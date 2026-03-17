Arne Slot, Alexander Isak'ın sağlık durumuyla ilgili umut verici bir açıklama yaptı, ancak forvetin Liverpool maçına henüz hazır olmadığını vurguladı
Isak, bacak ameliyatının ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor
Isak nihayet Liverpool'un ilk takımına dönüşe yaklaşıyor, ancak Slot, kulübün rekor transferinin en az bir hafta daha sahalardan uzak kalacağını doğruladı. 25 yaşındaki forvet, Aralık ayında Tottenham'a karşı 2-1 kazanılan maçta ciddi bir sakatlık geçirdiğinden beri Kırmızılar için büyük bir eksiklik oluşturuyor.
İsveçli oyuncu, Spurs'un savunma oyuncusu Micky van de Ven'in sert müdahalesi sonucu sol fibula kemiğinde kırık ve ayak bileğinde hasar meydana geldi. Ameliyat geçirdikten ve 20 maç kaçırdıktan sonra, Isak bu hafta AXA Antrenman Merkezi'nde sahaya geri döndü ve bu durum, geri dönüşünün çok yakın olduğu umudunu doğurdu. Ancak Slot, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde beklentileri hemen düşürdü.
Slot, geri dönüşü için bir zaman çizelgesi sunuyor
Salı günü basına açıklamalarda bulunan Liverpool teknik direktörü, Isak’ın sahalara dönmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu ancak oyuncunun henüz resmi maçlarda forma giymeye hazır olmadığını belirtti. Slot, forvetin Avrupa kupası rövanş maçında ya da önümüzdeki hafta Güney Kıyısı’nda oynanacak Premier Lig deplasmanında forma giymeyeceğini doğruladı.
Slot, "Alex yarın oynayamayacak" dedi. "Ancak onu sahada görmek, bize yeniden katılmaya gittikçe yaklaştığını gösteriyor." Belirli bir tarih sorulduğunda Hollandalı teknik adam, "Aslında hayır. Cumartesi günü (Brighton deplasmanında) da oynayamayacak. Takımla antrenman yapmadığın sürece oynamaya hazır değilsin" diye ekledi.
Premier Lig'in yoğunluğuna geçiş
Slot, bu kadar uzun bir aradan sonra üst düzey futbola geri dönmenin fiziksel zorluklarını özellikle vurguladı. Aylarca sağlık ekibiyle bireysel olarak çalışan Isak’ın, maç kadrosuna alınabilmesi için artık bireysel antrenmanlar ile tam temaslı antrenmanlar arasındaki farkı kapatması gerekiyor.
Slot, "Hepimizin bildiği gibi, aylarca sadece bireysel antrenmanlar yaptıysanız, takımla antrenman yapmak oldukça büyük bir adımdır" dedi. "Takımla antrenman yaptığınızda, Premier Lig veya Şampiyonlar Ligi yoğunluğunda oynamak oldukça büyük bir adımdır."
Liverpool için bundan sonra ne olacak?
Şampiyonluk mücadelesinin zorlu bir döneminin sonuna yaklaşırken Premier Lig tablosunda beşinci sırada yer alan Liverpool, Çarşamba günü Türk devi Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçıyla Avrupa sahnesine geri dönecek. Slot’un takımı, bu eşleşmede toplamda 1-0 geride bulunuyor ve çeyrek finale yükselebilmek için yapması gereken işler var.
