"Önce eğitim" - Wayne Rooney, Arsenal'in yıldız adayı Max Dowman'a Premier Lig şampiyonluğundaki kahramanlıklarına rağmen okuluna odaklanmasını söyledi

Gol rekoru manşetleri süslerken, Rooney genç oyuncunun sahadaki soğukkanlılığından daha çok etkilendi. İngiltere U-19 Milli Takımı oyuncusu, şampiyonluk yarışı gibi kritik bir dönemde hiçbir gerginlik belirtisi göstermedi; bu, Rooney’nin de gençlik yıllarında Goodison Park ve Old Trafford’da ünlü olduğu bir özelliğiydi.

Rooney, "İzlediğim maçlara bakılırsa, bu baskı onu etkilemiyor gibi görünüyor" dedi. "Topu alıyor, elinde tutuyor, savunmacıları kendine çekiyor, onlara karşı mücadeleye giriyor ve kesinlikle kendine güveni var gibi görünüyor."

Rooney, genç yıldızın bu anın tadını çıkarmasına izin verilmesi gerektiğini de ekledi: "Bazen insanlar başarıdan keyif almanın kibirli bir davranış olduğunu düşünür, ama bence bunu sadece ABD'de yapıyorlar. Onlar keyif alıyor ve kutluyorlar. Dolayısıyla, 16 yaşında böyle bir genç yetenek ortaya çıktığında, onun çok yetenekli olduğu açıktır ve siz de onun bu potansiyelini gerçekleştirebilmesini umarsınız. Bırakın tadını çıkarsın ve kendini ifade etsin."