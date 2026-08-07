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Serie A

Serie A Genel görünüm

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Serie A, fikstür ve sonuçlar

21 Ağustos Cuma
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Inter
INT
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MON
Udinese badge
Udinese
UDI
Como badge
Como
COM
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
Cagliari badge
Cagliari
CGL
Genoa badge
Genoa
GEN
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
22 Ağustos Cumartesi
Venezia badge
Venezia
VEN
Lecce badge
Lecce
LEC
Frosinone badge
Frosinone
FRC
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Juventus
JUV
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Sıralama

PosTakımPKDLFA+/-PuanForm
1AC Milan crestAC Milan00000000
2Atalanta crestAtalanta00000000
3Bologna crestBologna00000000
4Cagliari crestCagliari00000000
5Como crestComo00000000
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