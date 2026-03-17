Fabio Vieira'nın Bundesliga'ya kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varılması üzerine Arsenal, transfer ücreti talebini yarıya indirmek için görüşmeler yürütüyor

Vieira, Hamburg için hızla bir kahramana dönüşüyor ve şu anki kiralık dönemiyle kulübün başlıca “kurtarıcısı” haline geliyor. 25 yaşındaki oyuncu son zamanlarda olağanüstü bir formda ve Alman ekibi adına çıktığı son beş maçta üç kez fileleri havalandırdı. Bu durum, Bundesliga’daki ilk beş maçında iki kez kırmızı kart görerek bıraktığı ilk izlenimle keskin bir tezat oluşturuyor.

En son katkısı, Köln ile 1-1 berabere kaldıkları maçta attığı muhteşem gol, Bundesliga ekibinin onu uzun vadeli olarak kadrosuna katma isteğini daha da artırdı. Bu sezon şimdiden beş gol atan Vieira, Arsenal'in onu Porto'dan transfer ederken umduğu yaratıcı oyun kurucu olabileceğini kanıtladı.