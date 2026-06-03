サッカー日本代表のW杯グループリーグ移動スケジュールまとめ｜会場・気候・時差から見る負担は？

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が間もなく開幕する。今大会は、対戦相手のほかにも物理的な難しさもある。移動距離や時差、そして気温にも出場各国は対処しなければならない。

本記事では、日本代表のワールドカップ移動スケジュールを紹介する。

日本代表の移動スケジュールは？

FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表は、グループステージでグループFに所属し、初戦でオランダ代表、第2節でチュニジア代表、そして最終節でスウェーデン代表と対戦する。

日本代表は、アメリカのテキサス州ダラスにある「ダラス・スタジアム」でオランダと対戦。その後、メキシコのモンテレイにある「エスタディオ・モンテレイ」でチュニジアと、そして再びダラスに戻ってスウェーデンと試合を行う。

日本代表は、グループステージ中にダラス～モンテレイ間を往復する。フライト時間の合計は4時間程度、移動距離は1680kmに上る。『ESPN』によると、日本代表の移動距離はグループFの中で最長となり、最も移動距離の少ないスウェーデンとの差は650㎞余りとなる。それでも、他のグループに所属するボスニア・ヘルツェゴビナ（5039㎞）やアルジェリア（4840km）、チェコ（4526㎞）と比較すれば、比較的少ない移動距離となる。

■グループF各国の移動距離

国名 移動距離 日本 1680㎞ チュニジア 1580㎞ オランダ 1408㎞ スウェーデン 1028㎞

時差の影響は？

FIFAワールドカップ2026は、カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国による共同開催。カナダとアメリカは世界トップ5の国土、メキシコも世界トップ15の国土面積を誇っており、いずれも国内に異なるタイムゾーンが存在する。今大会は4つのタイムゾーンをまたぐこととなり、仮に西地区でグループステージを戦い、その後ノックアウトステージで東地区に移動することになれば、最大で3時間の時差が発生する。

ただし、グループステージは同一タイムゾーンの都市内での試合が組まれており、時差の影響は最少限となる。

なお、日本代表が所属するグループFは、アメリカ中部時間（UTC -5）のタイムゾーン内に試合会場がある。ダラスとモンテレイは、いずれも日本との時差が14時間となっている。

■日本代表の試合会場とタイムゾーン

試合会場 タイムゾーン 日本との時差 ダラス・スタジアム

（アメリカ） 米国中部時間 14時間 エスタディオ・モンテレイ

（メキシコ） 米国中部時間 14時間

気温の影響は？

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026では、気温も懸念される。昨夏のFIFAクラブワールドカップでも40度を超える猛暑を記録する会場もあり、熱中症のリスクやパフォーマンスの低下が指摘されていた。

今大会も猛暑対策が必須となる中、FIFAは各試合の前後半に3分間の給水タイムを取ることを義務化している。

日本代表がオランダとスウェーデンと対戦するダラス・スタジアムは、ドーム式のスタジアムであり、暑さの影響が軽減されることが予想される。しかし、第2節チュニジアと対戦するエスタディオ・モンテレイでは暑さ対策が必須だ。モンテレイの6月の平均気温は35度で、40度を記録することもある。

標高の影響は？

FIFAワールドカップ2026は、カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で開催されるため、開催都市間に標高差もある。

アメリカの沿岸部の開催地（ニューヨークやマイアミ、ロサンゼルス）は標高の影響はないが、一方でメキシコの開催都市は標高が高い場所が多い。メキシコシティの標高は2240mに上り、グアダラハラは1580m、モンテレイは540mの標高がある。300m標高が上がるほど有効酸素濃度が1％低下するため、パフォーマンスへの影響も心配される。

日本代表がプレーするダラスは標高150mと低地だが、モンテレイは標高540mとメキシコの他の都市と比較すれば低地に分類されている。

日本代表のW杯試合日程は？

8大会連続8度目のワールドカップに出場する日本代表は、グループステージでグループFに入り、初戦でオランダ代表、続く第2節でチュニジア代表、そしてグループステージ最終節でスウェーデン代表と対戦する。

試合日時 対戦カード 試合会場 放送・配信 6/15(月)

5:00 オランダvs日本 ダラス・スタジアム

（アメリカ） 【テレビ】NHK、BSP4K

【ネット】DAZN 6/21(日)

13:00 チュニジアvs日本 エスタディオ・モンテレイ

（メキシコ） 【テレビ】日本テレビ、NHK BS

【ネット】DAZN 6/26(金)

8:00 日本vsスウェーデン ダラス・スタジアム

（アメリカ） 【テレビ】NHK、BSP4K

【ネット】DAZN

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