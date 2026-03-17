Bardağı taşıran son damla ne oldu? Rafael Leao'nun sezonu, en hafif tabirle inişli çıkışlı geçti: Bir yandan daha sorumluluk sahibi, istikrarlı ve lider bir 10 numara olduğu sık sık dile getirildi, ancak beklentilerin altında kalan performanslar da eksik olmadı; Olimpico'da Lazio'ya karşı kaybedilen maçta olduğu gibi, Via Aldo Rossi'de hoş karşılanmayacak olaylar da yaşandı. Herhangi bir para cezası veya resmi uyarı yok, ancak La Gazzetta dello Sport bugün, Rossoneri yöneticilerinin yaz aylarında Portekizli oyuncu için gelecek olası teklifleri dinlemeye hazır olduğunu yazıyor.
Çeviri:
Milan, Leao'nun ayrılmasının ardından Nusa'yı mı hedefliyor? Rossoneri ve Leipzig'in değerlendirmeleri; transfer piyasasında neler olabilir?
UYGUN FİYAT
La Rosea'nın hatırlattığı üzere, Leao'nun sözleşmesinde 170 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor, ancak Milan elbette çok daha düşük teklifleri de değerlendirecektir; belki de 80 milyon avro civarında: Şu anda transfer piyasasının en iyileri arasına girmesi zor olan bir oyuncu için bu teklifler kimlerden gelebilir? Belki Premier Lig'den bir takımdan ya da Suudi Arabistan'dan. Tüm bunlarla birlikte, teklifin sadece Milan tarafından değil, aynı zamanda 10 numaralı oyuncusu tarafından da kabul edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
IDEA NUSA
Leao'nun ayrılışı kesinleştiğinde – ki bu henüz değerlendirilmesi ve yaşanması gereken bir konu – Milan, onun yerine geçecek bir oyuncu için transfer piyasasına yönelmelidir. Aranan profil, bir forvetten çok bir kanat oyuncusu gibi görünüyor; Allegri, bu sezon Portekizli oyuncuyu bu pozisyonda yeniden keşfetmişti. La Gazzetta, Leipzig'de oynayan ve 2026 Dünya Kupası elemelerinde İtalya'ya karşı iki muhteşem maç çıkaran, 2005 doğumlu Norveçli Antonio Nusa'nın adını geçiyor. Almanlar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamazlarsa (şu anda Hoffenheim ve Stuttgart'ın 3 puan gerisinde, 5. sıradalar), bu oyuncuyu satarak nakit elde etmenin fırsatını değerlendirebilirler.
NUSA'NIN SEZONU VE FİYATI
Nusa'nın piyasadeğeri yaklaşık 35 milyon avro olarak tahmin ediliyor: Leipzig formasıyla bu sezon ligde 23 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti; buna ek olarak, Almanya'nın ulusal kupası olan DFB Pokal'da oynadığı 4 maçta 1 gol ve 1 asist daha kaydetti.