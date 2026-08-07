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Esposito, Arsenal ve Manchester United'ın transfer girişimini geri çevirebilir mi?
The Athletic: Salah'ın Türkiye'ye transferi, Messi ve Ronaldo'nunkinden tamamen farklı
Yeni bir bomba: Infantino'nun metresi UEFA'dan "para aldı"
Sansasyonel transfer: Liverpool, beklenmedik şekilde Barcelona ile anlaşmaya vardı
İki yıl önce reddetmişti: Barcelona kapılarını Premier Lig yıldızına kapattı
Bir istihbarat operasyonu gibiydi: Deco, asrın transferini Real Madrid'in elinden kapmak için gizli planını nasıl uyguladı?
Yeni skandal: 'Infantino, gizli metresi için devasa bir promosyon ayarladı'
Mercato'nun son sürprizi: Liverpool, Barcelona'nın yıldızını kiralıyor
Sakatlığının süresi belli oldu: Al Nassr yeni sezona Ronaldo'suz başlıyor
Sağlık kontrolü başarısız oldu: Leipzig, Aslani'yi Hoffenheim'a geri gönderdi
Al-Sadd'a yakındı, ancak Nayef Aguerd'in geleceğinde sürpriz gelişme
Kulübünün inatçılığı yüzünden: Faslı yıldız La Liga'dan uzaklaşıyor
Türk milletvekili: Muhammed Salah transferinin bize getireceği fayda budur
Milyonluk transfer: Excelsior, kulüp tarihinin en pahalı satışlarından birine imza attı
Müzakerelerin seyrini değiştiren cümle: Vinicius gerçek rotasını açıklıyor