サウジアラビア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、サウジアラビア代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
サウジアラビア代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アジア(AFC)
|アジア3次予選グループC：3位(3勝4分3敗)
アジアプレーオフグループB：1位(1勝1分)
|61位
|3大会連続7回目
|ベスト16
サウジアラビア代表｜ワールドカップ メンバーリスト
サウジアラビア代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手
|所属
|GK
|アーメド・アル・カッサル
|アル・カーディシーヤ
|GK
|モハメド・アル・オワイス
|アル・ウラー
|GK
|ナワフ・アル・アキディ
|アル・ナスル
|DF
|サウード・アブドゥルハミド
|RCランス
|DF
|ジェハド・タクリ
|アル・カーディシーヤ
|DF
|アブドゥレラー・アル・アムリ
|アル・ナスル
|DF
|ハッサーン・タムバクティ
|アル・ヒラル
|DF
|アリ・ラジャミ
|アル・ヒラル
|DF
|ハッサーン・カデシュ
|アル・イテハド
|DF
|モテブ・アル・ハルビ
|アル・ヒラル
|DF
|アリ・マジュラシ
|アル・アハリ
|DF
|モハメド・アブ・アル・シャマト
|アル・カーディシーヤ
|DF
|ナワフ・ブシャル
|アル・ナスル
|MF
|ジヤド・アル・ジョハニ
|アル・アハリ
|MF
|ナセル・アル・ドーサリー
|アル・ヒラル
|MF
|モハメド・カンノ
|アル・ヒラル
|MF
|アブドッラー・アル・ハイバリー
|アル・ナスル
|MF
|ハリド・アル・ガンナム
|アル・イテファク
|MF
|アラー・アル・ヘジ
|NEOM
|MF
|ムサブ・アル・ジュワイル
|アル・カーディシーヤ
|MF
|スルタン・マンダシュ
|アル・ヒラル
|MF
|アイマン・ヤヒヤ
|アル・ナスル
|MF
|サレム・アル・ドサリ
|アル・ヒラル
|FW
|アブドッラー・アル・ハムデン
|アル・ナスル
|FW
|フィラース・アル・ブライカーン
|アル・アハリ
|FW
|サレー・アル・シェフリ
|アル・イテハド
※所属クラブは2026年6月1日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜サレム・アル・ドサリ
2012年からサウジアラビア代表に名を連ねているアル・ドサリは、長年エースとしてチームを牽引。今回が自身3度目のW杯出場となる。
前回大会でサウジアラビア代表は、優勝したアルゼンチン代表と初戦で対戦。アルゼンチンに先制を許したが、後半開始早々に追いつくと、アル・ドサリが勝ち越しゴールを決め番狂せを演じた。
サウジアラビア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
サウジアラビア代表は、W杯本大会でグループHに入り、スペイン代表、カーボベルデ代表、ウルグアイ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
7:00
|グループH第1戦
|サウジアラビア vs ウルグアイ
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
1:00
|グループH第2戦
|スペイン vs サウジアラビア
|アトランタ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
9:00
|グループH第3戦
|カーボベルデ vs サウジアラビア
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】スペイン代表戦のおすすめ視聴方法
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