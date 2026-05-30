アルゼンチン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、アルゼンチン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アルゼンチン代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|南米(CONMEBOL)
|南米予選：1位(12勝2分4敗)
|3位
|14大会連続19回目
|優勝(1978、1986、2022)
アルゼンチン代表｜ワールドカップ メンバーリスト
アルゼンチン代表は5月28日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|23
|GK
|エミリアーノ・マルティネス
|アストン・ヴィラ
|1
|GK
|ファン・ムッソ
|アトレティコ・マドリー
|12
|GK
|ヘロニモ・ルジ
|マルセイユ
|4
|DF
|ゴンサロ・モンティエル
|リーベルプレート
|19
|DF
|ニコラス・オタメンディ
|ベンフィカ
|25
|DF
|ファクンド・メディナ
|マルセイユ
|2
|DF
|レオナルド・バレルディ
|マルセイユ
|3
|DF
|ニコラス・タグリアフィコ
|リヨン
|13
|DF
|クリスティアン・ロメロ
|トッテナム
|6
|DF
|リサンドロ・マルティネス
|マンチェスター・ユナイテッド
|26
|DF
|ナウエル・モリーナ
|アトレティコ・マドリー
|5
|MF
|レアンドロ・パレデス
|ボカ・ジュニアーズ
|7
|MF
|ロドリゴ・デ・パウル
|インテル・マイアミ
|8
|MF
|バレンティン・バルコ
|ストラスブール
|11
|MF
|ジオヴァニ・ロ・チェルソ
|ベティス
|14
|MF
|エセキエル・パラシオス
|レヴァークーゼン
|24
|MF
|エンソ・フェルナンデス
|チェルシー
|20
|MF
|アレクシス・マック・アリスター
|リヴァプール
|10
|FW
|リオネル・メッシ
|インテル・マイアミ
|9
|FW
|フリアン・アルバレス
|アトレティコ・マドリー
|15
|FW
|ニコラス・ゴンサレス
|アトレティコ・マドリー
|17
|FW
|ジュリアーノ・シメオネ
|アトレティコ・マドリー
|16
|FW
|ティアゴ・アルマダ
|アトレティコ・マドリー
|22
|FW
|ラウタロ・マルティネス
|インテル
|18
|FW
|ニコラス "ニコ"・パス
|コモ
|21
|FW
|ホセ・マヌエル・ロペス
|パルメイラス
※所属クラブは2026年5月28日時点
注目選手｜リオネル・メッシ
Getty Images
カタールW杯に続く2連覇を目指すアルゼンチンの主将メッシ。38歳にしてクリスティアーノ・ロナウドと並ぶ史上最多タイの6度目のW杯出場を果たした。人類最高の選手が刻む、伝説の最終章から目が離せない。
アルゼンチン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
アルゼンチン代表は、W杯本大会でグループJに入り、アルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
10:00
|グループJ第1戦
|アルゼンチン vs アルジェリア
|カンザスシティ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
2:00
|グループJ第2戦
|アルゼンチン vs オーストリア
|ダラス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
11:00
|グループJ第3戦
|ヨルダン vs アルゼンチン
|ダラス
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり
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