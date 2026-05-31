ガーナ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、ガーナ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ガーナ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アフリカ(CAF)
|アフリカ予選グループI：1位(8勝1分け1敗)
|74位
|2大会連続5回目
|ベスト8 (2010)
ガーナ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
ガーナ代表は5月26日にW杯本大会の招集メンバー候補28名を発表。メンバー一覧は以下の通り。6月2日にFIFAに提出する最終リストで26名へ絞り込む予定となっている。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|ローレンス・アティ＝ジギ
|ザンクト・ガレン
|GK
|ベンジャミン・アサレ
|ハーツ・オブ・オーク
|GK
|ソロモン・アグバシ
|ハーツ・オブ・オーク
|GK
|ジョセフ・アナング
|セント・パトリックス・アスレティック
|GK
|ポール・リバーソン
|アヤックス
|DF
|ジョナス・アジェテイ
|ヴォルフスブルク
|DF
|アブドゥル・ラーマン・ババ
|PAOK
|DF
|アレクサンダー・ジク
|スパルタク・モスクワ
|DF
|ギデオン・メンサー
|オセール
|DF
|アブドゥル・ムミン
|ラージョ・バジェカーノ
|DF
|ジェローム・オポク
|イスタンブール・バシャクシェヒル
|DF
|コジョ・ペプラ・オッポン
|ニース
|DF
|アリドゥ・セイドゥ
|レンヌ
|DF
|マーヴィン・セナヤ
|オセール
|MF
|オーガスティン・ボアキエ
|サンテティエンヌ
|MF
|アブドゥル・ファタウ
|レスター・シティ
|MF
|エリシャ・オウス
|オセール
|MF
|トーマス・パーテイ
|ビジャレアル
|MF
|クワシ・シボ
|オビエド
|MF
|カマルディーン・スレマナ
|アタランタ
|MF
|ケイレブ・イレンキ
|ノアシェラン
|FW
|ジョーダン・アイェウ
|レスター・シティ
|FW
|クリストファー・ボンス・バー
|アル・カーディシーヤ
|FW
|プリンス・クワベナ・アドゥ
|ヴィクトリア・プルゼニ
|FW
|アーネスト・ヌアマー
|オリンピック・リヨン
|FW
|アントワーヌ・セメンヨ
|マンチェスター・シティ
|FW
|ブランドン・トーマス＝アサンテ
|コヴェントリー・シティ
|FW
|イニャキ・ウィリアムズ
|アスレチック・ビルバオ
※所属クラブは2026年5月26日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜アントワーヌ・セメンヨ
Getty Images
マンチェスター・シティに所属するFWアントワーヌ・セメンヨは、爆発的なスピードと圧倒的な身体能力を持つ強力なストライカー。両足から放たれる強烈なシュートでW杯予選でも躍動し、ガーナの本大会出場権獲得にも貢献した。2022年W杯カタール大会に出場し、存在感を示したがチームは1次ラウンドで敗退している。今大会もエースとしてチームを牽引する活躍が期待されている。
ガーナ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
ガーナ代表は、W杯本大会でグループLに入り、イングランド代表、クロアチア代表、パナマ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
8:00
|グループL第1戦
|ガーナ vs パナマ
|BMO Field
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
5:00
|グループL第2戦
|イングランド vs ガーナ
|ジレット・スタジアム
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
6:00
|グループL第3戦
|クロアチア vs ガーナ
|リンカーン・フィナンシャル・フィールド
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】ガーナ代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得
DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。
DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。