FC Internazionale v US Lecce - Serie A
Moataz Elgammal

Inter'in yıldızı, Serie A ekibinin yaz transfer dönemindeki satış planları nedeniyle Barcelona'ya transfer olmaya kararlı

Inter'in savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'nin bu yaz Barcelona'ya transfer olmak istediği bildiriliyor. İtalyan devi, mali dengesini sağlamak için değerli stoperini yüksek bir bedel karşılığında satmaya hazır. 2028'e kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen, son dönemde yaşanan tartışmalar ve San Siro'da artan baskı, oyuncunun İspanya'nın en üst ligine transfer olasılığını hızlandırdı.

  • Inter'in 100 milyon avroluk değeri

    Gazzetta dello Sport'a göre Inter, önümüzdeki yaz transfer döneminde Bastoni'yi satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İtalyan kulüp, 26 yaşındaki savunma oyuncusu için 100 milyon euro civarında bir ücret talep ediyor. Bu rakamın üzerinde henüz pazarlık yapılsa da, kulüp yönetimi bu satışı, gelecek projenin transfer planlarını finanse etmek için gerekli bir adım olarak görüyor. Camp Nou'daki spor departmanı, yaz öncesi bu dev transferin gerçekleşme ihtimalinin giderek artmasıyla durumu yakından takip ediyor.

    Katalonya’nın baştan çıkarıcı cazibesine kapılarak

    2028 yılına kadar Nerazzurri ile sözleşmesi bulunan savunma oyuncusu ve kulüp, mevcut sezonun sona ermesinin ardından geleceği hakkında resmi görüşmeler yapma konusunda anlaştılar. Ancak, Katalonya'dan gelen ilgiden çok etkilenmiş durumda ve İtalya'dan ayrılması durumunda La Liga'nın mutlak tercihi olduğunu belirtiyor. Bastoni, Blaugrana'nın uzun süredir kendisine ilgi duyduğunu ve birkaç kez transfer olasılığını araştırdığını çok iyi biliyor. İspanya'da kendini sınama konusundaki açık isteğinin, görüşmelerde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

  • Hansi Flick'in sistemindeki taktiksel uyum

    Bastoni, Inter formasıyla çıktığı 293 maçta 8 gol attı ve 30 asist yaptı. Barcelona’nın savunma kadrosunda şu anda Pau Cubarsi ve Ronald Araujo yer alsa da, güvenilir bir sol bek uzmanına duyulan ihtiyaç acil hale geldi. Bunun başlıca nedeni, Andreas Christensen’in sözleşmesinin sona ermesi ve Danimarkalı oyuncunun sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalması; bu durum, İtalyan oyuncuyu projenin yeniden canlandırılması için ideal bir aday haline getiriyor.

    100 milyon avroluk mali engeli aşmak

    Bu uluslararası yıldızı kadroya katmanın sportif gerekçeleri son derece açık olsa da, finansal açıdan bu transfer Barcelona için hâlâ büyük bir zorluk teşkil ediyor. Başkan Joan Laporta liderliğindeki kulüp yönetimi, Inter’in talep ettiği bedeli karşılayabilmek için mevcut ekonomik kısıtlamaları aşmanın yaratıcı bir yolunu bulmak zorunda. Yönetim, şu anda kadronun diğer alanlarını tehlikeye atmadan bu büyüklükte bir transferin mümkün olup olmadığını değerlendirmek için seçeneklerini tartıyor. Taktiksel zekası nedeniyle sistemlerine mükemmel bir uyum sağlayacağı düşünülüyor ve transferin gerçekleşme ihtimali giderek artıyor.

