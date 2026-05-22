オーストリア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、オーストリア代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
オーストリア代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選グループH：1位(6勝1分け1敗)
|24位
|7大会ぶり8回目
|3位 (1954)
オーストリア代表｜ワールドカップ メンバーリスト
オーストリア代表は5月18日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|1
|GK
|アレクサンダー・シュラーガー
|ザルツブルク
|12
|GK
|フロリアン・ヴィーゲレ
|ヴィクトリア・ブルゼニ
|13
|GK
|パトリック・ペンツ
|ブレンビー
|2
|DF
|ダヴィド・アッフェングルーバー
|エルチェ
|8
|DF
|ダヴィド・アラバ
|レアル・マドリー
|3
|DF
|ケヴィン・ダンソ
|トッテナム
|23
|DF
|マルコ・フリードル
|ブレーメン
|15
|DF
|フィリップ・ラインハルト
|フライブルク
|16
|DF
|フィリップ・ムウェネ
|マインツ
|5
|DF
|シュテファン・ポッシュ
|マインツ
|22
|DF
|アレクサンダー・プラス
|ホッフェンハイム
|25
|DF
|ミヒャエル・スヴォボダ
|ヴェネツィア
|19
|MF
|クリストフ・バウムガルトナー
|ライプツィヒ
|17
|MF
|カーニー・チュクエメカ
|ドルトムント
|10
|MF
|フロリアン・グリリッチュ
|プラガ
|20
|MF
|コンラート・ライマー
|バイエルン
|9
|MF
|マルセル・ザビッツァー
|ドルトムント
|4
|MF
|ザヴェル・シュラーガー
|ライプツィヒ
|18
|MF
|ロマーノ・シュミット
|ブレーメン
|6
|MF
|ニコラス・ザイヴァルト
|ライプツィヒ
|24
|MF
|パウル・ヴァナー
|PSV
|21
|MF
|パトリック・ヴィマー
|ヴォルフスブルク
|26
|MF
|アレッサンドロ・シェプフ
|ヴォルフスベルガー
|7
|FW
|マルコ・アルナウトヴィッチ
|ツルヴェナ・ズヴェズダ
|11
|FW
|ミヒャエル・グレゴリッチュ
|アウクスブルク
|14
|FW
|サーシャ・カライジッチ
|LASKリンツ
※所属クラブは2026年5月18日時点
注目選手｜マルセル・ザビッツァー
Getty Images
オーストリア・グラーツ出身で、ドルトムントに所属するザビッツァー。バイエルンやライプツィヒでも主力を張ったブンデスリーガの実力者で、鋭いシュートと中盤での強度が武器。28年ぶりのW杯出場を果たすオーストリアの攻撃を牽引する。
オーストリア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
オーストリア代表は、W杯本大会でグループJに入り、アルゼンチン代表、アルジェリア代表、ヨルダン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
13:00
|グループJ第1戦
|オーストリア vs ヨルダン
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
2:00
|グループJ第2戦
|アルゼンチン vs オーストリア
|ダラス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
11:00
|グループJ第3戦
|アルジェリア vs オーストリア
|カンザスシティー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり
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