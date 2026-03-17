Eski Tottenham oyuncusu, mevcut kulübünün izni olmadan Baller League UK'de oynuyor; öfkeli bir açıklama yayınlandı

Hassan, yaz aylarında Hashtag United'dan transfer olduktan sonra bu sezon 27 maça çıkarak Stones'un orta sahasının vazgeçilmez bir parçası oldu. Teknik yetenekleri amatör lig çevrelerinde büyük beğeni topluyor; bu nedenle, bir dış turnuvada oynamaya karar vermesi kulüp yönetimi için daha da şaşırtıcı oldu.

Somali milli takım oyuncusu Prime FC formasıyla gol atmayı başarsa da, Grosvenor Vale'deki geleceği şu anda belirsizliğini koruyor. Orta saha oyuncusu daha önce Baller League UK formatında John Terry'nin '26ers' takımında forma giymişti, ancak son izinsiz katılımı, para cezası veya uzaklaştırma cezasıyla sonuçlanabilecek bir soruşturmanın açılmasına neden oldu.