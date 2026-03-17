Getty Images
Çeviri:
Robert Lewandowski, MLS ve Suudi Arabistan'dan gelen transfer tekliflerine rağmen Barcelona'da kalmak için maaşında kesintiye razı
Bir gazinin Katalan projesine olan bağlılığı
Lewandowski'nin, maaşında bir düşüş anlamına gelse bile Spotify Camp Nou'daki sözleşmesini uzatmak istediğini açıkça belirttiği bildiriliyor. Golcü Polonyalı oyuncu, Major League Soccer takımlarının, özellikle Chicago Fire'ın yanı sıra Suudi Pro Ligi'ndeki birkaç hırslı kulübün de gündeminde yer alıyor. Ancak forvetin önceliği, Barselona yaşamına tamamen uyum sağlamış olan ailesinin istikrarı.
Bu Ağustos ayında 38. yaş gününe yaklaşan eski Bayern Münih oyuncusu, rolüne ilişkin nadir görülen bir pragmatizm sergiliyor. Kulübün devam eden Finansal Fair Play kısıtlamalarını aşmasına yardımcı olmak için maaşında kesintiye ve Barça kadrosunda potansiyel olarak ikinci planda bir konuma razı olduğu anlaşılıyor.
- AFP
Zahavi bağlantısı ve Laporta’nın zaferi
Barça'nın 9 numaralı oyuncusunun geleceği, menajeri Pini Zahavi ile iç içe geçmiştir. Bu süper menajer kısa süre önce Barselona'da görülmüştü; ancak asıl amacı, kulübün başkanlık seçimleri sırasında yakın arkadaşı Joan Laporta'ya destek olmaktı. Laporta'nın ezici bir zafer kazanmasının ardından, Lewandowski'nin ekibi ile yönetim kurulu arasındaki hava her zamankinden daha iyi.
Seçim kutlamaları sırasında resmi sözleşme görüşmeleri arka plana atılmış olsa da, Zahavi'nin kısa süre içinde sportif direktör Deco ile masaya dönmesi bekleniyor. Mundo Deportivo'ya göre amaç, kulübün katı maaş bütçesi gerekliliklerine uyarken, forvetin efsanevi statüsüne de saygı duyan bir orta yol bulmak.
Hansi Flick yönetiminde istikrar
Lewandowski, Barcelona’nın uzun vadeli vizyonunun merkezinde yer alan tek Zahavi müşterisi değil. Yönetim kurulu, mevcut sözleşmesi 2027’ye kadar süren teknik direktör Flick’in geleceğini de güvence altına almak istiyor. Laporta, Alman teknik adamı spor projesinin temel taşı olarak görüyor ve sözleşmesine en az bir yıl daha eklemek istiyor.
Ancak Flick, kişisel esnekliğini korumak için tarihsel olarak daha kısa süreli sözleşmeleri tercih etmiştir. Teknik direktörün sezon bazında değerlendirilme isteği ile kulübün kurumsal istikrar ihtiyacını uzlaştırmak, önümüzdeki haftalarda yeniden seçilen yönetim için önemli bir görev olacaktır.
- (C)Getty Images
Şimdi ne olacak?
Barça, Mayıs ayında La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çifte kupayı hedeflerken Lewandowski de bu süreçte kilit bir rol oynamayı umuyor. Flick'in takımı şu anda La Liga'nın zirvesinde Real Madrid'in dört puan önünde yer alıyor ve Çarşamba günü, toplam skoru 1-1'de olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Newcastle'ı ağırlayacak.
