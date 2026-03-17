Real Madrid'in transfer listesindeki Rodri, Manchester City'deki 'hayal kırıklığı'nın ortasında transfer söylentilerine yanıt verdi

Rodri’nin sözleşmesinin 2027’de sona erecek olması nedeniyle Premier Lig ekibi nispeten güçlü bir konumda olsa da, son dönemde bir uzlaşma sağlanamaması endişe yaratıyor. Yaklaşık 65 milyon euro değer biçilen oyuncunun, sözleşmesinin son yılına girmesiyle birlikte piyasa değerinin düşme riski bulunuyor. Yakın zamanda yeni bir anlaşma sağlanamazsa, Madrid’in cazibesi ve memleketine dönüş, onun için karşı konulmaz hale gelebilir.

Şu an için oyuncu, "öncelikli odağının" mevcut kulübünün son dönemdeki düşüşünden kurtulmasına ve Avrupa'daki hedeflerini kurtarmasına yardımcı olmak olduğunu vurguluyor. City, Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Los Blancos ile karşı karşıya gelecek; ilk maç Madrid'in 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.