LEGACY: 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada, Katar'da nasıl yeniden doğdu?

Her şey 2019'da, Kanada'nın 34 yıl sonra ilk kez ABD'yi mağlup etmesiyle başladı. O dönemki teknik direktör John Herdman, kutlamalarda takımın başına geçmek yerine, Les Rouges'a takımın sergilediği bir dizi "fedakarlık" anından oluşan bir derleme gösterdi.

İlk olarak, Jonathan David, maçı domine etmeye çalışan Michael Bradley'i kovaladı. Ardından, Kanada yedek kulübesi sert bir faulün ardından tepki gösterdi. Herdman, o sırada Kanada'yı 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na taşıyacak olanın bu tür anlar, bu tür bir azim olduğunu savundu. Üç yıl sonra, haklı olduğu ortaya çıktı.

Kanada, dondurucu soğukta BMO Field'da Jamaika'yı ağırladı ve Reggae Boyz'u adeta ezip geçti. Cyle Larin, Tajon Buchanan ve Junior Hoilett, sıfırın altındaki havada tribünleri dolduran seyircilerin önünde golleri attı.

CONCACAF elemelerinde lider olan Kanada, açık ara favoriydi. Birçoğu, kaçınılmaz olanın nihayet gerçeğe dönüşeceğine inanarak gelmişti, ancak yine de kazanmak zorundaydılar. Ve Toronto'nun karlı havasında, Les Rouges çılgına döndü.

Elbette, Herdman'ın tüm videolarının amacı buydu. Ülkesi Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanana kadar tam anlamıyla bir zafer yoktu.

Görev süresi boyunca herhangi bir zafer ilan etmeyi reddeden Herdman, maç sonrası röportajında nihayet duygularını serbest bıraktı: "Bence hepimiz birbirimizin arkasına geçersek... Şimdi herkesin futbolun arkasına geçip birleşmesinin zamanı. Çünkü biz bir güç olabiliriz. Ve zamanı geldi."

27 Mart 2022'de oynanan o maç, Kanada milli takım tarihinin en ünlü maçı olarak kalmaya devam ediyor. Elbette, daha önce de küçültülmüş bir Dünya Kupası'na katılmışlardı, ancak 1986, modern futbola kıyasla tarih öncesi bir kalıntıydı. Bu, Kanada'nın yeniden bir futbol ülkesi haline geldiği gerçek bir andı. Ve o günden beri geriye bakmadılar.