Inter'de Chivu vazgeçilmez bir isim: Thuram'ın yanı sıra 3 yeni transfer ve 3 yıldız oyuncunun kaderdeki yeri belirsiz

Lig bitimine 9 hafta kala Inter, Milan'ın 8 puan, Napoli'nin ise 9 puan önünde yer alıyor; ancakNerazzurri, gelecek sezonun hazırlıkları kapsamında yaz transfer döneminde kadrosunda değişiklikler yapması gerekiyor.
Kimse Cristian Chivu'yu sorgulamıyor : kulüpteki herkes, takımın vazgeçilmez bir parçası olarak görülen Rumen teknik direktörden çok memnun.
Başkan Beppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio, Chivu ile birlikte takımı güçlendirme planlarını ve yaz transfer dönemini şimdiden planlamaya başladı. Chivu, gelecek sezon başlamadan önce 2027'de sona erecek olan sözleşmesini yenileyebilir.