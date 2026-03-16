Orta Doğu’daki gerginlikler, İran’ın Dünya Kupası hazırlıklarının üzerine bir gölge düşürüyor. 28 Şubat’ta İran topraklarına yönelik İsrail-ABD saldırılarının başlamasından bu yana, 48 takımlı genişletilmiş turnuvada milli takımın durumu yoğun bir şekilde mercek altına alındı. İran, elemeyi garantileyen ilk ülkeler arasında yer alsa da, hazırlık süreci aksadı; bunun en belirgin örneği, takımın geçen hafta Atlanta’da düzenlenen zorunlu FIFA hazırlık toplantısına katılmamasıydı ve bu durum, olası bir çekilme ihtimaline dair spekülasyonları alevlendirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, başlangıçta Washington'dan takımın güvenliği konusunda güvence alındığını belirtmişti. Ancak ABD yönetimi, Los Angeles ve Seattle'da İranlı sporcuları ağırlamanın "önemli güvenlik riskleri" oluşturabileceğini işaret etti ve turnuva yaklaşırken İran'ın katılımı belirsiz hale geldi.