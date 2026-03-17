Mudryk ne oldu? Strazburg'da yeniden başlangıç yapabilir, ancak henüz açıklanmayan ceza kararı nedeniyle durumu belirsiz

Olay, Aralık 2024'te resmen patlak verdi. Mudryk, milli takımında oynadığı bir maç sırasında yapılan doping kontrolünde pozitif çıktı. Suçlanan madde, geçmişte Rus tenisçi Maria Sharapova'nın men cezasına yol açan ilaçla aynı olan Meldonium'dur.

Sky Sport ve The Athletic'in haberlerine göre, başından beri masum olduğunu iddia eden futbolcu, soruşturma sonuçlanana kadar Futbol Federasyonu tarafından derhal ihtiyaten uzaklaştırıldı. Ancak bu karar, onu anında tüm ulusal ve uluslararası müsabakalardan men etti ve Chelsea'nin tesislerinde antrenman yapma imkânını da elinden aldı.

İngiltere'deki Mirror gazetesinin aktardığına göre, yasal süreç, en azından şu ana kadar, "son derece yavaş ve karmaşık" bir hal aldı. Haziran 2025'te FA, doping kurallarını ihlal ettiği suçlamasını resmileştirdi; Mudryk ise sosyal medyada da dahil olmak üzere, bir "şok" yaşadığını yineledi. Bugüne kadar henüz ilk derece mahkemesi kararı çıkmadı; bu karar belki de onu aklayabilir, ancak karar çıkmadığı sürece Mudryk sahalardan uzak kalmaya devam edecek. Ve ancak karar çıktıktan sonra, gerekirse TAS'a (Lozan Spor Tahkim Mahkemesi) itirazda bulunabilir.