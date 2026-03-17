Thomas Hindle

LEGACY: 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada, Katar'da nasıl yeniden doğdu?

Bu, GOAL’un 2026 Dünya Kupası’na geri sayım yapan özel haber ve podcast dizisi Legacy. Her hafta, dünya futbolunu şekillendiren ülkelerin ardındaki hikayeleri ve ruhu keşfediyoruz. Bugün, Kanada’nın nasıl izin beklemeyi bıraktığını, yeniden inanmayı öğrendiğini ve bir Dünya Kupası hayalini belirleyici bir ana dönüştürdüğünü inceliyoruz – üstelik şimdi kendi evinde onları daha da büyük bir sahne bekliyor.

Her şey 2019'da, Kanada'nın 34 yıl sonra ilk kez ABD'yi mağlup etmesiyle başladı. O dönemki teknik direktör John Herdman, kutlamalarda takımın başına geçmek yerine, Les Rouges'a takımın sergilediği bir dizi "fedakarlık" anından oluşan bir derleme gösterdi.

İlk olarak, Jonathan David, maçı domine etmeye çalışan Michael Bradley'i kovaladı. Ardından, Kanada yedek kulübesi sert bir faulün ardından tepki gösterdi. Herdman, o sırada Kanada'yı 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na taşıyacak olanın bu tür anlar, bu tür bir azim olduğunu savundu. Üç yıl sonra, haklı olduğu ortaya çıktı.

Kanada, dondurucu soğukta BMO Field'da Jamaika'yı ağırladı ve Reggae Boyz'u adeta ezip geçti. Cyle Larin, Tajon Buchanan ve Junior Hoilett, sıfırın altındaki havada tribünleri dolduran seyircilerin önünde golleri attı.

CONCACAF elemelerinde lider olan Kanada, açık ara favoriydi. Birçoğu, kaçınılmaz olanın nihayet gerçeğe dönüşeceğine inanarak gelmişti, ancak yine de kazanmak zorundaydılar. Ve Toronto'nun karlı havasında, Les Rouges çılgına döndü.

Elbette, Herdman'ın tüm videolarının amacı buydu. Ülkesi Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanana kadar tam anlamıyla bir zafer yoktu.

Görev süresi boyunca herhangi bir zafer ilan etmeyi reddeden Herdman, maç sonrası röportajında nihayet duygularını serbest bıraktı: "Bence hepimiz birbirimizin arkasına geçersek... Şimdi herkesin futbolun arkasına geçip birleşmesinin zamanı. Çünkü biz bir güç olabiliriz. Ve zamanı geldi."

27 Mart 2022'de oynanan o maç, Kanada milli takım tarihinin en ünlü maçı olarak kalmaya devam ediyor. Elbette, daha önce de küçültülmüş bir Dünya Kupası'na katılmışlardı, ancak 1986, modern futbola kıyasla tarih öncesi bir kalıntıydı. Bu, Kanada'nın yeniden bir futbol ülkesi haline geldiği gerçek bir andı. Ve o günden beri geriye bakmadılar.

    Başarısızlığın ardından gelen acı

    Kanada, 1986'da aslında Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmamalıydı. Eğer 2022'deki başarı bir başarıysa, 36 yıl önceki katılımları tam bir mucizeydi. O kadrodaki herkesin profesyonel futbolcu olduğu söylenemezdi; profesyonel olanlar ise 1985'te faaliyetlerini durdurmuş olan NASL liginden geliyordu.

    O dönemde sadece iki CONCACAF ülkesi Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı ve Meksika zaten ev sahibi olarak yer aldığı için, Kanada, ABD'nin henüz bir güç olmadığı bölgenin geri kalanıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

    Kanada ilk turu rahatça geçti, ardından futbol kültürü çok daha köklü iki ülke olan Honduras ve Kosta Rika ile bir grup aşamasına girdi. Les Rouges, Kosta Rika'da değerli bir puan aldı ve ardından tam zamanlı bir gaz işçisi olan George Pakos'un attığı gol sayesinde Honduras'ı 1-0 yendi. Bu sonuç, Honduras'a karşı oynanacak ve kazanırsanız Dünya Kupası'na katılacağınız bir final maçı ayarladı.

    Kanada, Newfoundland'ın St. John's kentindeki 13.000 kişilik geçici stadyumu doldurdu ve 2-1'lik bir galibiyetle ilk Dünya Kupası biletini kaptı. Bu kadro, NASL'den gelen deneyimli oyuncular ve 1984 Olimpiyatları'nda etkileyici performanslar sergileyen birkaç oyuncudan oluşsa da, yine de acı verici derecede deneyimsizdi. Hazırlık maçları ayarlamakta bile zorlandılar.

