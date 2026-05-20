クロアチア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、スウェーデン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
クロアチア代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選グループL：1位(7勝1敗)
|11位
|4大会連続7回目
|準優勝 (2018)
クロアチア代表｜ワールドカップ メンバーリスト
クロアチア代表は5月18日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|ドミニク・リヴァコヴィッチ
|ディナモ・ザグレブ
|GK
|ドミニク・コタルスキ
|コペンハーゲン
|GK
|イヴォル・パンドゥル
|ハル・シティ
|DF
|ヨシュコ・グヴァルディオル
|マンチェスター・シティ
|DF
|ドゥイェ・チャレタ＝ツァル
|レアル・ソシエダ
|DF
|ヨシプ・シュタロ
|アヤックス
|DF
|ヨシプ・スタニシッチ
|バイエルン・ミュンヘン
|DF
|マリン・ポングラチッチ
|フィオレンティーナ
|DF
|マルティン・エルリッチ
|ミッティラン
|DF
|ルカ・ヴシュコヴィッチ
|ハンブルガーSV
|MF
|ルカ・モドリッチ
|ACミラン
|MF
|マテオ・コヴァチッチ
|マンチェスター・シティ
|MF
|マリオ・パシャリッチ
|アタランタ
|MF
|ニコラ・ヴラシッチ
|トリノ
|MF
|ルカ・スチッチ
|レアル・ソシエダ
|MF
|マルティン・バトゥリナ
|コモ
|MF
|クリスティヤン・ヤキッチ
|アウクスブルク
|MF
|ペタル・スチッチ
|インテル
|MF
|ニコラ・モロ
|ボローニャ
|MF
|トニ・フルク
|リエカ
|FW
|イヴァン・ペリシッチ
|PSV
|FW
|アンドレイ・クラマリッチ
|ホッフェンハイム
|FW
|アンテ・ブディミル
|オサスナ
|FW
|マルコ・パシャリッチ
|オーランド・シティ
|FW
|ペタル・ムサ
|FCダラス
|FW
|イゴール・マタノヴィッチ
|フライブルク
※所属クラブは2026年5月18日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜ヨシュコ・グヴァルディオル
Getty Images
2022年のカタール大会で大ブレイクした、マンチェスター・シティ所属のDF。対人守備、空中戦の強さでセンターバックと左サイドバックをこなし、俊敏性を兼ね備える。また、ディフェンダーでありながら高い得点能力もあり、多くのゴールを生み出している。2026年1月に右足骨折の負傷を負ったが、驚異の回復を見せ5月のプレミアリーグ復帰、そして今回のクロアチア代表選出となった。
クロアチア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
クロアチア代表は、W杯本大会でグループLに入り、イングランド代表、パナマ代表、ガーナ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
5:00
|グループL第1戦
|イングランド vs クロアチア
|ダラス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
8:00
|グループL第2戦
|パナマ vs クロアチア
|トロント
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
6:00
|グループL第3戦
|クロアチア vs ガーナ
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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