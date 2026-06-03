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Yuta Tokuma

サッカーサウジアラビア代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ワールドカップ
サウジアラビア
サウジアラビア 対 ウルグアイ
スペイン 対 サウジアラビア
カーボベルデ 対 サウジアラビア

【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのサウジアラビア代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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サウジアラビア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、サウジアラビア代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

サウジアラビア代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
アジア(AFC)アジア3次予選グループC：3位(3勝4分3敗)
アジアプレーオフグループB：1位(1勝1分)		61位3大会連続7回目ベスト16

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サウジアラビア代表｜ワールドカップ メンバーリスト

サウジアラビア代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手所属
 GKアーメド・アル・カッサルアル・カーディシーヤ
 GKモハメド・アル・オワイスアル・ウラー
 GKナワフ・アル・アキディアル・ナスル
 DFサウード・アブドゥルハミドRCランス
 DFジェハド・タクリアル・カーディシーヤ
 DFアブドゥレラー・アル・アムリアル・ナスル
 DFハッサーン・タムバクティアル・ヒラル
 DFアリ・ラジャミアル・ヒラル
 DFハッサーン・カデシュアル・イテハド
 DFモテブ・アル・ハルビアル・ヒラル
 DFアリ・マジュラシアル・アハリ
 DFモハメド・アブ・アル・シャマトアル・カーディシーヤ
 DFナワフ・ブシャルアル・ナスル
 MFジヤド・アル・ジョハニアル・アハリ
 MFナセル・アル・ドーサリーアル・ヒラル
 MFモハメド・カンノアル・ヒラル
 MFアブドッラー・アル・ハイバリーアル・ナスル
 MFハリド・アル・ガンナムアル・イテファク
 MFアラー・アル・ヘジNEOM
 MFムサブ・アル・ジュワイルアル・カーディシーヤ
 MFスルタン・マンダシュアル・ヒラル
 MFアイマン・ヤヒヤアル・ナスル
 MFサレム・アル・ドサリアル・ヒラル
 FWアブドッラー・アル・ハムデンアル・ナスル
 FWフィラース・アル・ブライカーンアル・アハリ
 FWサレー・アル・シェフリアル・イテハド

※所属クラブは2026年6月1日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜サレム・アル・ドサリ

2012年からサウジアラビア代表に名を連ねているアル・ドサリは、長年エースとしてチームを牽引。今回が自身3度目のW杯出場となる。

前回大会でサウジアラビア代表は、優勝したアルゼンチン代表と初戦で対戦。アルゼンチンに先制を許したが、後半開始早々に追いつくと、アル・ドサリが勝ち越しゴールを決め番狂せを演じた。

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サウジアラビア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

サウジアラビア代表は、W杯本大会でグループHに入り、スペイン代表、カーボベルデ代表、ウルグアイ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月16日(火)
7:00		グループH第1戦サウジアラビア vs ウルグアイマイアミ【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月22日(月)
1:00		グループH第2戦スペイン vs サウジアラビアアトランタ【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月27日(土)
9:00		グループH第3戦カーボベルデ vs サウジアラビアヒューストン【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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