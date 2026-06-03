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Yuta Tokuma

サッカーイラク代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのイラク代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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イラク代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、イラク代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

イラク代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
アジア(AFC)アジア予選グループB：3位(4勝3分け3敗)
アジア予選プレーオフパスB：1勝1分け		57位10大会ぶり2回目1次ラウンド

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イラク代表｜ワールドカップ メンバーリスト

イラク代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
12GKジャラル・ハッサンアル・ザウラー
22GKアーメド・バースィルアル・ショルタ
1GKファハド・タリブアル・タラバ
5DFアカム・ハシムアル・ザウラー
2DFレビン・スラカポートFC
4DFザイド・タシーンパフタコール
6DFマナフ・ユーニスアル・ショルタ
23DFメルカス・ドスキヴィクトリア・プルゼニ
15DFアフメド・ヤヒヤアル・ショルタ
3DFフセイン・アリポゴニ・シュチェチン
25DFムスタファ・サードーアル・ショルタ
26DFフランス・ディア・プトロスペルシブ・バンドン
24MFザイド・イスマイルアル・タラバ
14MFジダン・アーマー・イクバルユトレヒト
20MFアイマール・シェールサルプスボルグ08
16MFアミル・アル・アマリKSクラコヴィア
19MFケビン・ヤコブオーフスGF
8MFイブラーヒム・バイェッシュアル・ダフラ
21MFマルコ・ファルジヴェネツィア
7MFユセフ・アミンAEKラルナカ
11MFアフメド・カセムナッシュビル
17MFアリ・ジャースィムアル・ナジマ
10FWモハナド・アリディッバド
18FWアイメン・フセインアル・カルマ
9FWアリ・アル・ハマディルートン・タウン
13FWアリ・ユセフアル・タラバ

※所属クラブは2026年6月1日時点。

注目選手｜アイメン・フセイン

Aymen Hussein iraq World Cup ticketsGetty Images

イラクのアル・カルマに所属するFWアイメン・フセインは、189cmの長身を生かした空中戦の強さを最大の武器としている。その圧倒的なフィジカルは相手ディフェンダーとの争いにも有効で、巧みなポジショニングからゴールを量産する。今回のW杯アジア予選でもチーム最多の8ゴールを決め、チームの絶対的エースストライカーだ。

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イラク代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

イラク代表は、W杯本大会でグループIに入り、フランス代表、セネガル代表、ノルウェー代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月17日(水)
7:00		グループI第1戦イラク vs ノルウェーボストン【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月23日(火)
6:00		グループI第2戦フランス vs イラクフィラデルフィア【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月27日(土)
4:00		グループI第3戦セネガル vs イラクトロント【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】イラク代表戦のおすすめ視聴方法

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