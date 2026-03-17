Mykhailo Mudryk bir yıldan fazladır bekliyor. Ve onun için adeta bir Godot gibi olan, yani kendisiyle ilgili doping davasına ilişkin karar, bir türlü gelmek bilmiyor. Ancak son haftalarda, Shakhtar Donetsk'ten Londra'ya transfer olduğu dönemde 100 milyonluk etiket fiyatıyla gündeme gelen Ukraynalı kanat oyuncusunun futbolcu olarak geleceği hakkında ısrarla konuşuluyor.
Çeviri:
Mudryk ne oldu? Strazburg'da yeniden başlangıç yapabilir, ancak henüz açıklanmayan ceza kararı nedeniyle durumu belirsiz
DISLALMA: NELER OLDU VE SON GELİŞMELER
Olay, Aralık 2024'te resmen patlak verdi. Mudryk, milli takımında oynadığı bir maç sırasında yapılan doping kontrolünde pozitif çıktı. Suçlanan madde, geçmişte Rus tenisçi Maria Sharapova'nın men cezasına yol açan ilaçla aynı olan Meldonium'dur.
Sky Sport ve The Athletic'in haberlerine göre, başından beri masum olduğunu iddia eden futbolcu, soruşturma sonuçlanana kadar Futbol Federasyonu tarafından derhal ihtiyaten uzaklaştırıldı. Ancak bu karar, onu anında tüm ulusal ve uluslararası müsabakalardan men etti ve Chelsea'nin tesislerinde antrenman yapma imkânını da elinden aldı.
İngiltere'deki Mirror gazetesinin aktardığına göre, yasal süreç, en azından şu ana kadar, "son derece yavaş ve karmaşık" bir hal aldı. Haziran 2025'te FA, doping kurallarını ihlal ettiği suçlamasını resmileştirdi; Mudryk ise sosyal medyada da dahil olmak üzere, bir "şok" yaşadığını yineledi. Bugüne kadar henüz ilk derece mahkemesi kararı çıkmadı; bu karar belki de onu aklayabilir, ancak karar çıkmadığı sürece Mudryk sahalardan uzak kalmaya devam edecek. Ve ancak karar çıktıktan sonra, gerekirse TAS'a (Lozan Spor Tahkim Mahkemesi) itirazda bulunabilir.
STRASBOURG'DAN YENİDEN BAŞLIYOR MU?
Alınabilecek bir ceza, Mudryk'i 2029 yılına kadar sahalardan uzak tutabilir; o tarihte Chelsea ile hâlâ iki yıllık sözleşmesi olacak. Önümüzdeki aylarda yeni gelişmeler bekleniyor ve bunlar olumlu olursa L'Equipe'in öngörüsü net: Ukraynalı oyuncunun kariyeri Ligue 1'deki Strasbourg'un alt kulübünde devam edecek. "Eğer kendisine kiralık olarak teklif edilirse, neredeyse iki yıllık bir aradan sonra bu zorlu görevi kabul edecek alçakgönüllülüğe sahip olacaktır," deniyor. Elbette bunun gerçekleşmesi için Mudryk'in beraat etmesi gerekiyor, aksi takdirde Lozan'daki TAS'ın belirlediği süreye uymak zorunda kalacak...
Mudryk vakasının bugün Blues için merkezi bir öneme sahip olmadığını doğrulayan, teknik direktör Liam Rosenior'un sözleri var. Rosenior, "Mykhailo konusunda, onu tekrar projenin bir parçası olarak değerlendirebilmek için yasal sürecin tamamlanmasını beklemeliyiz" dedi. Hem Chelsea hem de Strasbourg için.