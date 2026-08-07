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Goal.com
CanlıBiletler
  1. James Trafford grade GFXGOAL
    OpinionChelsea

    Trafford, Manchester City kabusunu sona erdirdikten sonra İngiltere'nin 1 numarası olabilir

    Bazı futbol taraftarları için yaz ayları, takvimde en çok dört gözle beklenen dönemdir. Bunun nedeni sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması da değil! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı çok büyük isimler yüksek bonservis bedelleriyle transfer yaptı.

  2. Mapi Leon London City transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
    TransfersLondon City Lionesses

    Leon transferi, London City’nin WSL’de zirve mücadelesine girebileceğinin bir başka göstergesi

    İşte geldi. 2026 yaz transfer dönemi başladı ve kadın futbolunda son derece hareketli geçeceği öngörülüyor; pek çok büyük yıldızın transferi söz konusu. Alexia Putellas, Georgia Stanway ve Sam Kerr, yaz transferlerini şimdiden tamamlayan isimlerden sadece birkaçı; önümüzdeki günlerde daha pek çok transfer söylentisi ve haberi çıkacak ve şüphesiz bazı sürprizler de yaşanacak.

  3. Nelly Las NXGN GFXGetty/GOAL
    NXGNChelsea FC Women

    Chelsea'nin yeni genç yıldızı, ikon Bronze'dan 'daha iyi' olmak istiyor

    Nelly Las, küçük bir kızken Lucy Bronze'u izler ve tıpkı onun gibi olmayı hayal ederdi. Henüz 16 yaşındayken Leicester City'de çıkış yaptığı sezonda, Leicester City'nin Chelsea ile 1-1 berabere kalarak şaşkınlık yarattığı maçta İngiltere'nin simge isimlerinden biri olan Bronze ile aynı sahayı paylaştı. Şimdi ise hayranlık duyduğu ve kendisine örnek aldığı oyuncu, Las'ın Chelsea'nin yaz dönemindeki dördüncü transferi olmasının ardından takım arkadaşı olacak.

  4. Enzo Fernandez what next GFXGetty/GOAL
    AnalysisChelsea

    Chelsea'nin Dünya Kupası'ndaki baş belası Enzo, transfer belirsizliği içinde kaldı

    Enzo Fernandez, Dünya Kupası sonrası tatilinden döndüğünde Chelsea’nin başı belaya girebilir — hem mecazi hem de gerçek anlamda. Orta saha oyuncusu ve açık sözlü menajeri, bu yaz Stamford Bridge’den ayrılmak istediğini son derece net bir şekilde ortaya koydu; Arjantin’in Kuzey Amerika’daki zafer arayışının çirkin bir şekilde sona ermesinin ardından, Enzo’nun artık “seçeneklerini değerlendireceği” düşünülüyor. Sorun şu ki, elinde hiçbir seçenek olmayabilir.

  9. Mapi Leon London City transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
    TransfersLondon City Lionesses

    Leon transferi, London City’nin WSL’de zirve mücadelesine girebileceğinin bir başka göstergesi

    İşte geldi. 2026 yaz transfer dönemi başladı ve kadın futbolunda son derece hareketli geçeceği öngörülüyor; pek çok büyük yıldızın transferi söz konusu. Alexia Putellas, Georgia Stanway ve Sam Kerr, yaz transferlerini şimdiden tamamlayan isimlerden sadece birkaçı; önümüzdeki günlerde daha pek çok transfer söylentisi ve haberi çıkacak ve şüphesiz bazı sürprizler de yaşanacak.

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  3. Gianni Infantino Getty
    Dünya KupasıReal Madrid

    FIFA Süper Ligi mi? Infantino'nun ayrılıkçı projeyi yeniden markalaştırma planı ortaya çıktı

    Sızdırılan belgelerin Avrupa Süper Ligi'ni FIFA'nın çatısı altına alma yönündeki görüşmelere dahil olduğunu öne sürmesinin ardından Gianni Infantino, yeni ve çarpıcı suçlamalarla karşı karşıya. Futbol kamuoyunun geniş kesimi 2021'de ayrılıkçı projeye karşı çıkarken, haberler FIFA başkanının organizasyonu "FIFA Super League" adıyla markalama ihtimalini değerlendirdiğini gösteriyor.

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