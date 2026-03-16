AFC Başkanı, ABD ile İsrail arasındaki gerginlik sürerken İran'ın Dünya Kupası umutlarının henüz bitmediğini ve çekilme haberlerinin sadece söylenti olduğunu vurguladı
Gerginliğin tırmanmasıyla İran’ın Dünya Kupası’na katılımı belirsizliğe büründü
Orta Doğu’daki gerginlikler, İran’ın Dünya Kupası hazırlıklarının üzerine bir gölge düşürüyor. 28 Şubat’ta İran topraklarına yönelik İsrail-ABD saldırılarının başlamasından bu yana, 48 takımlı genişletilmiş turnuvada milli takımın durumu yoğun bir şekilde mercek altına alındı. İran, elemeyi garantileyen ilk ülkeler arasında yer alsa da, hazırlık süreci aksadı; bunun en belirgin örneği, takımın geçen hafta Atlanta’da düzenlenen zorunlu FIFA hazırlık toplantısına katılmamasıydı ve bu durum, olası bir çekilme ihtimaline dair spekülasyonları alevlendirdi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, başlangıçta Washington'dan takımın güvenliği konusunda güvence alındığını belirtmişti. Ancak ABD yönetimi, Los Angeles ve Seattle'da İranlı sporcuları ağırlamanın "önemli güvenlik riskleri" oluşturabileceğini işaret etti ve turnuva yaklaşırken İran'ın katılımı belirsiz hale geldi.
- AFP
AFC, İran'ın katılım durumunu teyit etti
"Onlar bizim üyemiz. Oynamalarını istiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla İran oynuyor," diyen John, konuyla ilgili net bir tavır sergiledi. Durumun etrafındaki gerginliğin yüksek olduğunu kabul etse de, kararın ulusal yönetim organına ait olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Bu çok duygusal bir an, herkes pek çok şey söylüyor. Sonuçta oynayıp oynamayacağına karar vermesi gereken (İran futbol) federasyonudur ve bugünkü duruma göre federasyon... bize Dünya Kupası'na gideceklerini söyledi."
Trump'ın güvenlik uyarıları tartışma yarattı
ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı oyuncuların “hayatı ve güvenliği” konusunda endişelerini dile getirdiği açıklamalarının ardından belirsizlik doruk noktasına ulaştı. Trump, mevcut güvenlik ortamı göz önüne alındığında İran milli takımının turnuvaya katılımının uygun olmayabileceğini öne sürdü; ancak çelişkili bir şekilde, takımın hoş karşılanacağını da belirtti. Konuyla ilgili tutumu tutarsızdı; bir ara takımın katılımı konusunda “gerçekten umurumda değil” demişti.
Bu uyarılara yanıt olarak İran milli takımı, sosyal medyaya başvurarak bu küresel turnuvadan "kimsenin kendilerini dışlayamayacağını" belirterek yarışma hakkını savundu. Dünya sıralamasında 20. sırada yer alan İran, Asya futbolunda güçlü bir güçtür ve Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'ın yer aldığı grupta ses getirmek isteyecektir. Oyuncular, Beyaz Saray'dan gelen gürültüye rağmen sahaya odaklanmaya devam ediyor.
- AFP
Tahran, FIFA'nın müdahalesini talep ediyor
İran hükümeti güvenlik uyarılarını hafife almadı; Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Esmail Baghaei, FIFA’yı ABD’den gelen söylemlere müdahale etmeye çağırdı. Tahran, ev sahibi ülkenin tüm katılımcıların güvenliğini garanti edememesi halinde, etkinliği düzenleme kapasitesinin de sorgulanması gerektiğini savunuyor.
Baghaei, "FIFA, Dünya Kupası'nın organizatörüdür" dedi. "İranlı futbolcular için ortamın güvenli olmadığına dair en üst düzeyde uyarılar yapıldığında, bu, ev sahibi ülkenin böylesine önemli bir spor etkinliği için güvenlik sağlayacak kapasite ve yeteneğe sahip olmadığına işaret eder." FIFA Başkanı Infantino, İran'ın misafirperverliği konusunda güvence aldığını belirtmiş olsa da, dünya futbolunun yönetim organı bu son söz savaşında büyük ölçüde sessiz kalmıştır.
İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali daha önce devlet televizyonuna, mevcut koşulların maçın oynanmasını "imkansız" hale getirdiğini belirtmişti, ancak çekilme kararı henüz teyit edilmedi. Son 75 yılda hiçbir takım, sahada kazandığı Dünya Kupası eleme hakkını reddetmedi. Dördüncü kez üst üste turnuvaya katılan bir ülke için, spor alanındaki riskler siyasi riskler kadar yüksek.
