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Argentina 03312026(C)Getty Images
Yuta Tokuma

サッカーアルゼンチン代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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アルゼンチン 対 アルジェリア
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アルゼンチン 対 オーストリア
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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのアルゼンチン代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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アルゼンチン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、アルゼンチン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アルゼンチン代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
南米(CONMEBOL)南米予選：1位(12勝2分4敗)3位14大会連続19回目優勝(1978、1986、2022)

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アルゼンチン代表｜ワールドカップ メンバーリスト

アルゼンチン代表は5月28日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
23GKエミリアーノ・マルティネスアストン・ヴィラ
1GKファン・ムッソアトレティコ・マドリー
12GKヘロニモ・ルジマルセイユ
4DFゴンサロ・モンティエルリーベルプレート
19DFニコラス・オタメンディベンフィカ
25DFファクンド・メディナマルセイユ
2DFレオナルド・バレルディマルセイユ
3DFニコラス・タグリアフィコリヨン
13DFクリスティアン・ロメロトッテナム
6DFリサンドロ・マルティネスマンチェスター・ユナイテッド
26DFナウエル・モリーナアトレティコ・マドリー
5MFレアンドロ・パレデスボカ・ジュニアーズ
7MFロドリゴ・デ・パウルインテル・マイアミ
8MFバレンティン・バルコストラスブール
11MFジオヴァニ・ロ・チェルソベティス
14MFエセキエル・パラシオスレヴァークーゼン
24MFエンソ・フェルナンデスチェルシー
20MFアレクシス・マック・アリスターリヴァプール
10FWリオネル・メッシインテル・マイアミ
9FWフリアン・アルバレスアトレティコ・マドリー
15FWニコラス・ゴンサレスアトレティコ・マドリー
17FWジュリアーノ・シメオネアトレティコ・マドリー
16FWティアゴ・アルマダアトレティコ・マドリー
22FWラウタロ・マルティネスインテル
18FWニコラス "ニコ"・パスコモ
21FWホセ・マヌエル・ロペスパルメイラス

※所属クラブは2026年5月28日時点

注目選手｜リオネル・メッシ

Lionel Messi ArgentinaGetty Images

カタールW杯に続く2連覇を目指すアルゼンチンの主将メッシ。38歳にしてクリスティアーノ・ロナウドと並ぶ史上最多タイの6度目のW杯出場を果たした。人類最高の選手が刻む、伝説の最終章から目が離せない。

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アルゼンチン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

アルゼンチン代表は、W杯本大会でグループJに入り、アルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月17日(水)
10:00		グループJ第1戦アルゼンチン vs アルジェリアカンザスシティ【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
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6月23日(火)
2:00		グループJ第2戦アルゼンチン vs オーストリアダラス【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月28日(日)
11:00		グループJ第3戦ヨルダン vs アルゼンチンダラス【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり

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【W杯】アルゼンチン代表戦のおすすめ視聴方法

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