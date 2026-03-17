Conor Gallagher 'astım sorunları' ile boğuşurken, Igor Tudor Atlético maçı öncesinde Tottenham yıldızlarının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi
Gallagher'ın sporla ilgili endişeleri
Spurs, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak kritik son 16 turu rövanş maçı öncesinde Gallagher'ın sağlık durumundan endişe duyuyor. Ocak ayında Atlético Madrid'den 35 milyon sterlinlik bir transferle takıma katılan İngiltere milli takım oyuncusu, Salı günkü antrenmana katılmadı ve hafta sonu Liverpool ile oynanan ve berabere biten maçta kadroda yer almadı.
Geçici teknik direktör Tudor, toplamda 5-2 geride oldukları bu eşleşmenin sonuna yaklaşırken orta saha oyuncusunun durumunu şöyle açıkladı: "Bugün ne yapabileceğimizi göreceğiz çünkü bildiğiniz gibi muhtemelen astım problemi var. Bazı virüsler nedeniyle rahatsızlığı var, bu yüzden yarın yedek kulübesinde yer alıp alamayacağını göreceğiz. Tehlikeli bir durum yok ama yine de oynayabilecek durumda değil."
Spurs'a üçlü sakatlık haberi
Gallagher'ın durumu belirsizliğini korurken, Tudor diğer ilk takım oyuncuları hakkında daha olumlu haberler verebildi. En dikkat çekici gelişme ise İsveçli genç oyuncu Lucas Bergvall'ın, planlanandan iki ay önce tam antrenmanlara sürpriz bir şekilde dönmesi oldu. Genç oyuncu, hamstring sakatlığından kurtulan Destiny Udogie ile birlikte yedek kulübesinde yer alacak.
Kulüp kaptanı Romero da ilk maçta yaşanan kafa çarpışmasının ardından beyin sarsıntısı protokollerini tamamlayarak kadroda yer alabilecek. Tudor, savunma oyuncusunun dönüşünü doğrulayarak şunları söyledi: "Romero hazır. Onu bugün antrenmanda gördünüz mü? Oynayabilir. Joao [Palhinha] ise durumunun biraz daha kötü olması nedeniyle bir sonraki maçta (oynayabilecek). Romero kadroda."
Van de Ven, söylentilere yanıt verdi
Sakatlık haberlerinin ötesinde, Micky van de Ven maç öncesi basın toplantısında, Spurs soyunma odasında huzursuzluk olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Hollandalı savunma oyuncusu, son dönemdeki kötü iç saha performansına ve Çarşamba gecesi kendilerini bekleyen zorlu mücadeleye rağmen takımın kararlılığını yüksek sesle savundu.
Defans oyuncusu, oyuncuların "motivasyonunu kaybettiği" yönündeki haberlere değinerek şunları söyledi: "Elbette bazı şeyler gördüm. Gazeteciler bazen bir şeyler söylüyor ve insan 'Bunu da nereden uydurdun?' diye soruyor. Sanki oyuncular motivasyonunu kaybetmiş gibi. Bu doğru değil."
Aşılması gereken engel
Londra ekibi, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında bir üst tura çıkmak için küçük bir mucizeye ihtiyaç duyarak Diego Simeone'nin takımını ağırlıyor. İspanya'da oynanan zorlu ilk maçın ardından, Spurs toplamda 5-2 geride bulunuyor ve birçok kilit oyuncusu eksikken dünya futbolunun en disiplinli savunma hatlarından birini aşmanın bir yolunu bulmak zorunda. Tudor yönetiminde şu ana kadar dört maç kaybeden ve bir maç berabere kalan takım, Pazar günü Liverpool karşısında bir puan almıştı.
