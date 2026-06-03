パラグアイ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、パラグアイ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

パラグアイ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 南米(CONMEBOL) 南米予選：6位(7勝7分4敗) 40位 4大会ぶり9回目 ベスト8

パラグアイ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

パラグアイ代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手 所属 GK ロベルト・フェルナンデス セロ・ポルテーニョ GK オルランド・ヒル サン・ロレンソ GK ガストン・オルベイラ オリンピア DF グスタボ・ゴメス パルメイラス DF オマル・アルデレテ サンダーランド DF フニオール・アロンソ アトレチコ・ミネイロ DF ファビアン・バルブエナ グレミオ DF グスタボ・ベラスケス セロ・ポルテーニョ DF ホセ・カナレ ラヌース DF フアン・カセレス ディナモ・モスクワ DF アレクサンドロ・マイダナ タジェレス MF マティアス・ガラルサ アトランタ・ユナイテッド MF アンドレス・クバス バンクーバー・ホワイトキャップス MF ブライアン・オヘダ オーランド・シティ MF ダミアン・ボバディージャ サンパウロ MF ディエゴ・ゴメス ブライトン MF アレハンドロ・ロメロ アルアイン MF マウリシオ・マガリャンイス パルメイラス FW ミゲル・アルミロン アトランタ・ユナイテッド FW グスタボ・カバジェロ ポーツマス FW ラモン・ソサ パルメイラス FW ガブリエル・アバロス インデペンディエンテ FW フリオ・エンシソ ストラスブール FW アントニオ・サナブリア クレモネーゼ FW アレックス・アルセ インデペンディエンテ FW イシドロ・ピッタ レッドブル・ブラガンチーノ

※所属クラブは2026年6月1日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜フリオ・エンシソ

Getty Images

現在22歳の若きアタッカー。プレミアリーグで実績を残し、2025-26シーズンからフランス・リーグアンのストラスブールでプレーしている。

高い身体能力と個人技を備えており、強力なドリブルとフィニッシュワークが武器。今大会での大ブレイクが期待される。

パラグアイ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

パラグアイ代表は、W杯本大会でグループDに入り、アメリカ代表、トルコ代表、オーストラリア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月13日(土)

10:00 グループD第1戦 アメリカ vs パラグアイ ロサンゼルス 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月20日(土)

12:00 グループD第2戦 トルコ vs パラグアイ サンフランシスコ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月26日(金)

11:00 グループD第3戦 パラグアイ vs オーストラリア サンフランシスコ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】パラグアイ代表戦のおすすめ視聴方法

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