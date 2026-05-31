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Yuta Tokuma

サッカーガーナ代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのガーナ代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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ガーナ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、ガーナ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ガーナ代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
アフリカ(CAF)アフリカ予選グループI：1位(8勝1分け1敗)74位2大会連続5回目ベスト8 (2010)

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ガーナ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ガーナ代表は5月26日にW杯本大会の招集メンバー候補28名を発表。メンバー一覧は以下の通り。6月2日にFIFAに提出する最終リストで26名へ絞り込む予定となっている。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKローレンス・アティ＝ジギザンクト・ガレン
 GKベンジャミン・アサレハーツ・オブ・オーク
 GKソロモン・アグバシハーツ・オブ・オーク
 GKジョセフ・アナングセント・パトリックス・アスレティック
 GKポール・リバーソンアヤックス
 DFジョナス・アジェテイヴォルフスブルク
 DFアブドゥル・ラーマン・ババPAOK
 DFアレクサンダー・ジクスパルタク・モスクワ
 DFギデオン・メンサーオセール
 DFアブドゥル・ムミンラージョ・バジェカーノ
 DFジェローム・オポクイスタンブール・バシャクシェヒル
 DFコジョ・ペプラ・オッポンニース
 DFアリドゥ・セイドゥレンヌ
 DFマーヴィン・セナヤオセール
 MFオーガスティン・ボアキエサンテティエンヌ
 MFアブドゥル・ファタウレスター・シティ
 MFエリシャ・オウスオセール
 MFトーマス・パーテイビジャレアル
 MFクワシ・シボオビエド
 MFカマルディーン・スレマナアタランタ
 MFケイレブ・イレンキノアシェラン
 FWジョーダン・アイェウレスター・シティ
 FWクリストファー・ボンス・バーアル・カーディシーヤ
 FWプリンス・クワベナ・アドゥヴィクトリア・プルゼニ
 FWアーネスト・ヌアマーオリンピック・リヨン
 FWアントワーヌ・セメンヨマンチェスター・シティ
 FWブランドン・トーマス＝アサンテコヴェントリー・シティ
 FWイニャキ・ウィリアムズアスレチック・ビルバオ

※所属クラブは2026年5月26日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜アントワーヌ・セメンヨ

Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images

マンチェスター・シティに所属するFWアントワーヌ・セメンヨは、爆発的なスピードと圧倒的な身体能力を持つ強力なストライカー。両足から放たれる強烈なシュートでW杯予選でも躍動し、ガーナの本大会出場権獲得にも貢献した。2022年W杯カタール大会に出場し、存在感を示したがチームは1次ラウンドで敗退している。今大会もエースとしてチームを牽引する活躍が期待されている。

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ガーナ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ガーナ代表は、W杯本大会でグループLに入り、イングランド代表、クロアチア代表、パナマ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月18日(木)
8:00		グループL第1戦ガーナ vs パナマBMO Field【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月24日(水)
5:00		グループL第2戦イングランド vs ガーナジレット・スタジアム【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月28日(日)
6:00		グループL第3戦クロアチア vs ガーナリンカーン・フィナンシャル・フィールド【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】ガーナ代表戦のおすすめ視聴方法

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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