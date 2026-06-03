コンゴ民主共和国代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、コンゴ民主共和国代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

コンゴ民主共和国代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アフリカ(CAF) アフリカ予選グループB：2位(7勝1分2敗)

アフリカプレーオフ：勝ち抜け

大陸間プレーオフ：パス1勝ち抜け 46位 13大会ぶり2回目 1次リーグ敗退

コンゴ民主共和国代表｜ワールドカップ メンバーリスト

コンゴ民主共和国代表は5月18日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手 所属 GK ティモシー・ファユル FCノア GK リオネル・ムパシ ル・アーヴル GK マチュー・エポロ スタンダール・リエージュ DF アーロン・ワン＝ビサカ ウェストハム・ユナイテッド DF ゲデオン・カルル アリス DF シャンセル・ムベンバ LOSCリール DF スティーブ・カプアディ ヴィジェフ・ウッチ DF アクセル・トゥアンゼベ バーンリー DF ディラン・バトゥビンシカ ラリッサ DF ロッキー・ブシリ ヒバーニアン DF アルトゥール・マスアク RCランス DF ジョリス・カイェンベ KRCヘンク MF サミュエル・ムトゥサミー アトロミトス MF ヌガライェル・ムカウ LOSCリール MF ガエル・カクタ ラリッサ MF シャルル・ピケル エスパニョール MF ノア・サディキ サンダーランド MF エド・カイェンベ ワトフォード FW テオ・ボンゴンダ スパルタク・モスクワ FW ナタナエル・ムブク モンペリエ FW セドリック・バカンブ レアル・ベティス FW シモン・バンザ アル・ジャジーラ FW フィストン・マイエレ ピラミッズFC FW ブライアン・シペンガ カステジョン FW ヨアン・ウィサ ニューカッスル・ユナイテッド FW メシャック・エリア アランヤスポル

※所属クラブは2026年5月18日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜アーロン・ワン＝ビサカ

Getty Images

イングランド・プレミアリーグで活躍するサイドバック。驚異的な対人守備能力を誇り、圧倒的なタックルスキルから「スパイダー」の異名を持つ

クリスタル・パレスでプロデビューすると、2019-20シーズンからは名門マンチェスター・ユナイテッドへとステップアップを果たした。ユナイテッドでは長年にわたり右サイドバックの主力として活躍し、FAカップやEFLカップのタイトル獲得に貢献。鋭い足の伸びと抜群の間合いで、世界最高峰のウインガーたちを次々と封じ込め、プレミアリーグ随一の「1対1のスペシャリスト」としての地位を確立した。

2024年夏からは同じプレミアリーグのウェストハム・ユナイテッドへと完全移籍。新天地でもその堅実な守備と豊富な運動量を武器に右サイドを支え、攻守にわたってチームの重要なピースとして確かな存在感を放っている。

コンゴ民主共和国代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

コンゴ民主共和国代表は、W杯本大会でグループKに入り、ウズベキスタン代表、ポルトガル代表、コンゴ民主共和国代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月18日(木)

2:00 グループK第1戦 ポルトガル vs コンゴ民主共和国 ヒューストン 【テレビ】

フジテレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月24日(水)

11:00 グループK第2戦 コロンビア vs コンゴ民主共和国 グアダラハラ 【テレビ】

日本テレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月28日(日)

8:30 グループK第3戦 コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン マイアミ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】コンゴ民主共和国代表戦のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。