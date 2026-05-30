アルゼンチン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、アルゼンチン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アルゼンチン代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 南米(CONMEBOL) 南米予選：1位(12勝2分4敗) 3位 14大会連続19回目 優勝(1978、1986、2022)

アルゼンチン代表｜ワールドカップ メンバーリスト

アルゼンチン代表は5月28日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 23 GK エミリアーノ・マルティネス アストン・ヴィラ 1 GK ファン・ムッソ アトレティコ・マドリー 12 GK ヘロニモ・ルジ マルセイユ 4 DF ゴンサロ・モンティエル リーベルプレート 19 DF ニコラス・オタメンディ ベンフィカ 25 DF ファクンド・メディナ マルセイユ 2 DF レオナルド・バレルディ マルセイユ 3 DF ニコラス・タグリアフィコ リヨン 13 DF クリスティアン・ロメロ トッテナム 6 DF リサンドロ・マルティネス マンチェスター・ユナイテッド 26 DF ナウエル・モリーナ アトレティコ・マドリー 5 MF レアンドロ・パレデス ボカ・ジュニアーズ 7 MF ロドリゴ・デ・パウル インテル・マイアミ 8 MF バレンティン・バルコ ストラスブール 11 MF ジオヴァニ・ロ・チェルソ ベティス 14 MF エセキエル・パラシオス レヴァークーゼン 24 MF エンソ・フェルナンデス チェルシー 20 MF アレクシス・マック・アリスター リヴァプール 10 FW リオネル・メッシ インテル・マイアミ 9 FW フリアン・アルバレス アトレティコ・マドリー 15 FW ニコラス・ゴンサレス アトレティコ・マドリー 17 FW ジュリアーノ・シメオネ アトレティコ・マドリー 16 FW ティアゴ・アルマダ アトレティコ・マドリー 22 FW ラウタロ・マルティネス インテル 18 FW ニコラス "ニコ"・パス コモ 21 FW ホセ・マヌエル・ロペス パルメイラス

※所属クラブは2026年5月28日時点

注目選手｜リオネル・メッシ

Getty Images

カタールW杯に続く2連覇を目指すアルゼンチンの主将メッシ。38歳にしてクリスティアーノ・ロナウドと並ぶ史上最多タイの6度目のW杯出場を果たした。人類最高の選手が刻む、伝説の最終章から目が離せない。

アルゼンチン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

アルゼンチン代表は、W杯本大会でグループJに入り、アルジェリア代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月17日(水)

10:00 グループJ第1戦 アルゼンチン vs アルジェリア カンザスシティ 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月23日(火)

2:00 グループJ第2戦 アルゼンチン vs オーストリア ダラス 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月28日(日)

11:00 グループJ第3戦 ヨルダン vs アルゼンチン ダラス 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり

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