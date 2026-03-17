Bayern Münih, Alman yıldızın beklenenden daha uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmasıyla Jamal Musiala’nın sakatlığı konusunda yeni bir endişe yaşadı

Sky Sport'un haberine göre, Bavyera devi yarınki Avrupa kupası rövanş maçına Musiala'sız çıkacak; çünkü oyun kurucu, ayak bileğindeki zorlanma sakatlığından tam olarak iyileşemediği için Atalanta ile oynanacak son 16 turu ikinci ayağında forma giyemeyecek. Bu sakatlık, iki takımın ilk karşılaşmasında Bayern'in deplasmanda 6-1'lik ezici galibiyetini aldığı maçta meydana gelmişti. Genç oyuncu son antrenmana katılmadı ve bu da Vincent Kompany'nin maç kadrosunda yer almayacağının kesinleşmesine neden oldu. Toplamda rahat bir üstünlüğe sahip olsalar da, onun yokluğu kulübün yaratıcılığı açısından önemli bir sıkıntı olmaya devam ediyor.