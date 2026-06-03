イラク代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、イラク代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
イラク代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アジア(AFC)
|アジア予選グループB：3位(4勝3分け3敗)
アジア予選プレーオフパスB：1勝1分け
|57位
|10大会ぶり2回目
|1次ラウンド
イラク代表｜ワールドカップ メンバーリスト
イラク代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|12
|GK
|ジャラル・ハッサン
|アル・ザウラー
|22
|GK
|アーメド・バースィル
|アル・ショルタ
|1
|GK
|ファハド・タリブ
|アル・タラバ
|5
|DF
|アカム・ハシム
|アル・ザウラー
|2
|DF
|レビン・スラカ
|ポートFC
|4
|DF
|ザイド・タシーン
|パフタコール
|6
|DF
|マナフ・ユーニス
|アル・ショルタ
|23
|DF
|メルカス・ドスキ
|ヴィクトリア・プルゼニ
|15
|DF
|アフメド・ヤヒヤ
|アル・ショルタ
|3
|DF
|フセイン・アリ
|ポゴニ・シュチェチン
|25
|DF
|ムスタファ・サードー
|アル・ショルタ
|26
|DF
|フランス・ディア・プトロス
|ペルシブ・バンドン
|24
|MF
|ザイド・イスマイル
|アル・タラバ
|14
|MF
|ジダン・アーマー・イクバル
|ユトレヒト
|20
|MF
|アイマール・シェール
|サルプスボルグ08
|16
|MF
|アミル・アル・アマリ
|KSクラコヴィア
|19
|MF
|ケビン・ヤコブ
|オーフスGF
|8
|MF
|イブラーヒム・バイェッシュ
|アル・ダフラ
|21
|MF
|マルコ・ファルジ
|ヴェネツィア
|7
|MF
|ユセフ・アミン
|AEKラルナカ
|11
|MF
|アフメド・カセム
|ナッシュビル
|17
|MF
|アリ・ジャースィム
|アル・ナジマ
|10
|FW
|モハナド・アリ
|ディッバド
|18
|FW
|アイメン・フセイン
|アル・カルマ
|9
|FW
|アリ・アル・ハマディ
|ルートン・タウン
|13
|FW
|アリ・ユセフ
|アル・タラバ
※所属クラブは2026年6月1日時点。
注目選手｜アイメン・フセイン
Getty Images
イラクのアル・カルマに所属するFWアイメン・フセインは、189cmの長身を生かした空中戦の強さを最大の武器としている。その圧倒的なフィジカルは相手ディフェンダーとの争いにも有効で、巧みなポジショニングからゴールを量産する。今回のW杯アジア予選でもチーム最多の8ゴールを決め、チームの絶対的エースストライカーだ。
イラク代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
イラク代表は、W杯本大会でグループIに入り、フランス代表、セネガル代表、ノルウェー代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
7:00
|グループI第1戦
|イラク vs ノルウェー
|ボストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
6:00
|グループI第2戦
|フランス vs イラク
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
4:00
|グループI第3戦
|セネガル vs イラク
|トロント
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】イラク代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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