    Baş antrenör Tony Waiters şöyle hatırlıyor: "Yaptığımız şey, bir nevi 'oluşum aşamasındaki bir takım' kurmaktı ve bizi davet edip oraya vardığımızda bize ödeme yapacak her yere gidiyorduk. Böylece Kuzey Afrika turu yaptık. Asya'ya da gittik. Para kazanabileceğimiz ve bu paranın bir kısmını oyuncuların cebine aktarabileceğimiz her türlü maç fırsatını değerlendirdik."

    Bahisçiler, Kanada'nın gol atma şansının çok az olduğuna inanıyordu ve Les Rouges gol atamadan gruptan elenince haklı çıktılar. Çoğu ülke bu noktada ivme kazanır ve eski nesil, yeni nesile daha iyisini yapması için ilham verir. Bunun yerine Kanada çöküşe geçti.

    1990'da Guatemala'ya evinde ve deplasmanda oynadıkları maçlarda yenilerek eleme turunu geçemediler, 1994 ve 1998'deki kampanyaları da benzer şekilde başarısız oldu. Bu arada, 2000'de beklenmedik bir şekilde kazanılan Gold Cup zaferi, sahte bir umut ışığından öteye geçmedi.

    Herdman'ın rüyası

    Ardından, 2010'ların sonlarında, önemli bir teknik direktör atamasıyla bir şeyler değişti. Octavio Zambrano, 2017 Altın Kupa'da Kanada'yı 2009'dan bu yana ilk kez grup aşamasını geçirmeyi başararak başarılı bir performans sergilemişti; ancak Herdman'ın görevi boşaldığında, Kanada Futbol Federasyonu harekete geçti.

    Saygın İngiliz teknik adam, Kanada kadın milli takımında başarılı bir performans sergilemiş, takımı küresel sahnede gerçek bir güç haline getirmişti ve o dönemde birçok üst düzey pozisyonla, özellikle de İngiltere kadın milli takımının teknik direktörlüğüyle anılıyordu. Ancak Kanada Futbol Federasyonu, Herdman'ı elinde tutmak istiyordu ve Ocak 2018'de onu erkek milli takımının başına, göz kamaştırıcı bir sekiz yıllık sözleşmeyle atadı.

    Görev tanımı basitti: Kanada futbolunu yeniden inşa etmek. Ve bu oldukça zor bir görevdi. Les Rouges'da yetenek vardı, ancak takım dağınıktı.

    Herdman daha önce kadın milli takımında bir yeniden yapılanma sürecini yönetmişti ve bu nedenle erkek milli takımında da başarısını nasıl tekrarlayacağını tam olarak biliyordu. Göreve başladıktan bir yıl içinde, Kanada'nın 2022 Dünya Kupası'na katılacağını iddia etti. Amerikalılar da dahil olmak üzere pek çok kişi alay etti. Bu adam ciddi olamazdı, değil mi? Ancak sonuçlar gelmeye başladı.

    Kanada'nın ABD ve Meksika ile birlikte 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı kesinleştiğinde, bu hayal daha gerçekçi hale geldi. Genç Bayern Münih yıldızı Alphonso Davies'in liderliğindeki ve etrafında bolca deneyimli oyuncunun bulunduğu iyi bir kadroya sahip olması da yardımcı oldu.

    Herdman ayrıca takıma ilham verebilen mükemmel bir liderdi. Lucas Cavallini, 2019'daki bir galibiyetin ardından "Bence günün her dakikasında motivasyon konuşması yapıyor" demişti. "Bu yüzden buradayız. Bu yüzden önemli işler yapıyoruz."

    Şık bir şekilde eleme turunu geçmek

    Eleme süreci, sonuçta oldukça kolaymış gibi göründü. Herdman, Davies’in etrafında sağlam bir kadro kurdu, genç forvet Jonathan David’e gerçek anlamda süre verdi ve bir dizi çifte vatandaşlığı olan oyuncuyu Kanada için oynamaya ikna etti.

    Böylece takımın kimliği kökünden değişti. Geçmişte Kanada defansif, hatta çekingen bir takımdı. Herdman herkesi oyunuyla alt etmeye çalışmasa da taktiksel esnekliğin hayati önem taşıdığını biliyordu; ayrıca Davies ile dünya futbolunun en iyi sol bekini kadrosunda bulunduruyordu.

