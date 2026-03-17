Dünya Kupası: İran, maçlarının ABD'den Meksika'ya taşınmasını talep ediyor

"ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Takımı'nın güvenliğini garanti edemeyeceğini açıkça belirttiği için, elbette Amerika'ya gitmeyeceğiz," dedi İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, büyükelçiliğin X hesabında yayınlanan bir açıklamada.

"Şu anda FIFA ile İran'ın Dünya Kupası maçlarının Meksika'da oynanması için görüşüyoruz" diye ekledi.