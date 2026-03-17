"Beni canavar gibi göstermeye çalıştılar" - Luis Enrique'nin kendisini kovmasının ardından eski İspanya yardımcı antrenörü yaşanan karışıklığı anlattı

İspanya milli takımının eski yardımcı antrenörü Robert Moreno, Luis Enrique tarafından büyük yankı uyandıran bir şekilde görevden alınmasının ardından yaşanan "tsunami" hakkında ilk kez konuştu. Moreno, Luis Enrique'nin milli takıma geri dönüşünün ardından bir "kötü adam" olarak damgalanmasının kendisine verdiği kişisel zarara değindi.

  • Uzun soluklu bir ortaklığın ani sonu

    Moreno ile Luis Enrique arasındaki profesyonel ilişki, Roma, Celta Vigo ve Barcelona’daki görev dönemlerini kapsayan, modern İspanyol futbolunun en başarılı örneklerinden biriydi. Ancak bu ilişki, Luis Enrique’nin kızının trajik vefatının ardından 2019 yılında İspanya milli takımının başına dönmesiyle sona erdi. Euro 2020 elemelerini garantilemek için teknik direktörlük görevini üstlenen Moreno, artık ihtiyaç duyulmayan bir isim haline geldi.

    Sadık bir yardımcıdan dışlanmış birine dönüşüm, kapalı kapılar ardında gerçekleşti ancak kısa sürede kamuoyunun gözü önüne serildi. Moreno, kararın kendisine şahsen iletildiğini ancak ortak geçmişlerini göz önünde bulundurduğunda beklediği incelikten yoksun olduğunu açıkladı.

    İletişim kopması

    Eski İspanya milli futbolcu Mario Suarez'in sunduğu "El Camino de Mario" programında röportaj veren Moreno, Luis Enrique ile olan profesyonel iş birliğinin sona erdiği anı ayrıntılı olarak anlattı.

    Marca'nın aktardığına göre Moreno, "Kızının talihsiz vefatının ardından evine gittim ve kamuoyuna açıkladığım şeyi yerine getireceğimi söyledim" dedi. "Bana artık bana güvenmediğini, benimle bir daha asla çalışmayacağını söyledi.

    Beni her ne pahasına olursa olsun kalmak isteyen bir canavar gibi göstermeye çalıştılar. O dönemde onu ziyarete gitmediğimi söyleyen çok çirkin haberler yayınlandı, oysa aslında biz onun bize söylediği her şeye saygı göstermiştik. Kişisel olarak bu çok zordu."

  • İhanet anlatısıyla mücadele

    Olaylar, Luis Enrique’nin yeniden göreve başlama basın toplantısı sırasında doruk noktasına ulaştı; Paris Saint-Germain’in şu anki teknik direktörü, Moreno’yu “sadakatsiz” olmakla suçladı. Bu aleni kınama, medya fırtınasının ortasında kalan Moreno’nun ailesi üzerinde yıkıcı bir etki yarattı.

    Moreno, "Annem beni ağlayarak aradı ve söylediklerimin doğru olup olmadığını sordu, çünkü anlamıyordu" diye hatırladı. "Bazı şeyler biliyorum, ama bunları söylemeyeceğim çünkü bana üçüncü şahıslar söyledi ve ben buna saygı duymak istiyorum. Herkes bunu istediği gibi yorumlasın. Anlattıkların çoğu zaman gerçeklerden çok daha güçlü olduğunu fark ettim."

    Rusya'da son dönemde ortaya çıkan tartışmalara değinmek

    Röportajda, tuhaf bir şekilde sona eren Moreno’nun Rus kulübü FK Sochi’deki teknik direktörlük dönemi de ele alındı. Rus takımının eski sportif direktörü Andrei Orlov, İspanyol teknik adamı planlama, antrenman ve oyuncu transferi için ChatGPT’yi kullanmakla suçladı. Yönetici, bu faaliyetler arasında Moreno’yu ülkenin doğusundaki Habarovsk şehrine yapılacak bir seyahat öncesinde oyuncularını 28 saat boyunca uyanık tutmakla suçladı.

    "Temelde yaptığım şey, kendimi profesyonel olarak hazırlamaktı. Doktorlarla, buna alışkın insanlarla konuştum," dedi Moreno. "Yaptığım tek şey, yedi saatlik farkın üç saate düşmesi için hafta içi oyuncuları biraz daha erken uyandırmaktı."

