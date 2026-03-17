Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Sporting Lizbon, Juventus ve Aston Villa da Kovacs için Eredivisie'deki kulübe teklifte bulundu. Habere göre, 18 yaşındaki oyuncunun transfer bedeli yaklaşık beş milyon euro olarak belirlendi ve BVB'de gelecekte Serhou Guirassy'nin yerini alacak bir oyuncu olarak yetiştirilebilir.

2028 yılına kadar süren sözleşmesine rağmen, Guirassy'nin yazın ötesinde kulüpte kalacağı hiç de kesin değil. Tottenham ve Milan'ın 30 yaşındaki oyuncunun menajerine ilgilerini çoktan ilettikleri söyleniyor. Ayrıca Suudi Arabistan'a transferi de ihtimal dışı değil, ancak Guirassy için çölde mevcut yıllık maaşının (söylentilere göre 10 milyon euro) maksimize edilmesi en büyük önceliği değil. Guirassy, sezonun Mayıs ayında sona ermesinden kısa bir süre sonra geleceği hakkında bir karar vermek istiyor.