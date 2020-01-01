NxGn 2020'nin galipleri Rodrygo ve Oberdorf

Erkekler ve kadınlar kategorilerinde dünyanın en iyi futbolcuları belli oldu: Rodrygo ve Lena Oberdorf.

'in kanat forveti Rodrygo ve SGS Essen'in orta saha oyuncusu Lena Oberdorf, Goal'ün dünyanın en iyi genç futbolcularını açıkladığı erkekler ve kadınlar listelerini zirvede tamamladılar.

Goal'ün 43 edisyonunda görev alan editörler tarafından yapılan oylama sonucunda doğum tarihi 1 Ocak 2001 ya da sonrası olan futbolculardan oluşan 'en iyi gençler' listeleri tamamlandı.

Daha önce Jadon Sancho, Justin Kluivert ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin kazandığı NxGn ödülünü bu yıl erkekler kategorisinde evine götüren isim Rodrygo, Zinedine Zidane'ın rehberliğinde kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmak istiyor.

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2018 yazında Santos'tan 45 milyon euro'ya alınan Rodrygo, İspanya'da yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en genç oyuncu olan Rodrygo, Milli Takımı'yla ilk maçına çıktı.

2019-20 sezonunda şu ana dek yedi gol atan ve iki asist yapan Rodrygo, Goal'e verdiği demeçte "Ödülü kazanıp da bu başarıyı sahada sürdüremezsem bunun bir anlamı yok" diyor.

"Beni en çok motive eden ve bana özgüven veren şey bu. Umarım bu sezonu iyi bir şekilde tamamlarım."

Rodrygo'nun ardından gelen isim ise 'nın genç yıldızı Ansu Fati. 17 yaşındaki oyuncu Messi sonrası hayata hazırlanan Katalan devinde ilerde büyük işler başaracağını bu sezon gösterdi.

'ın genç futbolcusu Mason Greenwood'un üçüncü sırayı aldığı listede bir diğer Real Madridli Reinier dördüncü, forması giyen Eduardo Camavinga ise beşinci oldu.

Kadınlarda ise ipi göğüsleyen isim Oberdorf oldu.

Bu yıl ilk kez kadınlar kategorisinde de dağıtılan ödülde diğer 9 ismi geride bırakan Oberdorf, 'yı uluslararası alanda temsil eden en genç milli futbolcu olma unvanına sahip.

Henüz 18 yaşında olan orta saha oyuncusu hem kulübü hem de ülkesi için şimdiden vazgeçilmezler arasında ve ilerleyen yıllarda büyük başarılara imza atması bekleniyor.

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Oberdorf, NxGn ödülünü aldıktan sonra Goal'e verdiği demeçte "Çok gururluyum. Bu benim için önemli bir motivasyon olacak." sözlerini kullandı.

Kadınlar kategorisindeki listenin tamamı 1 Nisan Çarşamba günü TSİ 14:00'te açıklanacak.