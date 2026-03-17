Kicker dergisinin haberine göre, FC Bayern kulüp içinde Josip Stanisic'i satılık olmayan bir oyuncu olarak ilan etmiş görünüyor. Buna göre, Alman rekortmenine bu çok yönlü defans oyuncusu için "sürekli" teklifler gelmiş olsa da, bu tekliflerin artık ne kulüp ne de Stanisic için herhangi bir önemi kalmamış.
Artık "örnek bir durum" olarak görülüyor: FC Bayern, eski kiralık oyuncusunu kulüp içinde satılık değil olarak ilan etti
Çeşitli haberlere göre, örneğin yaz aylarında Juventus Torino, Hırvat milli oyuncuyu kadrosuna katmayı ciddi olarak değerlendirmiş; o dönemde rekor şampiyonu, Stanisic için 50 milyon avroluk bir fiyat etiketi belirlemişti. En azından Fabrizio Romano geçen yılın Eylül ayında böyle iddia etmişti.
Teklifi daha cazip hale getirmek için Münih ekibi, daha sonra Galatasaray'a geri dönen Sacha Boey'i takas olarak devreye sokmuş. Ancak bu teklif de Torino'da reddedilmiş. Her şeye rağmen Stanisic, Juve'nin gelecek planlarında hala bir aday olarak kalmaya devam ediyordu, demişti Romano o zamanlar. Ancak bu girişim, artık "Yaşlı Kadın" için imkansız hale gelmiş gibi görünüyor.
"Örnek oyuncu" Stanisic, Xabi Alonso yönetiminde çıkış yakaladı
Bir yandan, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Münih doğumlu oyuncu kulüpten ayrılmak istemiyor. Öte yandan ise Lennart Karl ve Aleksandar Pavlovic ile birlikte, son derece hırslı rekor şampiyonunda kendi altyapısından yetişen yeteneklerin nasıl profesyonel kadroya yükselebileceğinin "örnek bir modeli" olarak görülüyor.
Ancak Stanisic bunun için küçük bir dolambaçlı yoldan geçmişti. 2023/24 sezonunu Bayer Leverkusen'de kiralık olarak geçirdi ve Werkself ile yenilgisiz şampiyon olarak Bundesliga tarihine bile geçti. Leverkusen'de, bugün 25 yaşında olan oyuncu, dönemin teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde özellikle ikinci yarıda ilk 11'in vazgeçilmez ismi haline geldi ve toplamda 38 maça çıktı; bu maçlarda 4 gol attı ve 6 asist yaptı.
Stanisic, Kompany yönetimindeki FC Bayern'de kendini yeniden keşfediyor
Stanisic, bu sezon bu rakamı önemli ölçüde aşmaya hazırlanıyor. Şu anda 28 resmi maçta 3 gol ve 6 asistle oynuyor. Sezon başında geçirdiği diz sakatlığı ve ocak ayında yaşadığı ayak bileği kapsül yaralanması bile onu ritminden düşürmedi. Teknik direktör Vincent Kompany için, özellikle Alphonso Davies’in yeniden sakatlığı nedeniyle, şu anda vazgeçilmez bir oyuncu.
"Stani'nin biraz zamana ihtiyacı vardı. Artık hazır ve önemli bir rol üstlendi," dedi Kompany, geçen hafta sonu Stanisic'in eski takımı Leverkusen'e karşı 1-1 biten maçın ardından. Son haftalarda Stanisic'in etkileyici gelişiminde özellikle dikkat çeken nokta, nominal sağ bek oyuncusunun ne sıklıkla hücuma katıldığıdır.
Stanisic, Münih'te uzun süre daha çok defans odaklı bir bek olarak görülüyordu; gençlik yıllarında ise çoğunlukla stoper olarak oynuyordu. Ancak Kompany'nin cesur sisteminin de yardımıyla, bu sezon kendini yeniden keşfediyor. Bu durum, FCB yönetiminin de gözünden kaçmadı. Spor direktörü Christoph Freund, Stanisic'in gelişimini "gerçekten iyi" buluyor. "Futbol olarak giderek daha iyi hale geliyor, hücumda da kendine daha fazla güveniyor, çok aktif."
Josip Stanisic: FC Bayern ve Bayer Leverkusen'deki performans istatistikleri
Sezon Kulüp Maçlar Gol Asistler 2020/21 FC Bayern 1 0 0 2021/22 FC Bayern 17 1 1 2022/23 FC Bayern 23 0 0 2023/24 Bayer Leverkusen 38 4 6 2024/25 FC Bayern 26 0 2 2025/26 FC Bayern 28 3 6