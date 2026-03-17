Eski Tottenham oyuncusu, mevcut kulübünün izni olmadan Baller League UK'de oynuyor; öfkeli bir açıklama yayınlandı
Orta saha oyuncusu viral bir fırtınanın ortasında kaldı
National League ekibi, Pazartesi gecesi Sak Hassan’ın Baller League UK’de oynarken görülmesiyle şaşkına döndü. Gelişim yıllarını Tottenham Hotspur akademisinde geçiren 24 yaşındaki oyuncu, YouTube yıldızı KSI’nin kaptanlığını yaptığı Prime FC formasıyla N5 FC’yi 7-3 yendikleri maçta sahaya çıktı.
Bu görüntü, internette hızla yayıldı, milyonlarca kez izlendi ve Wealdstone yetkililerini şaşkınlığa uğrattı. Kulüp, sözleşmeli oyuncusunun bu yüksek profilli küçük saha turnuvasına katıldığına dair görüntüler sosyal medya platformlarında yayılmaya başladıktan sonra durumu kamuoyuna açıklamak zorunda kaldı.
Kulüp açıklama istiyor
Wealdstone, X platformunda yayınladığı ve şu ana kadar 2,5 milyondan fazla görüntülenme alan resmi açıklamasında sözünü sakınmadı. Kulüp, resmi lig maçları dışında ciddi sakatlık riski taşıyan bu turnuvaya Hassan’ın katılımı konusunda hiçbir görüşme yapılmadığını açıkça belirtti.
Kulüp, "Wealdstone FC ile sözleşmesi bulunan Sak Hassan'ın bu akşamki Baller League maçında oynadığının farkındayız" dedi. "Sak'ın katılımı için kulübe izin talebinde bulunulmadı ve katılımı konusunda önceden bilgilendirilmedik. Şimdi hem Baller League hem de oyuncuyla doğrudan iletişime geçeceğiz."
Eski Tottenham oyuncusu ceza alabilir
Hassan, yaz aylarında Hashtag United'dan transfer olduktan sonra bu sezon 27 maça çıkarak Stones'un orta sahasının vazgeçilmez bir parçası oldu. Teknik yetenekleri amatör lig çevrelerinde büyük beğeni topluyor; bu nedenle, bir dış turnuvada oynamaya karar vermesi kulüp yönetimi için daha da şaşırtıcı oldu.
Somali milli takım oyuncusu Prime FC formasıyla gol atmayı başarsa da, Grosvenor Vale'deki geleceği şu anda belirsizliğini koruyor. Orta saha oyuncusu daha önce Baller League UK formatında John Terry'nin '26ers' takımında forma giymişti, ancak son izinsiz katılımı, para cezası veya uzaklaştırma cezasıyla sonuçlanabilecek bir soruşturmanın açılmasına neden oldu.
Baller League nedir?
Baller League, tanınmış influencer’lar ve eski profesyonel yıldızların katılımıyla büyük ilgi gören, hızlı tempolu ve az sayıda oyuncuyla oynanan bir futbol turnuvasıdır. Oyunculara kendilerini tanıtma fırsatı sunsa da, onaylı lig maçları dışında oyuncularının sakatlık geçirebileceğinden endişe duyan profesyonel ve yarı profesyonel kulüplerle sık sık çatışmalara yol açmaktadır.
Somali milli takımında 10 kez forma giyen ve 2 gol atan Hassan, lig dışı turnuvalarda tanınmış bir isimdir. Baller League UK'de izinsiz olarak yer almasının bir cezaya yol açıp açmayacağı henüz belli değildir.
