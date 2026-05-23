チュニジア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、チュニジア代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

チュニジア代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アフリカ(CAF) アフリカ予選グループH：1位(9勝1分け) 44位 3大会連続7回目 1次リーグ

チュニジア代表｜ワールドカップ メンバーリスト

チュニジア代表は5月16日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK サブリ・ベン・ヘッセン エトワール・サヘル GK アブデルモヒブ・シャマフ クラブ・アフリカン GK アイメン・ダハメン CSスファクシアン DF アリ・アブディ ニース DF アデム・アルース カスムパシャ DF モハメド・アミン・ベン・ハミダ エスペランス DF ディラン・ブロン セルヴェット DF ラエド・シカウイ USモナスティール DF モウタズ・ネファティ ノルシェーピング DF オマル・レキク NKマリボル DF モンタサル・タルビ ロリアン DF ヤン・ヴァレリー ヤング・ボーイズ MF モルタダ・ベン・ワネス カスムパシャ MF アニス・ベン・スリマネ ノリッジ・シティ MF イスマエル・ガルビ アウクスブルク MF ラニ・ケディラ ウニオン・ベルリン MF モハメド・ハジ・マフムード ルガーノ MF ハンニバル・メイブリ バーンリー MF エリース・スキリ フランクフルト FW エリアス・アシュリ コペンハーゲン FW ハリル・アヤリ パリ・サンジェルマン FW フィラス・シャウアト クラブ・アフリカン FW ラヤン・エルルミ バンクーバー・ホワイトキャップス FW ハゼム・マストゥーリ ディナモ・マハチカラ FW エリアス・サード ハノーファー FW セバスティアン・トゥネクティ セルティック

※所属クラブは2026年5月16日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜ハンニバル・メイブリ

Getty Images

バーンリーに所属するMFハンニバル・メイブリは、23歳ながら2022年のカタールW杯にも出場、高い技術と攻撃的なスタイルでチームの主力として中盤の底を支えている。世代別代表ではフランスを選択し活躍していたが、A代表ではチュニジア代表となっている。マンチェスター・ユナイテッドで育成され、バーンリーに移籍した後もキャプテンシーを発揮しており、チュニジア代表でもチームの中核を担っている。

チュニジア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

チュニジア代表は、W杯本大会で日本代表と同じグループFに入り、オランダ代表、スウェーデン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月15日(月)

11:00 グループF第1戦 スウェーデン vs チュニジア モンテレイ 【テレビ】

日本テレビ系

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月21日(日)

13:00 グループF第2戦 チュニジア vs 日本 モンテレイ 【テレビ】

日本テレビ系

NHK BS

【ネット】

DAZN 6月26日(金)

8:00 グループF第3戦 チュニジア vs オランダ カンザスシティ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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