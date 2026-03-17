Hansi Flick, Sevilla galibiyetinde Barcelona'nın genç yıldızını yedek bırakmasının ardından, Newcastle ile oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçı öncesinde Lamine Yamal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi

Maç öncesinde basına açıklamalarda bulunan Flick, taraftarları Yamal’ın durumu konusunda hemen rahatlatırken, önlerindeki zorlu mücadeleden de uyarıda bulundu. "Durumu iyi. O, fark yaratabilecek bir oyuncu. Dün harika bir antrenman yaptı. Takım da öyle. Bugün de öyle. Şampiyonlar Ligi en iyi turnuvalardan biri; herkes orada oynamak istiyor ve bu, oyuncular için ekstra bir motivasyon kaynağı," dedi teknik direktör.

Newcastle ile yapılacak taktiksel mücadeleye odaklanan Flick, şunları ekledi: "Adam adama savunma yapacaklar. Zorlu bir maç olacak. Fiziksel bir takım ve hızlı hücumlarda tehlikeliler. Mükemmel bir maç oynamamız gerekiyor ve bunu yapmaya çalışacağız. İnançla oynamalı ve boş alanları bulmalıyız."