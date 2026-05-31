2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、様々な方法で視聴することができる。

本記事では、W杯を最安値で見る方法や料金比較、おすすめプランを紹介する。

ワールドカップを最安値で見る方法は？

2026年W杯は日本時間6月12日(金)にグループステージから開幕。6月29日(月)から決勝トーナメントに突入し、7月20日(月)に決勝戦が行われる。

試合の模様は、ネット『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信。また、地上波『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)を生中継、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信する。さらに、『NHK BS』でも一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では全104試合を生中継と録画で放送(地上波放送の34試合はBSP4Kでも同時生中継)する予定だ。

また、民放では『日本テレビ系』と『フジテレビ系列』も一部の試合を生中継。『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定だ。

生中継にこだわらない場合、視聴環境さえあれば『NHK BSプレミアム4K』にて全試合が視聴可能。料金は受信料のみとなるため、最安値となる。ライブ視聴したい場合は、『DAZN』でのみ全試合を視聴することができる。『DAZN』は様々なプランが用意されているが、他の放送・配信局で全試合の生中継を視聴することはできないため、いずれにしても『DAZN』が最安値となる。なお、日本代表戦については全試合無料配信予定だ。

DAZN W杯配信情報

全試合ライブ・見逃し配信

日本代表戦は全試合無料

全試合ハイライト動画を配信(ショートハイライトは無料)

その他、関連番組多数

ワールドカップ視聴の料金比較・おすすめプランは？

『DAZN』でW杯を視聴する場合、期間限定で3カ月間が月額1,980円(税込)となる「DAZN Standard」の月額プラン。「DAZN Standard」月額プランは通常月額4,200円(税込)で提供されてきたが、2026年7月20日(月・祝)までW杯応援キャンペーンが実施され、期間中に加入した場合は最初の3カ月間が割引価格となる。年間プランではないため、W杯期間終了後やキャンペーン価格終了後に解約することも可能だ。

W杯以外にも『DAZN』のサッカーコンテンツを視聴するなどの目的で年間プランで加入する場合は、2026年8月30日(日)までの期間限定で販売中の「DAZN SOCCER」が年間合計31,200円(年間プラン・月々払いのみ/月々2,600円)で最安値となっている。さらに、7月20日(月・祝)までに加入した場合は最初の3カ月間の支払いが月々980円(税込)。残りの9カ月間は通常通り月々2,600円(税込)となるため、年間合計26,340円(税込)となる。

なお、「DAZN SOCCER」は『DAZN』で配信されるすべてのサッカーコンテンツが視聴可能となる一方、プロ野球やモータースポーツなどは視聴できない。

『DAZN』のプラン一覧および料金比較は以下の通り。

※DAZN SOCCERはサッカー関連コンテンツのみ視聴可能。

※価格はすべて税込。

DAZNのおすすめ加入方法

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【DMM×DAZNホーダイ】2026年ワールドカップを全試合配信！今すぐ登録

W杯関連情報