Robert Lewandowski, MLS ve Suudi Arabistan'dan gelen transfer tekliflerine rağmen Barcelona'da kalmak için maaşında kesintiye razı

Lewandowski'nin, maaşında bir düşüş anlamına gelse bile Spotify Camp Nou'daki sözleşmesini uzatmak istediğini açıkça belirttiği bildiriliyor. Golcü Polonyalı oyuncu, Major League Soccer takımlarının, özellikle Chicago Fire'ın yanı sıra Suudi Pro Ligi'ndeki birkaç hırslı kulübün de gündeminde yer alıyor. Ancak forvetin önceliği, Barselona yaşamına tamamen uyum sağlamış olan ailesinin istikrarı.

Bu Ağustos ayında 38. yaş gününe yaklaşan eski Bayern Münih oyuncusu, rolüne ilişkin nadir görülen bir pragmatizm sergiliyor. Kulübün devam eden Finansal Fair Play kısıtlamalarını aşmasına yardımcı olmak için maaşında kesintiye ve Barça kadrosunda potansiyel olarak ikinci planda bir konuma razı olduğu anlaşılıyor.