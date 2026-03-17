Real Madrid'in transfer listesindeki Rodri, Manchester City'deki 'hayal kırıklığı'nın ortasında transfer söylentilerine yanıt verdi
Orta saha oyuncusu İspanya'ya dönüş konusunda çekingen davranıyor
Rodri, Pep Guardiola’nın orta sahasının temel taşı olmaya devam etse de, Santiago Bernabéu’ya transfer olacağına dair spekülasyonlar peşini bırakmıyor. Real Madrid’in, eski Atlético Madrid oyuncusunu öncelikli hedefi olarak belirlediği ve onu İspanya’nın başkentinde kulübün yeni nesil yeteneklerini yönetecek ideal aday olarak gördüğü bildiriliyor.
29 yaşındaki oyuncu, son kamuoyu önüne çıktığında bu söylentileri yatıştırmak için pek bir şey yapmadı. Orta saha oyuncusu, uzun vadeli geleceğini Premier Lig şampiyonlarına bağlamak yerine, yaz transfer dönemi öncesinde Avrupa'nın elit kulüplerini yüksek alarm durumuna geçirecek temkinli bir yaklaşım sergiledi.
Rodri ağzını sıkı tutuyor
Sezon sonunda Manchester'dan ayrılma ihtimalinin olup olmadığı sorulduğunda Rodri, bu olasılığı kesin olarak reddetmedi. "Hayır, hayır. Bu soruya cevap vermeyeceğim. Şu anda elimizdekilere, takımıma ve oldukça yoğun geçen sezonuma odaklanma zamanı; sonra bakarız," dedi Cadena Ser'e.
Takım, golcü vuruşlarda zorlanıyor
Geleceğine dair belirsizlik, City’nin ligdeki hakimiyetindeki düşüşle aynı zamana denk geliyor. West Ham ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Rodri, takımın tekrarlayan sorunları nedeniyle giderek “sinirlendiğini” itiraf etti.
"Evet, biraz hayal kırıklığına uğradım, ama bu sezonun genel havası bu. Son üçte birde zorlanıyoruz," diye ekledi. "İngiltere'de dedikleri gibi 'son üçte bir'. Son golü atma kalitesi. Belki bu bize çok pahalıya mal oluyor, ama futbolda en önemli şey topu ağlara göndermek."
Sözleşme süresi dolmak üzere
Rodri’nin sözleşmesinin 2027’de sona erecek olması nedeniyle Premier Lig ekibi nispeten güçlü bir konumda olsa da, son dönemde bir uzlaşma sağlanamaması endişe yaratıyor. Yaklaşık 65 milyon euro değer biçilen oyuncunun, sözleşmesinin son yılına girmesiyle birlikte piyasa değerinin düşme riski bulunuyor. Yakın zamanda yeni bir anlaşma sağlanamazsa, Madrid’in cazibesi ve memleketine dönüş, onun için karşı konulmaz hale gelebilir.
Şu an için oyuncu, "öncelikli odağının" mevcut kulübünün son dönemdeki düşüşünden kurtulmasına ve Avrupa'daki hedeflerini kurtarmasına yardımcı olmak olduğunu vurguluyor. City, Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Los Blancos ile karşı karşıya gelecek; ilk maç Madrid'in 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
