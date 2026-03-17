Arne Slot, Alexander Isak'ın sağlık durumuyla ilgili umut verici bir açıklama yaptı, ancak forvetin Liverpool maçına henüz hazır olmadığını vurguladı

Isak nihayet Liverpool'un ilk takımına dönüşe yaklaşıyor, ancak Slot, kulübün rekor transferinin en az bir hafta daha sahalardan uzak kalacağını doğruladı. 25 yaşındaki forvet, Aralık ayında Tottenham'a karşı 2-1 kazanılan maçta ciddi bir sakatlık geçirdiğinden beri Kırmızılar için büyük bir eksiklik oluşturuyor.

İsveçli oyuncu, Spurs'un savunma oyuncusu Micky van de Ven'in sert müdahalesi sonucu sol fibula kemiğinde kırık ve ayak bileğinde hasar meydana geldi. Ameliyat geçirdikten ve 20 maç kaçırdıktan sonra, Isak bu hafta AXA Antrenman Merkezi'nde sahaya geri döndü ve bu durum, geri dönüşünün çok yakın olduğu umudunu doğurdu. Ancak Slot, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde beklentileri hemen düşürdü.