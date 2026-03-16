"Saçma sapan bir numara!" - Gary Neville, Chelsea'nin tuhaf takım toplantısı rutinini sert bir şekilde eleştirdi ve Liam Rosenior'a "kes şunu artık" dedi

Sky Sports podcast'inde konuşan Neville, bu toplanmayı haksız bir dikkat dağınıklığı olarak nitelendirerek sözünü sakınmadı. Eski İngiltere milli takım savunma oyuncusu, "Bunu son derece tuhaf, gerçekten garip buldum" dedi. "Maçın başlamasına 10 saniye kala birbirinizi motive etmek için toplanmaya ihtiyaç duyuyorsanız, hazırlıklarınızda bir şeyler yanlış gitmiş demektir." Eski Manchester United kaptanı, bu tür gösterilerin "sadece gösteriş için" ve "neredeyse tarikatvari" olduğunu savunduktan sonra, Chelsea teknik direktörüne sert bir ültimatom verdi: "Ben olsam bunu hemen durdururdum, daha başlangıcında keserdim. Durdurun gitsin. Saçmalık bu, her şey saçmalık."