Trafford, Manchester City kabusunu sona erdirdikten sonra İngiltere'nin 1 numarası olabilir

Bazı futbol taraftarları için yaz ayları, takvimde en çok dört gözle beklenen dönemdir. Bunun nedeni sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması da değil! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı çok büyük isimler yüksek bonservis bedelleriyle transfer yaptı.