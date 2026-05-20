クロアチア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、スウェーデン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

クロアチア代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 欧州(UEFA) 欧州予選グループL：1位(7勝1敗) 11位 4大会連続7回目 準優勝 (2018)

クロアチア代表｜ワールドカップ メンバーリスト

クロアチア代表は5月18日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK ドミニク・リヴァコヴィッチ ディナモ・ザグレブ GK ドミニク・コタルスキ コペンハーゲン GK イヴォル・パンドゥル ハル・シティ DF ヨシュコ・グヴァルディオル マンチェスター・シティ DF ドゥイェ・チャレタ＝ツァル レアル・ソシエダ DF ヨシプ・シュタロ アヤックス DF ヨシプ・スタニシッチ バイエルン・ミュンヘン DF マリン・ポングラチッチ フィオレンティーナ DF マルティン・エルリッチ ミッティラン DF ルカ・ヴシュコヴィッチ ハンブルガーSV MF ルカ・モドリッチ ACミラン MF マテオ・コヴァチッチ マンチェスター・シティ MF マリオ・パシャリッチ アタランタ MF ニコラ・ヴラシッチ トリノ MF ルカ・スチッチ レアル・ソシエダ MF マルティン・バトゥリナ コモ MF クリスティヤン・ヤキッチ アウクスブルク MF ペタル・スチッチ インテル MF ニコラ・モロ ボローニャ MF トニ・フルク リエカ FW イヴァン・ペリシッチ PSV FW アンドレイ・クラマリッチ ホッフェンハイム FW アンテ・ブディミル オサスナ FW マルコ・パシャリッチ オーランド・シティ FW ペタル・ムサ FCダラス FW イゴール・マタノヴィッチ フライブルク

※所属クラブは2026年5月18日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜ヨシュコ・グヴァルディオル

Getty Images

2022年のカタール大会で大ブレイクした、マンチェスター・シティ所属のDF。対人守備、空中戦の強さでセンターバックと左サイドバックをこなし、俊敏性を兼ね備える。また、ディフェンダーでありながら高い得点能力もあり、多くのゴールを生み出している。2026年1月に右足骨折の負傷を負ったが、驚異の回復を見せ5月のプレミアリーグ復帰、そして今回のクロアチア代表選出となった。

クロアチア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

クロアチア代表は、W杯本大会でグループLに入り、イングランド代表、パナマ代表、ガーナ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月18日(木)

5:00 グループL第1戦 イングランド vs クロアチア ダラス 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月24日(水)

8:00 グループL第2戦 パナマ vs クロアチア トロント 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月28日(日)

6:00 グループL第3戦 クロアチア vs ガーナ フィラデルフィア 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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