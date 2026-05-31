アメリカ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、アメリカ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アメリカ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 北中米カリブ海(Concacaf) 開催国 16位 2大会連続12回目 3位(1930年)

アメリカ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

アメリカ代表は5月26日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手 所属 GK クリス・ブレイディ シカゴ・ファイアー GK マット・フリース ニューヨーク・シティFC GK マット・ターナー ニューイングランド・レボリューション DF マックス・アーフステン コロンバス・クルー DF セルジーニョ・デスト PSV DF アレックス・フリーマン ビジャレアル DF マーク・マッケンジー トゥールーズ DF ティム・リーム シャーロットFC DF クリス・リチャーズ クリスタル・パレス DF アントニー・ロビンソン フラム DF マイルズ・ロビンソン FCシンシナティ DF ジョー・スケリー ボルシアMG DF オーストン・トラスティ セルティック MF タイラー・アダムス ボーンマス MF セバスティアン・バーホルター バンクーバー・ホワイトキャップス MF ウェストン・マッケニー ユヴェントス MF ジオ・レイナ ボルシアMG MF クリスティアン・ロルダン シアトル・サウンダーズ MF マリク・ティルマン レヴァークーゼン MF ブレンデン・アーロンソン リーズ・ユナイテッド FW フォラリン・バログン モナコ FW リカルド・ペピ PSV FW クリスチャン・プリシッチ ACミラン FW ティモシー・ウェア マルセイユ FW ハジ・ライト コヴェントリー・シティ FW アレハンドロ・ゼンデハス クラブ・アメリカ

※所属クラブは2026年5月26日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜クリスチャン・プリシッチ

アメリカ代表の象徴であり、若くして欧州のトップシーンで足跡を残してきたクリスチャン・プリシッチ。ドイツの名門・ボルシア・ドルトムントでプロデビューを果たすと、イングランドのチェルシーを経て、現在はイタリアのACミランで抜群の存在感を放っている。

アメリカ代表としても10代から「神童」としてチームを牽引し、傑出したドリブル突破と高い決定力で絶対的なエースへと成長。 "キャプテンアメリカ"の異名を持つ男は、自国開催となる2026年FIFAワールドカップというフットボール人生最大の舞台へ挑む。

アメリカ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

アメリカ代表は、W杯本大会でグループDに入り、パラグアイ代表、オーストラリア代表、トルコ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月13日(土)

10:00 グループD第1戦 アメリカ vs パラグアイ ロサンゼルス 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月20日(月)

4:00 グループD第2戦 アメリカ vs オーストラリア シアトル 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月26日(土)

11:00 グループD第3戦 トルコ vs アメリカ ヒューストン 【テレビ】

日本テレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】アメリカ代表戦のおすすめ視聴方法

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