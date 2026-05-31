アメリカ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、アメリカ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アメリカ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|北中米カリブ海(Concacaf)
|開催国
|16位
|2大会連続12回目
|3位(1930年)
アメリカ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
アメリカ代表は5月26日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手
|所属
|GK
|クリス・ブレイディ
|シカゴ・ファイアー
|GK
|マット・フリース
|ニューヨーク・シティFC
|GK
|マット・ターナー
|ニューイングランド・レボリューション
|DF
|マックス・アーフステン
|コロンバス・クルー
|DF
|セルジーニョ・デスト
|PSV
|DF
|アレックス・フリーマン
|ビジャレアル
|DF
|マーク・マッケンジー
|トゥールーズ
|DF
|ティム・リーム
|シャーロットFC
|DF
|クリス・リチャーズ
|クリスタル・パレス
|DF
|アントニー・ロビンソン
|フラム
|DF
|マイルズ・ロビンソン
|FCシンシナティ
|DF
|ジョー・スケリー
|ボルシアMG
|DF
|オーストン・トラスティ
|セルティック
|MF
|タイラー・アダムス
|ボーンマス
|MF
|セバスティアン・バーホルター
|バンクーバー・ホワイトキャップス
|MF
|ウェストン・マッケニー
|ユヴェントス
|MF
|ジオ・レイナ
|ボルシアMG
|MF
|クリスティアン・ロルダン
|シアトル・サウンダーズ
|MF
|マリク・ティルマン
|レヴァークーゼン
|MF
|ブレンデン・アーロンソン
|リーズ・ユナイテッド
|FW
|フォラリン・バログン
|モナコ
|FW
|リカルド・ペピ
|PSV
|FW
|クリスチャン・プリシッチ
|ACミラン
|FW
|ティモシー・ウェア
|マルセイユ
|FW
|ハジ・ライト
|コヴェントリー・シティ
|FW
|アレハンドロ・ゼンデハス
|クラブ・アメリカ
※所属クラブは2026年5月26日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜クリスチャン・プリシッチ
アメリカ代表の象徴であり、若くして欧州のトップシーンで足跡を残してきたクリスチャン・プリシッチ。ドイツの名門・ボルシア・ドルトムントでプロデビューを果たすと、イングランドのチェルシーを経て、現在はイタリアのACミランで抜群の存在感を放っている。
アメリカ代表としても10代から「神童」としてチームを牽引し、傑出したドリブル突破と高い決定力で絶対的なエースへと成長。 "キャプテンアメリカ"の異名を持つ男は、自国開催となる2026年FIFAワールドカップというフットボール人生最大の舞台へ挑む。
アメリカ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
アメリカ代表は、W杯本大会でグループDに入り、パラグアイ代表、オーストラリア代表、トルコ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月13日(土)
10:00
|グループD第1戦
|アメリカ vs パラグアイ
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(月)
4:00
|グループD第2戦
|アメリカ vs オーストラリア
|シアトル
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(土)
11:00
|グループD第3戦
|トルコ vs アメリカ
|ヒューストン
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】アメリカ代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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DAZN
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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。