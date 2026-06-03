パラグアイ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、パラグアイ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
パラグアイ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|南米(CONMEBOL)
|南米予選：6位(7勝7分4敗)
|40位
|4大会ぶり9回目
|ベスト8
パラグアイ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
パラグアイ代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手
|所属
|GK
|ロベルト・フェルナンデス
|セロ・ポルテーニョ
|GK
|オルランド・ヒル
|サン・ロレンソ
|GK
|ガストン・オルベイラ
|オリンピア
|DF
|グスタボ・ゴメス
|パルメイラス
|DF
|オマル・アルデレテ
|サンダーランド
|DF
|フニオール・アロンソ
|アトレチコ・ミネイロ
|DF
|ファビアン・バルブエナ
|グレミオ
|DF
|グスタボ・ベラスケス
|セロ・ポルテーニョ
|DF
|ホセ・カナレ
|ラヌース
|DF
|フアン・カセレス
|ディナモ・モスクワ
|DF
|アレクサンドロ・マイダナ
|タジェレス
|MF
|マティアス・ガラルサ
|アトランタ・ユナイテッド
|MF
|アンドレス・クバス
|バンクーバー・ホワイトキャップス
|MF
|ブライアン・オヘダ
|オーランド・シティ
|MF
|ダミアン・ボバディージャ
|サンパウロ
|MF
|ディエゴ・ゴメス
|ブライトン
|MF
|アレハンドロ・ロメロ
|アルアイン
|MF
|マウリシオ・マガリャンイス
|パルメイラス
|FW
|ミゲル・アルミロン
|アトランタ・ユナイテッド
|FW
|グスタボ・カバジェロ
|ポーツマス
|FW
|ラモン・ソサ
|パルメイラス
|FW
|ガブリエル・アバロス
|インデペンディエンテ
|FW
|フリオ・エンシソ
|ストラスブール
|FW
|アントニオ・サナブリア
|クレモネーゼ
|FW
|アレックス・アルセ
|インデペンディエンテ
|FW
|イシドロ・ピッタ
|レッドブル・ブラガンチーノ
※所属クラブは2026年6月1日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜フリオ・エンシソ
Getty Images
現在22歳の若きアタッカー。プレミアリーグで実績を残し、2025-26シーズンからフランス・リーグアンのストラスブールでプレーしている。
高い身体能力と個人技を備えており、強力なドリブルとフィニッシュワークが武器。今大会での大ブレイクが期待される。
パラグアイ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
パラグアイ代表は、W杯本大会でグループDに入り、アメリカ代表、トルコ代表、オーストラリア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月13日(土)
10:00
|グループD第1戦
|アメリカ vs パラグアイ
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
12:00
|グループD第2戦
|トルコ vs パラグアイ
|サンフランシスコ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
11:00
|グループD第3戦
|パラグアイ vs オーストラリア
|サンフランシスコ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】パラグアイ代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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DAZN
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。