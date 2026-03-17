BVB'nin, 1,99 metre boyundaki genç forvet Bendeguz Kovacs'ı kadrosuna katmak için AZ Alkmaar'a teklifte bulunduğu söyleniyor; görünüşe göre Siyah-Sarılar bu konuda tek başına değil.
Serhou Guirassy'nin yerine uygun fiyatlı bir transfer mi? BVB'nin sürpriz bir transfer üzerinde çalıştığı söyleniyor
Gazzetta dello Sport'unhaberine göre, Sporting Lizbon, Juventus ve Aston Villa da Kovacs için Eredivisie'deki kulübe teklifte bulundu. Habere göre, 18 yaşındaki oyuncunun transfer bedeli yaklaşık beş milyon euro olarak belirlendi ve BVB'de gelecekte Serhou Guirassy'nin yerini alacak bir oyuncu olarak yetiştirilebilir.
2028 yılına kadar süren sözleşmesine rağmen, Guirassy'nin yazın ötesinde kulüpte kalacağı hiç de kesin değil. Tottenham ve Milan'ın 30 yaşındaki oyuncunun menajerine ilgilerini çoktan ilettikleri söyleniyor. Ayrıca Suudi Arabistan'a transferi de ihtimal dışı değil, ancak Guirassy için çölde mevcut yıllık maaşının (söylentilere göre 10 milyon euro) maksimize edilmesi en büyük önceliği değil. Guirassy, sezonun Mayıs ayında sona ermesinden kısa bir süre sonra geleceği hakkında bir karar vermek istiyor.
Guirassy, sözleşmesindeki çıkış maddesi sayesinde yazın BVB'den ayrılabilir - Açık artırma umudu mu var?
Guirassy'nin sözleşmesinde yer alan ve 30 yaşındaki oyuncunun Dortmund'daki sözleşmesinin bitimine iki yıl kala 45 ila 50 milyon avroya transfer olmasını mümkün kılan çıkış maddesi, duyumlara göre yalnızca Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea veya Liverpool için geçerli.
Dortmund için, bu üst düzey forvetin Suudi Arabistan, Londra veya Milano'ya transfer olması oldukça ilgi çekici olabilir, çünkü bu şekilde bir açık artırma durumunda Gine'li oyuncunun satış değeri bir kez daha önemli ölçüde artabilir. Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Bergamo'ya karşı elenmesinin ardından BVB'yi mali kayıplar bekliyor.
Ancak yaz aylarında yapılacak kazançlı bir satış, bu kayıpları telafi edebilir ve transferler için ek bir hareket alanı yaratabilir, özellikle de Fabio Silva'nın forvet olarak bu sezon şimdiden iyi performanslar sergilemiş olması nedeniyle.
Kovacs, gençlik takımında yüksek gol ortalamasıyla dikkat çekiyor
Portekizli oyuncunun ardından, 18 yaşındaki Kovacs Dortmund'da kendini geliştirebilir ve daha fazla şey öğrenebilir. Macar genç milli takım oyuncusu, Alkmaar formasıyla henüz profesyonel ligde ilk maçına çıkmadı, ancak tüm genç takımlarda olağanüstü bir gol ortalamasına sahip.
2023'ten 2025'e kadar Ajax'ın U17 ve U19 takımlarında 46 resmi maçta 19 gol attı; Alkmaar'da ise U19, U21 ve Gençlik Ligi takımlarında 33 maçta 29 gol kaydetti.
Serhou Guirassy'nin BVB'deki istatistikleri ve performans verileri
Sezon Maçlar Goller Asist 2025/26 38 17 6 2024/25 45 34 9
