Getty Images Sport
Çeviri:
"Saçma sapan bir numara!" - Gary Neville, Chelsea'nin tuhaf takım toplantısı rutinini sert bir şekilde eleştirdi ve Liam Rosenior'a "kes şunu artık" dedi
Alay konusu olan bir rutin
Cumartesi günü Newcastle'a karşı alınan yenilginin ardından, oyuncuların tuhaf bir toplantı sırasında orta dairede hakem Paul Tierney'i çevrelemesi üzerine Chelsea'nin maç öncesi hazırlıkları yeniden yoğun bir şekilde mercek altına alındı. Ocak ayında göreve geldiğinden beri Rosenior bu rutini takımın vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Ancak Tierney'in oyuncuların arasında garip bir şekilde ayakta kalmak zorunda kaldığı son versiyon, geniş çapta alay konusu oldu. Bu taktiksel karar, Rosenior bu ritüeli savunup hakemin müdahalesini eleştirmiş olsa da, Blues'un son dönemdeki kötü gidişatında "gösteriş"i özün önüne koyup koymadığına dair soruları gündeme getirdi.
- Getty Images
"Neredeyse bir tür kült gibi"
Sky Sports podcast'inde konuşan Neville, bu toplanmayı haksız bir dikkat dağınıklığı olarak nitelendirerek sözünü sakınmadı. Eski İngiltere milli takım savunma oyuncusu, "Bunu son derece tuhaf, gerçekten garip buldum" dedi. "Maçın başlamasına 10 saniye kala birbirinizi motive etmek için toplanmaya ihtiyaç duyuyorsanız, hazırlıklarınızda bir şeyler yanlış gitmiş demektir." Eski Manchester United kaptanı, bu tür gösterilerin "sadece gösteriş için" ve "neredeyse tarikatvari" olduğunu savunduktan sonra, Chelsea teknik direktörüne sert bir ültimatom verdi: "Ben olsam bunu hemen durdururdum, daha başlangıcında keserdim. Durdurun gitsin. Saçmalık bu, her şey saçmalık."
Son zamanlarda alınan kötü sonuçlar
Chelsea'nin "gösterişli hamleleri"ne yönelik eleştiriler, sahadaki endişe verici form düşüşüyle aynı zamana denk geliyor. Rosenior yönetimindeki ilk dönemdeki yeni teknik direktör etkisinin ardından, Blues son beş Premier Lig maçından sadece birini kazanabildi ve ligde altıncı sıraya geriledi. Takımın kupa hedefleri de Carabao Kupası'nda Arsenal tarafından durduruldu. Eleştirmenler, Newcastle gibi rakiplerin bu gösteriden hiç etkilenmeden 1-0 galip gelmesinden de anlaşılacağı üzere, takımın toplanma gibi psikolojik gösterilere odaklanmasının köklü taktiksel sorunları gizleyemediğini savunuyor.
- AFP
PSG karşısında aşılması gereken bir engel
Chelsea, bu Salı günü Stamford Bridge'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'yi ağırlayarak karakterinin en büyük sınavına çıkacak. İlk maçta 5-2'lik ağır bir yenilgiye uğrayan Blues'un çeyrek finale yükselebilmesi için neredeyse bir mucizeye ihtiyacı var. Çeyrek finalde ise Liverpool veya Galatasaray ile karşılaşma ihtimali bekliyor. Sezon kritik bir döneme girerken, Rosenior, Neville'in tavsiyesine uyup "sorunu başından kesmek" mi, yoksa tartışmalı rutinlerine sadık kalmak mı gerektiğine karar vermek zorunda.
