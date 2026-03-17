"Barça benim son kulübüm olacak": Hansi Flick, FC Barcelona'dan ayrılmasının ardından futbol kariyerini sonlandıracağını açıkladı

Başkan Joan Laporta, yeniden seçilmesinin ardından RAC1 radyosuna verdiği röportajda, 61 yaşındaki oyuncunun 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşmeyi imzalamaya çok yakın olduğunu doğruladı; oyuncunun mevcut sözleşmesi ise 2027'ye kadar geçerli.
"O bu konuda olumlu düşünüyor ve burada kendini çok rahat hissettiği için anlaşmayı kısa süre içinde duyuracağız," dedi Laporta. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmemişti; Flick de Çarşamba günü (18.45) Newcastle United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı (gidiş 1-1) öncesinde bu konuyu doğrulamak istemedi.
"Bunun doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Çok önemli bir maçımız var," dedi 61 yaşındaki teknik adam Salı günü, ancak şunu da netleştirdi: "Burada çalışmayı seviyorum. Çok zamanımız var ve başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Buradayım ve burası benim son kulübüm, son işim olacak. Bundan çok mutluyum."
Laporta, seçim kampanyasında en büyük rakibi Víctor Font'a karşı tamamen Flick kartını oynamıştı. "Başkan, benim burada olmamın sebebidir," demişti Flick, Aralık ayında seçimlere bakarak. Laporta, seçimlerde oyların yüzde 68,18'ini aldı; Flick'in oyları da buna dahildi. Font ise yüzde 29,78 oy aldı. Laporta, birkaç hafta önce seçim süreci kapsamında istifa ettikten sonra, Temmuz ayında görevine geri dönecek.
Laporta: Flick "genç ve enerjik bir adam"
63 yaşındaki teknik direktör, bu köklü Katalan kulübünün başında 2031 yılına kadar kalacak.
"Bu görev süresinin tamamını Hansi Flick ile birlikte geçirmeyi çok isterim. Onun Barça'da beş yıl daha kalmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu, istikrarı işaret eder ve başarılı olduğumuzu gösterir" dedi Laporta. Flick'in "genç, enerjik bir adam" olduğunu ve "daha önce işlemeyen aynı oyuncularla takımı işler hale getirdiğini" belirtti. Laporta, "Düşündüklerini açıklarken sergilediği netlikle takıma bir ivme kazandırdı" dedi.
Flick, 2024 yazında Barcelona'nın başına geçmişti ve ilk sezonunda takımı lig ve kupa şampiyonluğuyla ulusal çifte kupaya taşıdı. Heidelberg doğumlu teknik adam, daha önce FC Bayern'i çalıştırmış ve Alman rekortmeniyle 2020'de üçlü kupayı kazanmış, ayrıca 2021'den 2023'e kadar Almanya milli takımının da teknik direktörlüğünü yapmıştı.