Inter'in yıldızı, Serie A ekibinin yaz transfer dönemindeki satış planları nedeniyle Barcelona'ya transfer olmaya kararlı
Inter'in 100 milyon avroluk değeri
Gazzetta dello Sport'a göre Inter, önümüzdeki yaz transfer döneminde Bastoni'yi satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İtalyan kulüp, 26 yaşındaki savunma oyuncusu için 100 milyon euro civarında bir ücret talep ediyor. Bu rakamın üzerinde henüz pazarlık yapılsa da, kulüp yönetimi bu satışı, gelecek projenin transfer planlarını finanse etmek için gerekli bir adım olarak görüyor. Camp Nou'daki spor departmanı, yaz öncesi bu dev transferin gerçekleşme ihtimalinin giderek artmasıyla durumu yakından takip ediyor.
Katalonya’nın baştan çıkarıcı cazibesine kapılarak
2028 yılına kadar Nerazzurri ile sözleşmesi bulunan savunma oyuncusu ve kulüp, mevcut sezonun sona ermesinin ardından geleceği hakkında resmi görüşmeler yapma konusunda anlaştılar. Ancak, Katalonya'dan gelen ilgiden çok etkilenmiş durumda ve İtalya'dan ayrılması durumunda La Liga'nın mutlak tercihi olduğunu belirtiyor. Bastoni, Blaugrana'nın uzun süredir kendisine ilgi duyduğunu ve birkaç kez transfer olasılığını araştırdığını çok iyi biliyor. İspanya'da kendini sınama konusundaki açık isteğinin, görüşmelerde önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Hansi Flick'in sistemindeki taktiksel uyum
Bastoni, Inter formasıyla çıktığı 293 maçta 8 gol attı ve 30 asist yaptı. Barcelona’nın savunma kadrosunda şu anda Pau Cubarsi ve Ronald Araujo yer alsa da, güvenilir bir sol bek uzmanına duyulan ihtiyaç acil hale geldi. Bunun başlıca nedeni, Andreas Christensen’in sözleşmesinin sona ermesi ve Danimarkalı oyuncunun sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalması; bu durum, İtalyan oyuncuyu projenin yeniden canlandırılması için ideal bir aday haline getiriyor.
100 milyon avroluk mali engeli aşmak
Bu uluslararası yıldızı kadroya katmanın sportif gerekçeleri son derece açık olsa da, finansal açıdan bu transfer Barcelona için hâlâ büyük bir zorluk teşkil ediyor. Başkan Joan Laporta liderliğindeki kulüp yönetimi, Inter’in talep ettiği bedeli karşılayabilmek için mevcut ekonomik kısıtlamaları aşmanın yaratıcı bir yolunu bulmak zorunda. Yönetim, şu anda kadronun diğer alanlarını tehlikeye atmadan bu büyüklükte bir transferin mümkün olup olmadığını değerlendirmek için seçeneklerini tartıyor. Taktiksel zekası nedeniyle sistemlerine mükemmel bir uyum sağlayacağı düşünülüyor ve transferin gerçekleşme ihtimali giderek artıyor.
