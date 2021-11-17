GOAL50 2021: Messi ve Putellas, tarihi taraftar oylamasının ardından kazananlar oldu

Lionel Messi ve Alexia Putellas, bu yılki GOAL50 ödüllerinin kazananları oldular.

Arjantin formasıyla Copa America'yı kazanarak uluslararası düzeyde ilk büyük kupasını elde eden Messi, Cristiano Ronaldo'nun beş GOAL50 zaferi rekorunu egale etti.

Messi, büyük rakibini sadece 24 oy farkla geride bıraktı. Bu, oldukça küçük bir farktı.

Bu yıl sıralamalar, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların, en sevdikleri oyuncuları desteklediği bir dizi kafa kafaya yarışmalar ile belirlendi.

Sadece erkekler listesinde 14 milyonun üzerinde oy kullanıldı ve Messi'nin Ronaldo ile olan mücadelesi son dakikaya kaldı.

Uluslararası turnuvalarda tüm zamanların en fazla gol atan erkek oyuncusu olan Ronaldo, oylamanın son 24 saatinde lider durumdaydı fakat anketler salı günü Türkiye saatiyle 17.00'de kapandı ve Messi, oyların yüzde 50,1'ini almayı başardı.

Messi'nin üçüncü sıradaki Robert Lewandowski'ye karşı (%53,3'e %46,7) kafa kafaya yarışmada kazandığı zafer de çok önemliydi.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah dördüncü olurken Paris Saint-Germain süperstarı Kylian Mbappe de beşinci sırada yer aldı.

Erkekler oylamasında son sıralamayı burada bulabilirsiniz.

Kadın ödülüne gelince, web sitemiz ve GOAL uygulamaları aracılığıyla yaklaşık 10 milyon oy kullanıldı ve Putellas galip geldi.

O da Messi gibi 49 rakibine karşı galibiyet elde etti ve hiç kimse, anketlerin başından sonuna kadar birinci olan Barcelona kaptanını devirmeye yaklaşamadı.

2021'in en iyi takımındaki en iyi oyuncu olan Putellas, Barça'nın kadın takımının ilk dört sırayı oluşturduğu gerçeğinin altını çizdi.

Irene Paredes, takım arkadaşı Putellas ile girdiği yarış dışında her kafa kafaya yarışmayı kazandı ve Asisat Oshoala'nın hemen önünde ikinci sırayı aldı. Lieke Martens ise dördüncü oldu.

Son olarak, toplam 24 milyon oy ile şimdiye kadarki en büyük, en ilgi çekici ve en heyecan verici GOAL50 yarışmasına katıldığınız için siz okuyucularımıza teşekkür etmek istiyoruz.

Gel bakalım 2022!