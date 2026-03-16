Inter'de Chivu vazgeçilmez bir isim: Thuram'ın yanı sıra 3 yeni transfer ve 3 yıldız oyuncunun kaderdeki yeri belirsiz

La Gazzetta dello Sport, Inter'den ayrılacak ilk büyük ismin Suudi Arabistan'ın cazibesine kapılan Marcus Thuram olabileceğini yazıyor.

Fransız forvetin durumunda olduğu gibi, Ausilio, İtalyan Milli Takımı'nın iki önemli oyuncusu olan savunma oyuncusu Alessandro Bastoni ve orta saha oyuncusu Nicolò Barella için gelen teklifleri inceliyor. Ayrıca, sakatlıklar dışında sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında da görüşmeye açık olduğu biliniyor. Bu arada, Türk oyun kurucu sahalara dönmeye çok yakın, tıpkı Arjantinli forvet Lautaro Martinez gibi; belki de milli takım arası öncesindeki Fiorentina deplasmanında sahaya çıkabilirler.

Oyuncu takası mantığı (bazı oyuncuları satıp yenilerini almak) gereği, yeni transferler debelirsizlik içinde: Brezilyalı Luis Henrique'den Fransız Andy Diouf'a, Hırvat Petar Sucic'e kadar.