Hansi Flick, Sevilla galibiyetinde Barcelona'nın genç yıldızını yedek bırakmasının ardından, Newcastle ile oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçı öncesinde Lamine Yamal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi
Katalanlar Avrupa'da ilerlemeyi hedefliyor
St James' Park'ta oynanan ilk maçta Yamal'ın son dakikada attığı penaltı golüyle 1-1'lik zorlu bir beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından, Newcastle United'ın Katalonya'ya seyahat etmesiyle eşleşme tamamen dengede kalmış durumda. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Magpies'e karşı tarihsel olarak güçlü bir iç saha performansına sahip; Kasım 1997'de 1-0, Aralık 2002'de ise 3-1 galip gelmişti. Flick sakinliğini korudu ve kilit oyuncularının dinç olmasını sağlamak için hafta sonu kadro rotasyonuna öncelik verdi. Sevilla maçında Yamal'ı yedek bırakma kararı, 5-2 galibiyette ikinci yarıda kısa süreli bir giriş yapan genç oyuncuyu korumak için hesaplanmış bir hamle gibi görünüyor.
Flick taktiksel mükemmellik istiyor
Maç öncesinde basına açıklamalarda bulunan Flick, taraftarları Yamal’ın durumu konusunda hemen rahatlatırken, önlerindeki zorlu mücadeleden de uyarıda bulundu. "Durumu iyi. O, fark yaratabilecek bir oyuncu. Dün harika bir antrenman yaptı. Takım da öyle. Bugün de öyle. Şampiyonlar Ligi en iyi turnuvalardan biri; herkes orada oynamak istiyor ve bu, oyuncular için ekstra bir motivasyon kaynağı," dedi teknik direktör.
Newcastle ile yapılacak taktiksel mücadeleye odaklanan Flick, şunları ekledi: "Adam adama savunma yapacaklar. Zorlu bir maç olacak. Fiziksel bir takım ve hızlı hücumlarda tehlikeliler. Mükemmel bir maç oynamamız gerekiyor ve bunu yapmaya çalışacağız. İnançla oynamalı ve boş alanları bulmalıyız."
UCL'de kaydedilen ilerlemeden emin
Yamal’ın Avrupa sahnesindeki istatistiksel etkisi hayret verici; son 11 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında 12 gol katkısı kaydetti. Ancak tüm bu parlak performansına rağmen, Barça bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde henüz tam hızına ulaşamadı. Flick, takımın nihai potansiyeli konusunda iyimserliğini koruyor ve şöyle diyor: “Bu Şampiyonlar Ligi’ni kazanabileceğimize inanıyorum. Gelişmemiz gerekiyor, ancak önemli olan, önümüzdeki ay için herkesin hazır ve en iyi durumda olması."
Çeyrek final bileti söz konusu
Barcelona, İspanya'da tarihsel olarak zor anlar yaşayan Newcastle'ı geçmek zorunda. Newcastle, tüm turnuvalarda İspanyol takımlarla oynadığı altı deplasman maçının beşini kaybetti. Bu serideki tek galibiyetleri ise 2004 yılında Mallorca'ya karşı elde ettikleri zafer. Barça'nın çeyrek finale yükselmesi, Flick'in etkileyici ivmesini sürdürmesini sağlayacak; bir sonraki turda ise Atlético Madrid veya Tottenham bekliyor.
