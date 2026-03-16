Napoli, Şampiyonluk yarışına yeniden dahil olabilir mi? Inter ve Milan ile karşılaştırmalı puan durumu ve fikstür; puan eşitliği durumunda ne olur?

Spinazzola, Antonio Conte'nin çalıştırdığı İtalya şampiyonları için geri dönüş sinyalini verdi.

"Tüm maçlarımızı kazanmaya çalışacağız, sonra Inter 4 maç kaybederse çok mutlu oluruz ." İmza: Leonardo Spinazzola . Şampiyonluk hayaliyle ilgili olarak, Napoli 'nin kanat oyuncusu geçen hafta, Lecce'yi evinde 2-1 yenerek geri dönüş galibiyeti elde etmeden önce böyle konuştu. Bu galibiyet sayesinde, Serie A'da ligin bitimine 9 hafta kala, son şampiyonlar, sıralamada ikinci olan Milan'a sadece 1 puan, lider Inter'e ise 9 puan farkla yaklaştı.

Napoli tüm maçlarını kazanırsa 86 puana ulaşacak ve bu durumda Inter'in 3 mağlubiyet almasını umması gerekecek.

Bunun yerine Napoli, Milan'la berabere kalırsa ve bir kez daha (Como'da mı?) 82 puana ulaşabilir; bu, Rossoneri'nin 7 maç daha kazanıp bir maç kaybetmesi (Juventus'a karşı mı?) ve Inter'in 4 maç kazanıp 2 maç berabere kalması (Fiorentina ve Lazio'ya karşı mı?) ve 3 maç daha kaybetmesi (Roma, Como ve Bologna'ya karşı mı?) durumunda elde edeceği puanla aynı olur.

Tabii ki bunlar gerçekleşmesi zor senaryolar: en büyük favori, Scudetto'yu pratikte elinde tutan ve sadece sezonun sonlarında büyük bir çöküş yaşarsa şampiyonluğu kaybedebilecek olan Inter olmaya devam ediyor.

  • SIRALAMA

    1) Inter 68

    2) Milan 60

    3) Napoli 59 

    Kurallara göre, puan eşitliği durumunda, aşağıdaki kriterlere göre daha iyi durumda olan takımın sahasında play-off maçı oynanacaktır:

    1. Ayrı sıralama (puanları eşit olan tüm takımlar arasındaki karşılıklı maçlarda kazanılan puanlar).

    2. Karşılaşmalardaki gol farkı.

    3. Genel gol farkı.

    4. Toplamda atılan gol sayısı.

    5. Kura çekimi.

    Aynı kriterler, üç takımın puan eşitliği durumunda da geçerlidir: bu durumda, Inter'in doğrudan karşılaşmalarda 12 puan üzerinden sadece 1 puan topladığı göz önüne alındığında, play-off Milan ve Napoli arasında oynanacaktır.

    • Reklam

  • INTER'İN MAÇ TAKVİMİ

    Fiorentina-Inter

    Inter-Roma

    Como-Inter

    Inter-Cagliari

    Torino-Inter

    Inter-Parma

    Lazio-Inter

    Inter-Verona

    Bologna-Inter

  • MILAN'IN MAÇ TAKVİMİ

    Lazio-Milan

    Milan-Torino

    Napoli-Milan

    Milan-Udinese

    Verona-Milan

    Milan-Juventus

    Sassuolo-Milan

    Milan-Atalanta

    Genoa-Milan

    Milano-Cagliari

  • NAPOLI'NİN MAÇ TAKVİMİ

    Cagliari-Napoli

    Napoli-Milan

    Parma-Napoli

    Napoli-Lazio

    Napoli-Cremonese

    Como-Napoli

    Napoli-Bologna

    Pisa-Napoli

    Napoli-Udinese

