレラ
|マッカビ・テルアビブ
|FW
|ベンシモル
|アクロン・トリヤッチ
※所属クラブは2026年5月19日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜ローガン・コスタ
世代別のフランス代表にも選出された経験のあるDF。現在はスペイン、ラ・リーガのビジャレアルに所属している。2023年に両親の出身国であるカーボベルデ代表に初招集され、A代表デビューを果たした。W杯予選のほか、アフリカネイションズカップ2023にも出場している。
2025年8月に前十字靭帯断裂の大怪我を負ったが、5月17日の国内リーグ戦で復帰。滑り込みでのメンバー入りとなった。
カーボベルデ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
カーボベルデ代表は、W杯本大会でグループHに入り、スペイン代表、サウジアラビア代表、ウルグアイ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
1:00
|グループH第1戦
|スペイン vs カーボベルデ
|アトランタ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
1:00
|グループH第2戦
|ウルグアイ vs カーボベルデ
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
9:00
|グループH第3戦
|カーボベルデ vs サウジアラビア
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】スペイン代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。