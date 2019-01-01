NxGn: Dünyanın en iyi 50 genç oyuncusu

Futbolun geleceğine hangi futbolcular yön verecek? Cevabı Çarşamba günü Goal Türkiye'de olacak!

NxGn geri dönüyor!

Goal'ün her yıl hazırladığı listede 19 yaş altında olan en iyi 50 oyuncu, dünya genelindeki 42 edisyonun oyuncuların as takım tecrübeleri, potansiyelleri ve genel yeteneklerini değerlendirmesiyle sıralanıyor.

Geçen yıl NxGn ödülünün sahibi, altyapısıdan yetişen ve 19 milyon euro karşılığında 'ya transfer olan Justin Kluivert olmuştu.

Hollandalı oyuncu halen 19 yaşında ancak bu yılki listede 1 Ocak 2000 tarihinden önce doğduğu için yer alamayacak.

Peki adaylar arasında kimler var?

'in Flamengo'dan 45 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Vinicius Junior hiç şüphesiz ödülün en güçlü favorilerinden. Brezilyalı oyuncu şu ana kadar sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekerken, Milli Takımı'na da seçilmeyi başardı.

forması altındaki performansıyla adeta parmak ısırtan Jadon Sancho da İngiltere Milli Takımı'na çağrıldı. altyapısından yetişen 18 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında tarihinde 8 gole ulaşan en genç oyuncu olmuştu.

Manchester City'den bahsetmişken, son dönemlerde Pep Guardiola'nın gözdelerinden birisi olacağının sinyallerini veren Phil Foden'ı da unutmamak gerek...

Diğer yandan 'de yıldızı parlayan Callum Hudson-Odoi de bu yılki listenin iddialı isimlerinden. , Hudson-Odoi için geçtiğimiz Ocak ayında Chelsea'ye yaklaşık 40 milyon euro'luk bir teklif yapmış ama bu teklif kabul görmemişti.

Alphonso Davies, Rodrygo, Diego Lainez ve Sandro Tonali de son dönemlerin dikkat çeken genç isimlerinden olmuşlardı.

Peki tüm bu isimler listenin hangi sırasında kendilerine yer bulacak?

2019 NxGn, 20 Mart Çarşamba günü TSİ 15:00'te açıklanacak, sakın kaçırmayın!