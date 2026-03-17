Artık "örnek bir durum" olarak görülüyor: FC Bayern, eski kiralık oyuncusunu kulüp içinde satılık değil olarak ilan etti

Çeşitli haberlere göre, örneğin yaz aylarında Juventus Torino, Hırvat milli oyuncuyu kadrosuna katmayı ciddi olarak değerlendirmiş; o dönemde rekor şampiyonu, Stanisic için 50 milyon avroluk bir fiyat etiketi belirlemişti. En azından Fabrizio Romano geçen yılın Eylül ayında böyle iddia etmişti.

Teklifi daha cazip hale getirmek için Münih ekibi, daha sonra Galatasaray'a geri dönen Sacha Boey'i takas olarak devreye sokmuş. Ancak bu teklif de Torino'da reddedilmiş. Her şeye rağmen Stanisic, Juve'nin gelecek planlarında hala bir aday olarak kalmaya devam ediyordu, demişti Romano o zamanlar. Ancak bu girişim, artık "Yaşlı Kadın" için imkansız hale gelmiş gibi görünüyor.