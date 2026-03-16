Lukas Podolski Gornik Zabrze 2026
İki dakika sonra kavga çıktı! Lukas Podolski oyuna girdikten kısa bir süre sonra kendini kaybetti

Lukas Podolski bu sezon spor alanında manşetlere çıkmıyor; bunun yerine, bir öfke patlaması nedeniyle gündemde.

Lukas Podolski, Polonya Ekstraklasa'da kendini kaybetti. Takımı Gornik Zabrze'nin Rakow Czestochowa ile oynadığı zirve mücadelesinde 3-1 galip geldiği maçta, 2014 Dünya Şampiyonu oyuncu oyuna girdikten kısa bir süre sonra şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyundan atıldı.

  • Podolski, teknik direktör Michal Gasparik tarafından uzatma dakikalarında oyuna girdi ve kısa süre sonra rakipleri Stratos Svarnas ve Michael Ameyaw ile top için hararetli bir mücadeleye girdi. Bu sırada Ameyaw, 40 yaşındaki oyuncunun boğazına sarıldı. Podolski yere düştü, rakibi ise koluyla göğsüne bir kez daha çarptı.

    Bunun üzerine Podolski çileden çıktı, yumruk attı ve Ameyaw'ı karın bölgesinden vurdu. Hakem Pawel Raczkowski, 130 kez Almanya milli takımında forma giymiş olan oyuncuya oyuna girdikten sadece iki dakika sonra kırmızı kart gösterdi. Profesyonel kariyerinde beşinci kez kırmızı kart gören Podolski'ye şimdi ağır bir ceza tehdidi var.

    • Reklam

  • Lukas Podolski, Gornik Zabrze formasıyla sezonun ilk golünü bekliyor

    40 yaşındaki futbolcu için spor açısından inişli çıkışlı bir sezon devam ediyor. Gornik’te geçirdiği beşinci yılında Podolski, yedek kulübesinde kalıyor. Şimdiye kadar on iki lig maçına çıktı, ancak bunların hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı. Forvet, sezonun ilk golünü hâlâ bekliyor.

    Evinde aldığı galibiyet sayesinde Zabrze, Polonya birinci ligindeki şampiyonluk yarışında hâlâ söz sahibi. Kulüp, Rakow'u geçerek şu anda ligde dördüncü sırada yer alıyor. 25. haftanın ardından lider Zaglebie Lubin ile arasındaki puan farkı üç. Zabrze, 1988'den bu yana ilk şampiyonluğunu kazanmayı umuyor.

  • Lukas Podolski'nin Gornik Zabrze'deki performans istatistikleri

    Maçlar130
    Gol25
    Asist22
    Sarı kart24
    Kırmızı kartlar1
