Napoli, Şampiyonluk yarışına yeniden dahil olabilir mi? Inter ve Milan ile karşılaştırmalı puan durumu ve fikstür; puan eşitliği durumunda ne olur?

"Tüm maçlarımızı kazanmaya çalışacağız, sonra Inter 4 maç kaybederse çok mutlu oluruz ." İmza: Leonardo Spinazzola . Şampiyonluk hayaliyle ilgili olarak, Napoli 'nin kanat oyuncusu geçen hafta, Lecce'yi evinde 2-1 yenerek geri dönüş galibiyeti elde etmeden önce böyle konuştu. Bu galibiyet sayesinde, Serie A'da ligin bitimine 9 hafta kala, son şampiyonlar, sıralamada ikinci olan Milan'a sadece 1 puan, lider Inter'e ise 9 puan farkla yaklaştı.

Napoli tüm maçlarını kazanırsa 86 puana ulaşacak ve bu durumda Inter'in 3 mağlubiyet almasını umması gerekecek.

Bunun yerine Napoli, Milan'la berabere kalırsa ve bir kez daha (Como'da mı?) 82 puana ulaşabilir; bu, Rossoneri'nin 7 maç daha kazanıp bir maç kaybetmesi (Juventus'a karşı mı?) ve Inter'in 4 maç kazanıp 2 maç berabere kalması (Fiorentina ve Lazio'ya karşı mı?) ve 3 maç daha kaybetmesi (Roma, Como ve Bologna'ya karşı mı?) durumunda elde edeceği puanla aynı olur.

Tabii ki bunlar gerçekleşmesi zor senaryolar: en büyük favori, Scudetto'yu pratikte elinde tutan ve sadece sezonun sonlarında büyük bir çöküş yaşarsa şampiyonluğu kaybedebilecek olan Inter olmaya devam ediyor.