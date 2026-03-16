İki dakika sonra kavga çıktı! Lukas Podolski oyuna girdikten kısa bir süre sonra kendini kaybetti

Podolski, teknik direktör Michal Gasparik tarafından uzatma dakikalarında oyuna girdi ve kısa süre sonra rakipleri Stratos Svarnas ve Michael Ameyaw ile top için hararetli bir mücadeleye girdi. Bu sırada Ameyaw, 40 yaşındaki oyuncunun boğazına sarıldı. Podolski yere düştü, rakibi ise koluyla göğsüne bir kez daha çarptı.

Bunun üzerine Podolski çileden çıktı, yumruk attı ve Ameyaw'ı karın bölgesinden vurdu. Hakem Pawel Raczkowski, 130 kez Almanya milli takımında forma giymiş olan oyuncuya oyuna girdikten sadece iki dakika sonra kırmızı kart gösterdi. Profesyonel kariyerinde beşinci kez kırmızı kart gören Podolski'ye şimdi ağır bir ceza tehdidi var.