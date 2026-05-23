チュニジア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、チュニジア代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
チュニジア代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アフリカ(CAF)
|アフリカ予選グループH：1位(9勝1分け)
|44位
|3大会連続7回目
|1次リーグ
チュニジア代表｜ワールドカップ メンバーリスト
チュニジア代表は5月16日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|サブリ・ベン・ヘッセン
|エトワール・サヘル
|GK
|アブデルモヒブ・シャマフ
|クラブ・アフリカン
|GK
|アイメン・ダハメン
|CSスファクシアン
|DF
|アリ・アブディ
|ニース
|DF
|アデム・アルース
|カスムパシャ
|DF
|モハメド・アミン・ベン・ハミダ
|エスペランス
|DF
|ディラン・ブロン
|セルヴェット
|DF
|ラエド・シカウイ
|USモナスティール
|DF
|モウタズ・ネファティ
|ノルシェーピング
|DF
|オマル・レキク
|NKマリボル
|DF
|モンタサル・タルビ
|ロリアン
|DF
|ヤン・ヴァレリー
|ヤング・ボーイズ
|MF
|モルタダ・ベン・ワネス
|カスムパシャ
|MF
|アニス・ベン・スリマネ
|ノリッジ・シティ
|MF
|イスマエル・ガルビ
|アウクスブルク
|MF
|ラニ・ケディラ
|ウニオン・ベルリン
|MF
|モハメド・ハジ・マフムード
|ルガーノ
|MF
|ハンニバル・メイブリ
|バーンリー
|MF
|エリース・スキリ
|フランクフルト
|FW
|エリアス・アシュリ
|コペンハーゲン
|FW
|ハリル・アヤリ
|パリ・サンジェルマン
|FW
|フィラス・シャウアト
|クラブ・アフリカン
|FW
|ラヤン・エルルミ
|バンクーバー・ホワイトキャップス
|FW
|ハゼム・マストゥーリ
|ディナモ・マハチカラ
|FW
|エリアス・サード
|ハノーファー
|FW
|セバスティアン・トゥネクティ
|セルティック
※所属クラブは2026年5月16日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜ハンニバル・メイブリ
Getty Images
バーンリーに所属するMFハンニバル・メイブリは、23歳ながら2022年のカタールW杯にも出場、高い技術と攻撃的なスタイルでチームの主力として中盤の底を支えている。世代別代表ではフランスを選択し活躍していたが、A代表ではチュニジア代表となっている。マンチェスター・ユナイテッドで育成され、バーンリーに移籍した後もキャプテンシーを発揮しており、チュニジア代表でもチームの中核を担っている。
チュニジア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
チュニジア代表は、W杯本大会で日本代表と同じグループFに入り、オランダ代表、スウェーデン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
11:00
|グループF第1戦
|スウェーデン vs チュニジア
|モンテレイ
|【テレビ】
日本テレビ系
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
13:00
|グループF第2戦
|チュニジア vs 日本
|モンテレイ
|【テレビ】
日本テレビ系
NHK BS
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
8:00
|グループF第3戦
|チュニジア vs オランダ
|カンザスシティ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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