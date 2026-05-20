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Yuta Tokuma

サッカークロアチア代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのクロアチア代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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クロアチア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、スウェーデン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

クロアチア代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
欧州(UEFA)欧州予選グループL：1位(7勝1敗)11位4大会連続7回目準優勝 (2018)

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クロアチア代表｜ワールドカップ メンバーリスト

クロアチア代表は5月18日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKドミニク・リヴァコヴィッチディナモ・ザグレブ
 GKドミニク・コタルスキコペンハーゲン
 GKイヴォル・パンドゥルハル・シティ
 DFヨシュコ・グヴァルディオルマンチェスター・シティ
 DFドゥイェ・チャレタ＝ツァルレアル・ソシエダ
 DFヨシプ・シュタロアヤックス
 DFヨシプ・スタニシッチバイエルン・ミュンヘン
 DFマリン・ポングラチッチフィオレンティーナ
 DFマルティン・エルリッチミッティラン
 DFルカ・ヴシュコヴィッチハンブルガーSV
 MFルカ・モドリッチACミラン
 MFマテオ・コヴァチッチマンチェスター・シティ
 MFマリオ・パシャリッチアタランタ
 MFニコラ・ヴラシッチトリノ
 MFルカ・スチッチレアル・ソシエダ
 MFマルティン・バトゥリナコモ
 MFクリスティヤン・ヤキッチアウクスブルク
 MFペタル・スチッチインテル
 MFニコラ・モロボローニャ
 MFトニ・フルクリエカ
 FWイヴァン・ペリシッチPSV
 FWアンドレイ・クラマリッチホッフェンハイム
 FWアンテ・ブディミルオサスナ
 FWマルコ・パシャリッチオーランド・シティ
 FWペタル・ムサFCダラス
 FWイゴール・マタノヴィッチフライブルク

※所属クラブは2026年5月18日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜ヨシュコ・グヴァルディオル

Josko Gvardiol CroatiaGetty Images

2022年のカタール大会で大ブレイクした、マンチェスター・シティ所属のDF。対人守備、空中戦の強さでセンターバックと左サイドバックをこなし、俊敏性を兼ね備える。また、ディフェンダーでありながら高い得点能力もあり、多くのゴールを生み出している。2026年1月に右足骨折の負傷を負ったが、驚異の回復を見せ5月のプレミアリーグ復帰、そして今回のクロアチア代表選出となった。

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クロアチア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

クロアチア代表は、W杯本大会でグループLに入り、イングランド代表、パナマ代表、ガーナ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月18日(木)
5:00		グループL第1戦イングランド vs クロアチアダラス【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月24日(水)
8:00		グループL第2戦パナマ vs クロアチアトロント【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月28日(日)
6:00		グループL第3戦クロアチア vs ガーナフィラデルフィア【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】クロアチア代表戦のおすすめ視聴方法

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