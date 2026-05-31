ガーナ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、ガーナ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ガーナ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アフリカ(CAF) アフリカ予選グループI：1位(8勝1分け1敗) 74位 2大会連続5回目 ベスト8 (2010)

ガーナ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ガーナ代表は5月26日にW杯本大会の招集メンバー候補28名を発表。メンバー一覧は以下の通り。6月2日にFIFAに提出する最終リストで26名へ絞り込む予定となっている。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK ローレンス・アティ＝ジギ ザンクト・ガレン GK ベンジャミン・アサレ ハーツ・オブ・オーク GK ソロモン・アグバシ ハーツ・オブ・オーク GK ジョセフ・アナング セント・パトリックス・アスレティック GK ポール・リバーソン アヤックス DF ジョナス・アジェテイ ヴォルフスブルク DF アブドゥル・ラーマン・ババ PAOK DF アレクサンダー・ジク スパルタク・モスクワ DF ギデオン・メンサー オセール DF アブドゥル・ムミン ラージョ・バジェカーノ DF ジェローム・オポク イスタンブール・バシャクシェヒル DF コジョ・ペプラ・オッポン ニース DF アリドゥ・セイドゥ レンヌ DF マーヴィン・セナヤ オセール MF オーガスティン・ボアキエ サンテティエンヌ MF アブドゥル・ファタウ レスター・シティ MF エリシャ・オウス オセール MF トーマス・パーテイ ビジャレアル MF クワシ・シボ オビエド MF カマルディーン・スレマナ アタランタ MF ケイレブ・イレンキ ノアシェラン FW ジョーダン・アイェウ レスター・シティ FW クリストファー・ボンス・バー アル・カーディシーヤ FW プリンス・クワベナ・アドゥ ヴィクトリア・プルゼニ FW アーネスト・ヌアマー オリンピック・リヨン FW アントワーヌ・セメンヨ マンチェスター・シティ FW ブランドン・トーマス＝アサンテ コヴェントリー・シティ FW イニャキ・ウィリアムズ アスレチック・ビルバオ

※所属クラブは2026年5月26日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜アントワーヌ・セメンヨ

Getty Images

マンチェスター・シティに所属するFWアントワーヌ・セメンヨは、爆発的なスピードと圧倒的な身体能力を持つ強力なストライカー。両足から放たれる強烈なシュートでW杯予選でも躍動し、ガーナの本大会出場権獲得にも貢献した。2022年W杯カタール大会に出場し、存在感を示したがチームは1次ラウンドで敗退している。今大会もエースとしてチームを牽引する活躍が期待されている。

ガーナ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ガーナ代表は、W杯本大会でグループLに入り、イングランド代表、クロアチア代表、パナマ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月18日(木)

8:00 グループL第1戦 ガーナ vs パナマ BMO Field 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月24日(水)

5:00 グループL第2戦 イングランド vs ガーナ ジレット・スタジアム 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月28日(日)

6:00 グループL第3戦 クロアチア vs ガーナ リンカーン・フィナンシャル・フィールド 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】ガーナ代表戦のおすすめ視聴方法

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