    FIFA sıralamasındaki düşük konumu nedeniyle Kanada, Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği sekiz takımlı gruba girebilmek için ön eleme turunu geçmek zorunda kaldı. Bu turu kolayca geçtiler ve Haiti'yi toplamda 4-0 mağlup ederek, kağıt üzerinde zorlu görünen ancak üç otomatik katılım hakkı bulunan son aşamaya yükseldiler. 2018 Dünya Kupası elemelerini kaçıran ABD, intikam peşindeydi ve Gregg Berhalter yönetiminde yenilenmiş görünüyordu; Meksika ise her zaman elemeyi garantilemiş gibi görünüyordu. Üçüncü sıra ise açık görünüyordu, ancak 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen Kosta Rika favoriydi.

    Kanada, iki beraberlikle başladı; Honduras'a karşı evinde aldığı hayal kırıklığı yaratan bir puanın ardından ABD'de daha kabul edilebilir bir sonuç elde etti. Ardından El Salvador'u kolayca yendi, Azteca'da Meksika'dan bir puan aldı ve Jamaika'ya karşı golsüz bir beraberlikle tökezledi. Beş maç gününün ardından performanslar iyiydi ve Kanada yenilgisizdi, ancak beraberlikleri galibiyete dönüştürmeye başlaması gerekiyordu.

    Bunu, önce Meksika'yı, ardından da çok önemli bir şekilde ABD'yi evinde mağlup ederek öne çıkan, altı maçlık etkileyici bir galibiyet serisi izledi. İlk maç, Edmonton'da yoğun kar yağışı altında oynandı ve bu durum, sosyal medyadaki taraftarların Commonwealth Stadyumu'na "Ice-teca" adını takmasına neden oldu.

    Bu sonuçlar, gerçekçi bir bakış açısıyla otomatik olarak elemeyi garantiledi ve Jamaika maçı geldiğinde, Kanada'nın sadece elemeyi geçmesi değil, grubu birinci bitirmesi de bir formalite gibi görünüyordu.

    "Artık insanlar inanıyor. Ve insanların ne kadar çok inandığı inanılmaz. Ve durum daha da iyiye gidecek. Şimdi Dünya Kupası'na gitmek ve gerçekten bir iz bırakmak istiyoruz," dedi orta saha oyuncusu Jonathan Osorio.

    MLS'nin etkisi

    Herdman yönetiminde Major League Soccer’ın Kanada futbolunun gelişimine yaptığı katkıyı vurgulamak gerekir. Evet, teknik direktör İngiltere’de doğdu ve kariyerine Yeni Zelanda’da başladı; evet, görevi devraldığı sırada Kanada’da zaten bir futbol ortamı mevcuttu. Ancak Dünya Kupası’na uzanan yolculukları, MLS’nin katkıları olmadan mümkün olamazdı.

    Elbette, MLS'nin ülkede üç takımı var; bunlardan biri de 2017'de üçlü kupayı kazanan Toronto FC. Ancak Kanada'nın oyuncu havuzu büyük ölçüde MLS'den oluşuyordu. Berhalter, ABD milli takımı için yerli yeteneklerden uzaklaşıp Avrupalı isimlere yönelirken, Herdman çözümleri MLS'de aradı.

    Kanada'nın uzun süren eleme kampanyası boyunca 16 MLS oyuncusunu kadroya çağırdı ve son iki maç için 10 oyuncuyu kadroya dahil etti; bu kadroda ayrıca Avrupa'ya transfer olmadan önce MLS'de yetişmiş dört oyuncu daha vardı.

    Herdman, daha önce var olmayan bir oyuncu kaynağından yararlanabildi. Kanadalı yetenekler, yıllardır profesyonel olabilmek için Amerika'daki üniversitelere gitmek zorundaydı. Ancak 2007'de Toronto FC'nin ligde yeni bir franchise olarak yer almasıyla birlikte, gerçek seçenekler ve daha erişilebilir bir oyuncu kaynağı ortaya çıktı. Henüz Kanada doğumlu yıldızlar ortaya çıkmamış olsa da (Davies, Bayern Münih'te düzenli olarak forma giymeye başladıktan sonra dünya çapında ün kazandı), bu takımlar değerli bir kadro derinliği oluşturdu.

    Yetersiz kalmak

    Ancak bu, Katar’da yeterli olmadı. Kura, güçlü Belçika, son derece tecrübeli Hırvatistan ve turnuvanın sürpriz takımı olarak öne çıkan Fas ile eşleşen Kanada için oldukça zorluydu.

