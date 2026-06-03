イラク代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、イラク代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

イラク代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アジア(AFC) アジア予選グループB：3位(4勝3分け3敗)

アジア予選プレーオフパスB：1勝1分け 57位 10大会ぶり2回目 1次ラウンド

イラク代表｜ワールドカップ メンバーリスト

イラク代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 12 GK ジャラル・ハッサン アル・ザウラー 22 GK アーメド・バースィル アル・ショルタ 1 GK ファハド・タリブ アル・タラバ 5 DF アカム・ハシム アル・ザウラー 2 DF レビン・スラカ ポートFC 4 DF ザイド・タシーン パフタコール 6 DF マナフ・ユーニス アル・ショルタ 23 DF メルカス・ドスキ ヴィクトリア・プルゼニ 15 DF アフメド・ヤヒヤ アル・ショルタ 3 DF フセイン・アリ ポゴニ・シュチェチン 25 DF ムスタファ・サードー アル・ショルタ 26 DF フランス・ディア・プトロス ペルシブ・バンドン 24 MF ザイド・イスマイル アル・タラバ 14 MF ジダン・アーマー・イクバル ユトレヒト 20 MF アイマール・シェール サルプスボルグ08 16 MF アミル・アル・アマリ KSクラコヴィア 19 MF ケビン・ヤコブ オーフスGF 8 MF イブラーヒム・バイェッシュ アル・ダフラ 21 MF マルコ・ファルジ ヴェネツィア 7 MF ユセフ・アミン AEKラルナカ 11 MF アフメド・カセム ナッシュビル 17 MF アリ・ジャースィム アル・ナジマ 10 FW モハナド・アリ ディッバド 18 FW アイメン・フセイン アル・カルマ 9 FW アリ・アル・ハマディ ルートン・タウン 13 FW アリ・ユセフ アル・タラバ

※所属クラブは2026年6月1日時点。

注目選手｜アイメン・フセイン

Getty Images

イラクのアル・カルマに所属するFWアイメン・フセインは、189cmの長身を生かした空中戦の強さを最大の武器としている。その圧倒的なフィジカルは相手ディフェンダーとの争いにも有効で、巧みなポジショニングからゴールを量産する。今回のW杯アジア予選でもチーム最多の8ゴールを決め、チームの絶対的エースストライカーだ。

イラク代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

イラク代表は、W杯本大会でグループIに入り、フランス代表、セネガル代表、ノルウェー代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月17日(水)

7:00 グループI第1戦 イラク vs ノルウェー ボストン 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月23日(火)

6:00 グループI第2戦 フランス vs イラク フィラデルフィア 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月27日(土)

4:00 グループI第3戦 セネガル vs イラク トロント 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】イラク代表戦のおすすめ視聴方法

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