"Barça benim son kulübüm olacak": Hansi Flick, FC Barcelona'dan ayrılmasının ardından futbol kariyerini sonlandıracağını açıkladı

"O bu konuda olumlu düşünüyor ve burada kendini çok rahat hissettiği için anlaşmayı kısa süre içinde duyuracağız," dedi Laporta. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmemişti; Flick de Çarşamba günü (18.45) Newcastle United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı (gidiş 1-1) öncesinde bu konuyu doğrulamak istemedi.

"Bunun doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Çok önemli bir maçımız var," dedi 61 yaşındaki teknik adam Salı günü, ancak şunu da netleştirdi: "Burada çalışmayı seviyorum. Çok zamanımız var ve başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Buradayım ve burası benim son kulübüm, son işim olacak. Bundan çok mutluyum."

Laporta, seçim kampanyasında en büyük rakibi Víctor Font'a karşı tamamen Flick kartını oynamıştı. "Başkan, benim burada olmamın sebebidir," demişti Flick, Aralık ayında seçimlere bakarak. Laporta, seçimlerde oyların yüzde 68,18'ini aldı; Flick'in oyları da buna dahildi. Font ise yüzde 29,78 oy aldı. Laporta, birkaç hafta önce seçim süreci kapsamında istifa ettikten sonra, Temmuz ayında görevine geri dönecek.