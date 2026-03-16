Getty Images
Çeviri:
"Önce eğitim" - Wayne Rooney, Arsenal'in yıldız adayı Max Dowman'a Premier Lig şampiyonluğundaki kahramanlıklarına rağmen okuluna odaklanmasını söyledi
Dowman, Premier Lig'in en genç golcüsü oldu
Dowman, Cumartesi günü adını tarih kitaplarına yazdırdı ve henüz 16 yaş 73 gün gibi genç bir yaşta Premier Lig’in gelmiş geçmiş en genç golcüsü oldu. Hale End yetişen genç oyuncu, Everton’a karşı 2-0’lık galibiyeti perçinleyen muhteşem bir bireysel hücum sergiledi; ancak Rooney, genç oyuncunun bu başarıya fazla kapılmaması gerektiğini vurguluyor.
- AFP
Rekor kıran kişi için okul önceliklidir
"The Wayne Rooney Show" programında konuşan eski Everton ve Manchester United forveti, futbol dışındaki hayatın önemine dikkat çekti. Rooney, "GCSE sınavlarını geçti ve eğitimine devam ediyor; eminim ki bu, hem kendisi hem de ailesi için de önemli bir konu" dedi. "Takımın yanında olmak onun için ne büyük bir fırsat. Okulu bitirirken Premier Lig şampiyonu olabilir. Eğer eğitim öncelikliyse, önümüzdeki birkaç hafta boyunca onu pek göremeyeceğiz. Muhtemelen istediği kadar sahada olmayacak, ama önünde uzun yıllar var."
Rooney, Dowman'ın cesur yaklaşımını övüyor
Gol rekoru manşetleri süslerken, Rooney genç oyuncunun sahadaki soğukkanlılığından daha çok etkilendi. İngiltere U-19 Milli Takımı oyuncusu, şampiyonluk yarışı gibi kritik bir dönemde hiçbir gerginlik belirtisi göstermedi; bu, Rooney’nin de gençlik yıllarında Goodison Park ve Old Trafford’da ünlü olduğu bir özelliğiydi.
Rooney, "İzlediğim maçlara bakılırsa, bu baskı onu etkilemiyor gibi görünüyor" dedi. "Topu alıyor, elinde tutuyor, savunmacıları kendine çekiyor, onlara karşı mücadeleye giriyor ve kesinlikle kendine güveni var gibi görünüyor."
Rooney, genç yıldızın bu anın tadını çıkarmasına izin verilmesi gerektiğini de ekledi: "Bazen insanlar başarıdan keyif almanın kibirli bir davranış olduğunu düşünür, ama bence bunu sadece ABD'de yapıyorlar. Onlar keyif alıyor ve kutluyorlar. Dolayısıyla, 16 yaşında böyle bir genç yetenek ortaya çıktığında, onun çok yetenekli olduğu açıktır ve siz de onun bu potansiyelini gerçekleştirebilmesini umarsınız. Bırakın tadını çıkarsın ve kendini ifade etsin."
- Getty Images Sport
Dowman'ın bundan sonraki adımları ne olacak?
Dowman'ın ortaya çıkışı, tarihi bir dörtlü kupayı kovalayan Arsenal için unutulmaz bir sezon olacağa benzeyen bu dönemde çok önemli bir anda gerçekleşti. Kuzey Londra kulübü şu anda Premier Lig tablosunun zirvesinde Manchester City'nin 9 puan üzerinde rahat bir konumda bulunuyor, ancak riskli maçlar arka arkaya geliyor. Arteta'nın takımı, Almanya'da 1-1 biten gergin maçın ardından, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayer Leverkusen'i Emirates'te ağırlayacak. Avrupa maçlarının hemen ardından, Gunners, Pep Guardiola'nın adamlarıyla kozlarını paylaşacak ve bu kez büyük heyecanla beklenen Carabao Kupası finalinde lig şampiyonluğu için mücadele edecek.
