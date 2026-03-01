UEFA, Avrupa'nın en fazla maaş ödeyen kulüplerini açıkladı

UEFA’nın her yıl yayımladığı Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Görünümü raporu, kıtanın önde gelen kulüplerinin maaş bütçelerine dair çarpıcı veriler ortaya koydu.

Rapora göre Avrupa futbolunda ücret giderleri yükseliş trendini sürdürürken, Süper Lig’den listeye giren tek kulüp Galatasaray oldu.

En dikkat çekici yükseliş Galatasaray’dan

Bir önceki raporda 39. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, maaş bütçesindeki yüzde 39’luk artışla büyük bir sıçrama yaptı ve 14 basamak birden yükselerek 25. sıraya yerleşti. Böylece Türkiye’den listeye giren tek temsilci olmayı başardı.

Avrupa’da maaş lideri kulüpler

Rapora göre Avrupa’da futbolculara en fazla maaş ödeyen kulüp 557 milyon euro ile Manchester City oldu. İngiliz ekibini İspanya ve Fransa devleri takip etti.

İlk 10’da yer alan kulüpler şöyle sıralandı:

Manchester City — 557 milyon €

Barcelona — 551 milyon €

Paris Saint‑Germain — 551 milyon €

Real Madrid — 514 milyon €

Liverpool — 509 milyon €

Chelsea — 445 milyon €

Bayern Münih — 443 milyon €

Manchester United — 416 milyon €

Arsenal — 413 milyon €

Tottenham — 318 milyon €

Galatasaray 25. sırada

Listenin devamında Avrupa’nın önemli kulüpleri yer alırken, 178 milyon euroluk maaş bütçesiyle Galatasaray 25. sırayı paylaştı. Bu tablo, sarı-kırmızılı kulübün son dönemde kadro yatırımlarını ciddi ölçüde artırdığını ortaya koydu.