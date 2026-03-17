Bayern Münih, Alman yıldızın beklenenden daha uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmasıyla Jamal Musiala’nın sakatlığı konusunda yeni bir endişe yaşadı
Şampiyonlar Ligi rövanş maçında oynamayacağı kesinleşti
Sky Sport'un haberine göre, Bavyera devi yarınki Avrupa kupası rövanş maçına Musiala'sız çıkacak; çünkü oyun kurucu, ayak bileğindeki zorlanma sakatlığından tam olarak iyileşemediği için Atalanta ile oynanacak son 16 turu ikinci ayağında forma giyemeyecek. Bu sakatlık, iki takımın ilk karşılaşmasında Bayern'in deplasmanda 6-1'lik ezici galibiyetini aldığı maçta meydana gelmişti. Genç oyuncu son antrenmana katılmadı ve bu da Vincent Kompany'nin maç kadrosunda yer almayacağının kesinleşmesine neden oldu. Toplamda rahat bir üstünlüğe sahip olsalar da, onun yokluğu kulübün yaratıcılığı açısından önemli bir sıkıntı olmaya devam ediyor.
Uzun süreli sakatlık endişesi
Her ne kadar öncelik yarınki çeyrek final biletini garantilemek olsa da, oyuncunun sakatlığının önümüzdeki iç saha maçlarına da uzayabileceğine dair endişeler artıyor. Orta saha oyuncusunun bu Cumartesi Union Berlin ile oynanacak Bundesliga maçında forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti olarak görülüyor. Bu son aksilik özellikle acı verici, zira oyuncu fibula kemiği kırığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kaçırdıktan sonra Ocak ayında sahalara dönmüştü. Geri döndüğünden bu yana 11 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.
Almanya için uluslararası maç arası belirsizliği
Uluslararası maç arası yaklaşırken, bu ayak bileği sakatlığının zamanlaması hem kulüp hem de milli takım açısından son derece talihsiz. Julian Nagelsmann, İsviçre ve Gana ile oynanacak dostluk maçları için milli kadrosunu bu Perşembe günü açıklayacak. Bayern yıldızı, Münih'te rehabilitasyonuna odaklanmak için kampı terk etmek zorunda kalabilir. Milli takımda oynayıp oynamayacağına dair henüz kesin bir karar verilmedi, ancak mevcut durum göz önüne alındığında maçlar için henüz erken olabilir. Öncelik, kritik maçlar öncesinde tam olarak forma girmesini sağlamak.
Kompany, çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyor
Bu yoğun dönemde Kompany’nin başını ağrıtan tek sorun hücum orta saha oyuncusu değil. Teknik direktör, Bayer Leverkusen ile oynanan son maç öncesinde yaptığı açıklamada, birçok as oyuncunun tedavi odasında olması nedeniyle takımın küçük bir kriz yaşadığını doğruladı. 23 yaşındaki oyuncunun yanı sıra, kulüp daha önce Alphonso Davies’in Bergamo deplasmanının ardından sağ hamstringinde kas gerginliği yaşadığını belirtmişti. Ayrıca, kaleci durumu da yoğun bir şekilde takip ediliyor. Manuel Neuer baldır problemi nedeniyle sahalardan uzak kalırken, Jonas Urbig'e kısa süre önce beyin sarsıntısı teşhisi kondu, ancak bu hafta yine de ilk 11'de yer alabilir.
