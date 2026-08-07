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Serie A
Yolculuk sona erdi
Yarın Perth’te oynanacak hazırlık maçındaki İtalya derbisinde, genç Boşnak yeteneğin Juventus formasıyla ilk kez sahaya çıkmasına da yer verilecek.
Yeni bir meydan okuma
Stoper, Inter maçı öncesindeki son antrenmanda çalışmadı
Allegri gitti, Amorim geldi. AC Milan'ın yeniden yapılanması şimdi başlıyor. 2026/27 Serie A sezonu için biletlerinizi alın.
Roma teknik direktörünün Sky’a röportaj vermemesinin arkasında ne var?