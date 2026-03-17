Dünya Kupası: İran, maçlarının ABD'den Meksika'ya taşınmasını talep ediyor

İran Futbol Federasyonu, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Dünya Kupası'nın ilk tur maçlarının ABD'den Meksika'ya taşınması için FIFA ile görüşüyor.
İran'ın Meksika Büyükelçiliği bunu Pazartesi günü açıkladı.
"ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Takımı'nın güvenliğini garanti edemeyeceğini açıkça belirttiği için, elbette Amerika'ya gitmeyeceğiz," dedi İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, büyükelçiliğin X hesabında yayınlanan bir açıklamada.
"Şu anda FIFA ile İran'ın Dünya Kupası maçlarının Meksika'da oynanması için görüşüyoruz" diye ekledi.