    Herdman, turnuva öncesinde takımının başarısına güveniyordu: "Dünya futbolunun devleriyle karşılaşacağız, buna şüphe yok, ve biz burada Davut'uz. Ancak Davut, kendi güçlü yanlarını tam olarak anladığı için her zaman Goliath'ı yenmek zorundaydı."

    Belçika'ya karşı alınan dar bir mağlubiyet umut verdi ve Davies, Hırvatistan maçının ikinci dakikasında ülkenin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attığında umutlar doruğa çıktı. Ancak bu umut kısa sürdü. Hırvatistan dört gol attı ve Fas da grup son maçında Kanada'yı ezdi. Bir kez daha tek bir puan bile alamadılar ve eleme heyecanının ardından her şeyin parçalandığını gördüler. 

    O andan itibaren işler çığırından çıkmaya başladı. Herdman, Kanada'yı 2023 CONCACAF Uluslar Ligi finallerine taşıdı, ancak orada ABD karşısında sihirli bir şey olmadı ve ardından yarı finalde elendiler. Herdman daha sonra Ekim 2023'te görevinden ayrıldı ve Toronto FC'nin başına geçti. Burada büyük zorluklar yaşadıktan sonra, Kanada Futbol Federasyonu'nu çevreleyen devasa skandala bilerek karıştığı ve rakiplerin antrenmanlarını gözetlemek için drone kullandığı ortaya çıkınca 2024'te istifa etmek zorunda kaldı. Herdman raporda adı geçenler arasındaydı ve durumdan haberi olduğu için "yazılı uyarı" aldı, ancak süreci o mu yönettiği belli değil.

    Herdman'ın halefi Jesse Marsch, daha sonra "neler olup bittiği hakkında pek bir şey bilmediğini" iddia etti ve kültürel bir yenilenme sürecini başlatmıştı.

    Parlak bir gelecek mi?

    Marsch, eşi benzeri görülmemiş bir öfkeyle geldi. Mauricio Pochettino göreve getirilmeden önce, bu Amerikalı teknik adamın boşalan ABD milli takım teknik direktörlüğü pozisyonunun en güçlü adayı olduğu söyleniyordu; bu durum, eski Leeds United teknik direktörünün öfkeli bir halkla ilişkiler kampanyası başlatmasına yol açtı. Bu kampanya sırasında, bir zamanlar yardımcı antrenör olarak çalıştığı ABD Futbol Federasyonu’nun kendisini ne kadar kötü bir şekilde yanılttığını ayrıntılı bir şekilde anlattı.

    Copa America'ya bir aydan az bir süre kala, Mayıs 2024'te Kanada milli takımının başına geçti. Kadrosundaki yeteneklere rağmen, Kanada'nın Güney Amerika'nın en iyi takımlarından bazılarına karşı yetersiz kalacağı düşünülüyordu. Ancak o, Les Rouges'u beklenmedik bir şekilde yarı finale taşıdı; burada takım, turnuvanın şampiyonu Arjantin'e yenildi.

    O zamandan beri Kanada giderek güçlendi. 2025 Gold Cup hayal kırıklığı yaratsa da, 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında Les Rouges yenilmesi zor bir takım gibi göründü. Davies sakatlıklarla boğuşuyor, ancak yaz geldiğinde formuna kavuşup gol atmaya başlayacağı umuluyor; Marsch ise biraz farklı bir şekilde de olsa MLS'den yararlanmaya devam ediyor.

    Canada Soccer'ın nakit sıkıntısı çektiği bir sır değil ve federasyon, ülkenin üç MLS kulübünün Marsch'ın maaşına katkıda bulunmasını sağlayarak bu yükü hafifletti. Teknik direktör, karşılığında MLS'deki yetenekleri kullanmak zorunda olmadıklarını vurguluyor, ancak bu düzenleme, Kanada'yı evi olarak gören üç büyük kulübün desteğiyle ülke çapında bir uyum duygusunu vurguluyor.

    Marsch, başarılı bir teknik direktör olduğunu kanıtladı, ancak bir Kanada futbol efsanesinin izinden gitmek gibi pek de imrenilecek olmayan bir görevle karşı karşıya kaldı. Ancak o, Herdman'ın başaramadığını başarabileceğine inanıyor. Eğer 2022, Kanada futbol tarihinin en iyi yılıysa, belki de Marsch yönetiminde ufukta daha da iyi yıllar bekliyor olabilir.

